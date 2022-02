Johaug om nedslående beskjed: – Jeg er så lei meg

Tirsdag kom beskjeden skijentene fryktet: Heidi Weng blir ikke klar til OL i Beijing.

Weng ble smittet av koronaviruset under utbruddet i den norske landslagstroppen på høydetreningssamling i Seiser Alm, men det fantes et håp om å få henne klar til slutten av lekene.

Det gikk ikke.

«Drømmen om revansj i OL ble knust for min del. Det er jo «bare» et OL, men leit likevel», skrev hun i en post på Instagram.

Det tar Therese Johaug tungt.

– Jeg er så lei meg på Heidi sine vegne. Jeg føler utrolig mye med henne. Jeg vet hvor inderlig mye Heidi hadde sett frem til sett stafetten, for jeg vet at hun hadde inderlig lyst til å gå der, sier Johaug til TV 2 på en pressekonferanse i Zhangjiakou Olympic Village natt til onsdag norsk tid.

OL-DRØMMEN KNUST: Det blir ingen Beijing-tur for Heidi Weng. Foto: LISI NIESNER / REUTERS

– Vi er kommet inn i dette mesterskapet veldig bakpå. Vi har mistet medaljekandidater som sitter hjemme. Damelaget til Norge er sterkere og vi kunne vært med å kjempe om flere medaljer med Heidi, Anne-Kjersti og Ingvild som sitter hjemme med det hun har vært gjennom.

Også for kvinnenes trener, Ole Morten Iversen, er det en nedtur.

– Jeg føler først og fremst med jentene som har kjempet for dette i mange, mange år. Det er dem det er synd på, at de ikke får muligheten til å kjempe om resultater her, sier Iversen til TV 2.

– Så er det selvfølgelig litt kjedelig for meg som trener også, ettersom det svekker laget. Men det viktigste er helt klart jentene. Resultatene er underordnet.

Heller ikke for Anne Kjersti Kalvå blir det OL, ettersom Norge ikke vil sende ned en reserve.

– Med den erfaringen vi har nå med usikkerhet rundt testing etter karantene, blir det for kort tid og dermed uforsvarlig med tanke på høydeakklimatisering å sende erstatter, sier langrennssjef Espen Bjervig i en pressemelding.

Norge har også mistet en viktig brikke på stafettlaget. Dermed er det et redusert lag som kommer til å gå stafetten, der de norske jentene nå er ganske langt unna et favorittstempel.

– Per i dag tror jeg det beste stafettlaget er Lotta og Tiril Udnes Weng på de to første etappene, med Helene Marie Fossesholm og Therese Johaug på de to siste, spår TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad at laget blir. Stafetten er førstkommende lørdag.

Uten Weng og Kalvå aktuelle blir det et spesielt laguttak til jentenes 10 kilometer torsdag.

Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng og kanskje mest overraskende Mathilde Myhrvold får sjansen, på bekostning av Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga. Begge de to er imidlertid best i fristil.

– Vi har vurdert hva som gagner oss best opp mot andre øvelser senere i mesterskapet og hvor sjansene er best også for Helene og Ragnhild, sier Ole Morten Iversen til TV 2.

– Og da tenker du på tremila og stafetten?

– Ja, det er de øvelsene der ja.