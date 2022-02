Overlegen Birk Ruud vant OL-gull

Det norske freeski-håpet Birk Ruud viste hvorfor han var den største favoritten før big air-finalen onsdag. Bæringen var suveren og vant OL-gull.

– Herregud! Pappa, du er med meg, sa Ruud i kameraet.

– Det har vært et mål siden jeg gikk på NTG-U som 13-åring. Nå er vi her, fortsatte Ruud, som mistet sin far med kreft i fjor.

Det var tidenes første big air-finale i OL i freeski.

– Det er helt sykt. Det var så fortjent. Han kjørte som en boss i dag. Det var rett og slett utklassing. Jeg har aldri sett noen kjøre så bra i en big air-konkurranse før. Jeg har ikke ord på hvor stort dette er, sier Tormod Frostad til TV 2.

Ruud klinte til med ledelse på 95,75 poeng i første run. Han toppet også listen etter andre run da han tok 92 poeng. Før siste run hadde Ruud dermed 187,75 poeng og en ledelse på 11,75 poeng ned til nestemann på resultatlisten.

Med gullet innkassert før tredje run kunne han avslutte med norsk flagg over skuldrene på det siste hoppet.

Ruud vant med 187,75 poeng, mens amerikanske Colby Stevenson (183 poeng) og svenske Henrik Harlaut (181 poeng) tok de to andre medaljene.

Christian Nummedal ble nummer ti med 110,5 poeng, mens Tormod Frostad kom på tolvteplass med 58,5 poeng.

Saken oppdateres!