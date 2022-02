United rotet bort seieren etter nok vanvittig sjansesløseri

Tre ganger satte Manchester United ballen i mål. Likevel ble det 1-1 og to tapte poeng i kampen om topp 4.

Burnley - Manchester United 1-1

Manchester United gikk på et pinlig hjemmetap for Championship-klubben Middlesbrough i FA-cupen for fire dager siden etter å ha misbrukt mange målsjanser. Tirsdag kveld var Ralf Rangnicks menn nødt til å slå tilbake borte mot tabelljumbo Burnley i Premier League.

Det så det ut som de skulle gjøre etter en strålende 1. omgang. Paul Pogba scoret for United i sin første Premier League-kamp siden oktober.

Men United sløste med sjansene, og fikk aldri den andre scoringen. Det utnyttet Burnley ved Jay Rodriguez.

1-1 ble sluttresultatet, og det er nok United meget misfornøyde med.

West Ham passerer United på tabellen etter sin seier i kveld over Watford. Arsenal, Tottenham og Wolverhampton kan også passere United med sine hengekamper.

– United gjorde det vanskelig for oss. Å få et poeng viser karakter i laget, sier Burnleys Jay Rodriguez.

Benket Ronaldo

Ralf Rangnick overrasket i laguttaket, og satte Cristiano Ronaldo på benken fra start av. Portugiseren ble erstattet av Edinson Cavani på topp.

– Vi spilte mot Burnley for noen uker siden, og vi har sett noen kamper av dem på Turf Moor. Derfor vet vi at det kommer til å trenge mye løping, vinne andreballer, og jage, og derfor valgte jeg å starte med "Edi" fordi denne kampen passer ham godt, sa Rangnick før kampen.

Likevel var det et uvanlig friskt Manchester United som totaldominerte mot Burnley i 1. omgang.

Den første muligheten fikk Marcus Rashford som med et rapt skudd fikk testet Nick Pope, men England-keeperen hadde god kontroll.

Det startet med at Raphael Varane headet inn et frispark fra Bruno Fernandes i mål. Franskmannen trodde han hadde scoret sitt første for United, men stopperkollega Harry Maguire hindret Jay Rodriguez i en offsideposisjon, og dermed ble målet annullert.

Første Pogba-mål på over et år

Noen stor krise var det likevel ikke, for en annen franskmann fikset United-ledelse. Marcus Rashford og Luke Shaw kombinerte fint, og sistenevnte satte opp Paul Pogba med en presis pasning. Midtbanespilleren bredsidet ballen kontrollert i mål.

– Det er en sikker og god scoring av Paul Pogba, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Det er Pogbas første mål i Premier League denne sesongen, og hans første mål i United-drakten siden 20. januar 2021. Han har ikke i spilt i ligaen siden utvisningen i stortapet for Liverpool 24. oktober. 28-åringen returnerte etter et langt skadeavbrekk mot Middlesbrough i FA-cupen.

Etter bare 21 minutter spilt var ballen i Burnley-målet for tredje gang, men igjen ble det annullert. Josh Brownhill satt ballen i eget mål, men Pogba var vel aktiv i en duell i forkant, og dermed gikk nok en scoring til spille.

Manchester United styrte alt, og burde økt ledelsen etter halvtimen. Et Shaw-innlegg landet perfekt på hodet til Edinson Cavani, men Nick Pope rakk frem i tid og reddet avslutningen fra én meter.

Bortelaget var nære flere ganger til å øke ledelsen, men det sto bare 0-1 til pause på Turf Moor.

– Det er kjempeforskjell på disse lagene, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt i pausestudio.

Umiddelbar respons

United burde ledet mer til pause, og som i FA-cupen fikk de svi for sjansesløseri. Burnley kombinerte fint, og alene med David De Gea chippet Jay Rodriguez inn utlingingen.

– En kalddusj for United som har dominert denne kampen til de grader, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Da fikk nok mange United-fans minner fra Middlesbrough-kampen noen dager i forveien. Ralf Rangnick gjorde grep, og kastet Ronaldo inn i jakten på scoring.

Da tok United over etter en fin Burnley-periode. Bortelaget produserte flere halvsjanser som satte en støkk i de bakre rekker.

Men en ordentlig sluttspurt kom aldri. United taper dermed to verdifulle poeng i kampen om topp 4.