Mesterens eminente hode

Det er ganske enkelt å trekke en rød linje mellom de tre siste store mannlige stjernene i skisporet de siste 20 årene.

Thomas Alsgaard. Petter Northug jr. Og Johannes Høsflot Klæbo.

Fram til Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlies tid var langrenn nesten en helt annen idrett enn i dag.

Det var raskeste mann ut av skogen i enkeltstart som gjaldt.

Siden årtusenskiftet har sprint og fellesstarter definert nasjonalidretten vår på en helt ny måte.

Og den som gikk foran inn i den nye æraen var Thomas Alsgaard.

I sitt siste mesterskap i 2003 var Alsgaard veldig klar på hva som hadde vært det aller mest avgjørende for at han ble den seiersmaskinen han var.

– Mitt aller største talent sitter i hodet, sa Alsgaard den gangen.

Mannen fra Eidsvold satte på mange måter premissene for vår tids moderne langrenn i årene før millenniumsskiftet. Både på teknikk, taktikk, og rå prioritering av mesterskap i treningsarbeidet.

Bortsett fra et arbeidsuhell i 1999, tapte han ikke en eneste spurt som ankermann for Norge på stafett. Og det gjorde han med taktiske egenskaper man aldri hadde sett tidligere.

I kjølvannet av Alsgaard kom Petter Northug og fullførte revolusjonen.

Måten han vant skirenn på sjokkerte folk. Han var iskald på fellesstarter. Og stolte på en spurt der han i mange år skremte konkurrentene med taktiske genistreker som gjorde ham uforutsigbar.

Hans evne til å se muligheter for seier var unik. Og han kronet den måten å vinne skirenn med gull på femmila i Falun i 2015.

Det gullet hadde ingen andre enn Petter Northug jr. greid å ta på samme måte.

Dessuten lærte Northug oss at bare seier var godt nok.

Hans medfødte sjenanse ble oppfattet som arroganse. Og i takt med sin egen popularitet lot han verden utenfor sin egen boble seile sin gang. Og denne unike evnen til å ha fokus på idretten ble en viktig del av hans evne til å vinne.

Den har Klæbo adoptert. Dog på en litt mer folkelig måte.

Uansett var det et veldig godt tegn da Klæbo forsvant forbi journalistene etter ydmykelsen på tremila.

Det var som å se Alsgaard og Northug i gamle dager.

De holdt også øynene på ballen, og lærte at hvis man vil bli best – så bruker man ikke tid på det som kan stjele fokus og energi.

Ja, det er arrogant. Ja, det er uhøflig.

Men for de som vet hva som kreves for å vinne, så er den kynismen en del av spillet.

Under sprinten i Beijing så man først og fremst likheten mellom Klæbo, Alsgaard, og Northug i løypa.

Sprinten ble vunnet på kloke taktiske valg. Ikke bare på oppløpet, men nesten i hver eneste meter av løypa.

Klæbo har videreutviklet de gamle mesternes taktiske evner, og perfeksjonert seg på å gå rasjonelt på ski. Han tar tekniske valg som koster minst mulig krefter. Og han utnytter terrenget til å skyte fart som gjør det mulig å spare litt krefter her og der.

Mellom semifinalen og finalen skjønte han at han måtte velge et annet spor på oppløpet enn i de andre heatene. Og han visste nøyaktig hvor han skulle starte den siste akselerasjonen som sikret seieren.

Selvsagt hadde han ikke greid dette uten en stor fysisk kapasitet. Men fakta er at det er mange langrennsløpere som trener minst like mye som Johannes Høsflot Klæbo. Og som på papiret er like godt trent.

Men foreløpig er det ingen i dagens felt som er i nærheten av det langrennshodet han har.

For denne gangen var det ikke gitt.

Med den koronapregede oppladningen det norske laget har hatt, så hadde de fleste bukket under for presset og usikkerheten.

Men ikke Klæbo. Han har holdt hodet kaldt. Og øynene fast rettet mot målet.

Akkurat som våre gamle mestere.