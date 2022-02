Mistet huset sitt i brann – nå tenner han på skogen med vilje

Chris Schaefer opplevde i 2020 en huseiers verste mareritt. På en solvarm junidag rullet flammene over åssiden nordøst for Santa Rosa i California og slukte huset hans.

MISTET HUS OG HJEM: Chris Schaefer mistet hjemmet sitt under en brann i 2020. Foto: Fredrik Karlstveit

Selv var Schaefer evakuert, men han kom tilbake dagen etter.

– Det røk fremdeles fra bakken og huset mitt var brent ned til grunnen. Alt var kjent og ukjent på samme tid, sier Schaefer.

– Det sto noen biler igjen på tunet. Og noen løer og skur. Ellers tok flammene alt.

På dette tidspunktet var Schaefer en del av et lokalsamfunn med mer enn 20 fastboende.

– Vi måtte flytte alle sammen. Noen har kommet tilbake. De bor i campingvogner. Vi mistet alle hjemmene våre.

Bekjemper ild med ild

Det heter seg at brent barn skyr ilden, men til tross for den livsomveltende hendelsen som snudde familiefarens liv på hodet, kaster han nå – bokstavelig talt – mer ved på bålet, der han står på den brunsvidde branntomten halvannet år senere.

Sammen med en dugnadsgjeng har han nettopp rasket sammen forkullet treverk i en stor haug, som de fyrer opp med propan og flammeblåsere.

– Det er viktig at vi brenner det døde treverket nå som det er nedbør i luften. Hvis dette blir liggende for lenge, vil det være lettantennelig og utgjøre en potensiell brannfare i området, sier han.

BEKJEMPER ILD MED ILD: Kontrollerte branner er en måte å forhindre ukontrollerte branner i California Foto: Fredrik Karlstveit

Gode og dårlige branner

Organisatoren av den kontrollerte brannen, er økolog og grunnlegger av Fire Forward, Sasha Berleman.

– Du har gode og dårlige branner, sier Berleman, og legger til:

– Økosystemet i California er slik at det skal brenne her med jevne mellom. De gode brannene tynner ut skogen og er nødvendige for skoghelsen. De bereder også grunnen for at nye planter kan spire og gro.

BRANNØKOLOG: Sasha Berlemann er brannøkolog og grunnlegger av organisasjonen Fire Forward. Foto: Fredrik Karlstveit

Californias dårlige branner har tatt flere hundre menneskeliv de siste fem årene. I fjor alene brant også mer enn 3000 bygninger ned til grunnen og mange titalls tusen mennesker ble evakuert fra hjemmene sine.

Sommerbrannene forårsaker også enorme skader på dyr og planteliv, i tillegg til at atmosfæren fylles med uhorvelige mengder med kullos.

Sviktende skogsforvaltning

Det er flere årsaker til at man ser flere slike store, ødeleggende branner i California enn før.

En av grunnene er varmere temperaturer. I delstaten på USAs vestkyst har temperaturen steget med mellom en og to celsiusgrader de siste 100 årene, hvilket blant annet har ført til at snøen i fjellene smelter tidligere, som igjen gjør at skogsbunnen er lettantennelig.

Dette fører i tur til at brannsesongen varer lengre.

I tillegg har delstaten sett en enorm tilflytning av folk. For å forsyne befolkningen med energi har mange strømkabler blitt strukket på kryss og tvers i delstaten.

Flere av disse strømkablene har falt overende og utløst branner, som i Paradise i 2018.

På toppen av det hele har skogsforvaltningen i California vært kritikkverdig, blant annet fordi man lenge ikke tillot kontrollerte branner.

– Vi ser rekordødeleggende brannsesonger nesten hvert eneste år nå. Det er et tegn på at metodene vi har anvendt de siste 150 årene ikke virker, sier Berleman.

Samarbeider med urfolk

For mer enn 150 år siden var det imidlertid vanlig å bekjempe ild med ild i California.

Delstatens urfolk anså flammene som skogsmedisin og gjennomførte kontrollerte branner under kulturelle seremonier.

Hensikten var medisin- og matauke, men også skogsrestaurering og brannforebygging.

Ifølge Berleman førte praksisen til at økosystemet i California også ble avhengig av brannene.

– Når man tar en ting vekk fra økosystemet, som har vær der veldig lenge, får det store konsekvenser. Det er derfor vi nå vil bringe kontrollerte branner tilbake. Vi må lære oss å leve med branner.

BRANNINFERNO: Chris Schaefer og familien mistet hjemmet sitt sommeren 2020, da en skogbrann raste gjennom dalen. Foto: Chris Schaefer

Berleman sier at det å «leve med branner» også innebærer at man ikke trenger å slukke alle branner som bryter ut.

– Hvis det brenner sent om høsten eller tidlig på vinteren, så kan det være en god ting, særlig om det brenner langt unna der det bor folk. Igjen, det har alltid brent i California. Det skal brenne her, men ikke slik det har gjort de siste årene. Vi vil ikke ha hurtig fremrykkende, intense branner.

Urfolk ble straffet

Berleman sier at mange av hennes viktigste mentorer er urfolk og hun samarbeider også tett med flere urfolksorganisasjoner, som nå gjenintroduserer såkalte kulturelle branner.

En av samarbeidspartnerne er Eric Timmons, som bor i urfolksreservatet i Lake County, nord i California. Han er glad for at forfedrenes gamle skikk nå er allment akseptert og at guvernøren i California nå bevilger mer penger til skogsforvaltning og kontrollerte branner.

SATT I FENGSEL: Slektninger av Eric Timmons ble sendt i fengsel for å utføre kontrollerte branner. Nå finansieres praksisen over skatteseddelen.

Samtidig skulle han gjerne ha sett at det skjedde lenge før.

– Jeg vet om flere som ble sendt i fengsel i de årene kontrollerte branner var ulovlige. Det suger at det skjedde, for nå har folk begynt å innse at branner kan bli brukt på en god måte.

Timmons minner om at de kulturelle brannene også handler om mer enn brannforebygging.

– Det er også viktig for å luke vekk skadelige mikroorganismer i jorda. Etterveksten av seljetrær har tatt seg kraftig opp etter vi fikk lov til å gjenoppta tradisjonen. Det er også lettere å dyrke urter.

Hjem til jul

Tilbake på den husløse tomten nordøst for Santa Rosa, viser Schaefer vei opp en skogsti.

– Ser du forskjellen på her og der, sier han og peker til høyre og venstre.

På den ene siden av stien er det bare svartsvidde stubber. På den andre siden ruver høye eucupalyptustær. Forskjellen mellom høyre- og venstresiden, er at det til venstre ble gjennomført en kontrollert brann for noen år siden. Og ja, det er på den siden greinene fortsatt strekker seg opp mot himmelen og skygger for den vinterbleke sola.

Schaefer forteller at han og familien planlegger å bygge et nytt hus til sommeren, og hvis det går som de håper, kan de flytte inn der før nyttår.

– Vi kommer til å bygge et langt mer brannsikkert hus neste gang og dessuten ha en videre sone uten vegetasjon utenfor husveggene. Dessuten vil vi fortsette å gjennomføre foreskrevne branner.

I mediedekningen av skogbranner i California, blir det ofte snakket om enten skogsforvaltning eller global oppvarming. Mange husker nok for eksempel da USAs daværende president Donald Trump og California-guvernør Gavin Newsom røk i tottene på hverandre på twitter i 2020. Trump ba Newsom om å «rake skogsbunnen». Newsom kalte Trump klimafornekter.

Schaefer sier at mange av californierne han kjenner, som lever tett på skogbrannfare, er opptatt av både skogsforvalting og global oppvarming.

– Det er ikke sånn at vi enten må enten må ta skogsforvaltingen eller global oppvarming på alvor. Vi må bry oss om begge deler.