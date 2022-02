– Følte meg så syk at jeg var redd jeg ikke kunne stille

Det er få utøvere i OL i Beijing som har et større press på seg enn det Johannes Høsflot Klæbo hadde under sprinten tirsdag. Trønderen er regjerende olympisk mester og verdensmester på øvelsen og har vunnet det meste av verdenscupsprinter de siste årene.

– Det var godt, det var mye følelser i dag. Det var en forferdelig start på søndag, så det har vært slitsomme siste to dager å prøve og snu om det her. Det har vært krevende, men det er godt å stå her nå, sier Klæbo til norsk presse etter å ha tatt OL-gull på skøytesprinten i Kina.

Den bragden imponerer støtteapparat og lagkamerater.

– Det er utrolig det han gjør, og det er bare mer og mer imponerende for hver gang han vinner. Det kommer folk fra alle kanter som prøver å slå han, men Johannes klarer det hver gang, sier lagkamerat Erik Valnes.

– Han har jo et enormt press på seg og alle forventer at han skal vinne. Han er nervøs, det merker vi før sånne dager, men han klarer seg utrolig godt, sier Valnes.

Sykelig nervøs

Og at nervene var til stede kan hovedpersonen selv skrive under på.

– Jeg har vært nervøs, ja. Jeg har frosset i hele dag, og i går kveld følte jeg meg så syk at jeg lurte på om jeg ikke kunne stille til start, for jeg fikk ikke sove eller noen ting. Det har vært forferdelig, men nå tror jeg kanskje det slipper litt, sier Klæbo.

Også landslagstrener Eirik Myhr Nossum har merket at eleven har kjent ekstra på presset de siste dagene.

– Spesielt sånn som i dag er han litt mer stille.

– Men det er naturlig. Alle er nervøse, jeg er nervøs, Arild er nervøs, smørerne er nervøse, så det sier seg selv at utøverne er nervøse, sier Nossum.

Morfar Klæbo etter gulløpet: – I overkant for en gammel mann

– Blir godt å treffe dem igjen

Klæbo forteller at ekstra mye sto på spill før dagens konkurranse. Alt arbeid de siste årene, i en krevende pandemi, har ledet til dette øyeblikket.

– De siste to årene har jeg satt ting på vent for å kunne stå her og rett og slett være på start, og da blir det ekstra følelser når man krysser målstreken, sier 25-åringen.

– Hvordan er det å stå her med et OL-gull etter de siste to årene?

– Det er fristende å si at alt er verdt det når man kan stå sånn som i dag. Samtidig skal det bli godt å komme hjem og bli ferdig, å kunne treffe alle igjen. Faderen er den eneste jeg har sett i perioder, for han har vært isolert sammen med meg. Men ellers har jeg ikke sett noen, verken broderen eller søsteren som har skole og jobb, da har jeg ikke kunnet treffe dem. Så det skal bli godt å treffe dem igjen og kunne senke skuldrene litt.

– Men vi er ikke ferdig helt enda, så jeg skal ikke bli for følelsesmenneske her nå, smiler Klæbo.