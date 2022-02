Taliban i Sveits for samtaler om bistand og menneskerettigheter

En delegasjon fra Taliban er i Sveits for å diskutere menneskerettigheter og tilgang for humanitær bistand, opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet.

Representanter fra gruppen som tok makten i Afghanistan i fjor, skal møte Røde Kors og andre organisasjoner i Genève.

– Medlemmene av delegasjonen skal ha samtaler om adgang for humanitær bistand, beskyttelse av bistandsaktører og respekt for menneskerettigheter, sier en talsperson for sveitsisk UD til nyhetsbyrået AFP.

– Beskyttelse av barn i konflikter og administrasjon av minelagte landområder står også på dagsordenen for møte, sier hun.

Også representanter for det sveitsiske departementet skal møte delegasjonen i løpet av uken.

Talspersonen understreker at Talibans tilstedeværelse i Sveits likevel ikke innerbærer en legitimering eller anerkjennelse av deres styre i Afghanistan.

Islamistgruppen tok kontroll over hele landet i august etter at USA og deres allierte trakk seg ut. Siden da har landet blitt kastet ut i økonomisk kaos, med økende inflasjon og arbeidsledighet.

I januar var en delegasjon fra Taliban i Norge. Også norske myndigheter understreket at kontakten ikke er en anerkjennelse av islamistene.

