Ventetiden kan bli avgjørende: – Ikke bestill utenlandsferie enda

Etter to år med pandemi og begrensede reisemuligheter står flere nordmenn endelig klare til å krysse landegrensene. Men som følge av pandemien kriger passkontorene mot høyt sykefravær og etterslep på tusenvis av passøknader.

Ifølge seksjonssjef Elisabeth Lund i Oslo politidistrikt har man nå mye å vinne på å være tidlig ute med å søke om time for fornyelse av pass.

– På grunn av etterslepet fra pandemien og sykefravær er vi nødt til å ta dag for dag. Vi slipper ledige timer både daglig og ukentlig når vi ser at vi har ytterligere kapasitet, sier Lund til TV 2.

VILLE HA PASS: Vidar Sandberg er en av dem som må vente lenge på time hos passkontoret. Foto: Privat

Stiller krav

Tidlig i januar publiserte Vidar Sandberg et innlegg på Facebook for å varsle venner og bekjente. Han var en av de som hadde opplevd flere måneders ventetid da han skulle fornyet passet sitt.

Passet går ut i mai og han ønsket derfor å være ute i god tid.

– Jeg prøvde først i Lillestrøm, men fikk ikke time før langt ute i mai. Da vendte jeg meg til Grønland politikammer og fikk time der først i slutten av april, forteller Sandberg.

Han er overrasket over den flere måneder lange ventetiden i en periode der det knapt har vært reisevirksomhet.

Etter å ha fått noen tips om at det som følge av avbestillinger kan dukke opp nye timer hver dag, sjekket Sandberg hyppigere. Plutselig fikk han time til både kona og seg selv allerede i mars.

– Vi er glad for det, men synes det virker så ustrukturert og rart. Man burde kunne kreve kortere normaltid, mener han.

Stor pågang

Seksjonsleder Lund i Oslo-politiet fraråder å bestille utenlandsreise nå dersom man ikke har passet klart. Passkontorene deres har stor pågang og fulle lister fremover.

Inne på hjemmesidene deres er det foreløpig ingen ledige timer før i juni.

– Har du noen tips til dem som skal ut å reise i nær fremtid?

– Ja, de bør først og fremst sjekke passet sitt. Dersom det har gått ut, anbefaler vi å bestille time for å søke om pass. Jeg ville ha ventet med å bestille utenlandsferie frem til jeg var helt sikker på at jeg hadde fått time til å fornye passet mitt, sier Lund.

Hun legger til at de ikke kan garantere at man får time umiddelbart, men at de jobber på spreng for å få enda bedre kapasitet fremover. Derfor anbefaler hun å gå inn og sjekke timebestilling på nett med jevne mellomrom.

Per nå har Oslo politidistrikt et estimert etterslep på 50 000 passøknader. Fremover planlegger de å sette inn flere vikarer for å være forberedt på ytterligere trykk.

– I snitt har vi hittil behandlet cirka 15 000 søknader per måned. Med økt bemanning regner vi med å klare rundt 20 000 søknader, sier Lund til TV 2.

LANG VENTETID: Det er mange som vil fornye passet sitt på politihuset på Grønland i Oslo i disse dager. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Etterslep

I Øst politidistrikt kan seksjonsleder Heidi Vinsrud fortelle at de har et etterslep fra både 2020 og 2021. I løpet av fjoråret har de fått behandlet flere av søknadene, og sitter igjen med rundt 60 000 søknader om pass som de håper å bli ferdig med innen utgangen av 2022.

– For å få til dette har vi tilsatt mange vikarer. I tillegg til å ha utvidet åpningstidene våre. Dette for å kunne tilby flere bookingtimer, sier Vinsrud.

Før pandemien behandlet politidistriktet 108 000 passøknader. Bare i januar i år har de allerede behandlet 14 679 søknader.

– De høye søkertallene kommer til å fortsette, og vi er forberedt på å forsterke ytterligere, sier Vinsrud.

Godt forberedt

Ifølge seksjonssjef Kirsti Fürstenberg i Vest politidistrikt kan ventetiden variere fra sted til sted, og det kan derfor lønne seg å være tidlig ute.

– Enkelte steder kan man oppleve å få time allerede dagen etter, mens andre lokasjoner har ukesvis med ventelister, sier Fürstenberg.

Hun råder de reisende til å være fleksible på hvor de søker om time til fornyelse av passene sine.

I tillegg ber hun alle være oppmerksomme på at pass til barn stiller særegne krav.

– Husk å ta med samtykke fra begge foresatte, det innebærer både fullmakt og legitimasjon. Alternativt må begge foreldre være med, sier Fürstenberg.

Ett sted har kort ventetid

Politidistriktet i Troms mener å ha god kontroll på sine passkontorer. De opplyser om én til to ukers ventetid på stort sett alle kontorene.

Til tross for gode forberedelser ber seksjonsleder Stina Bakke Eriksen de som har behov for fornyelse av passene sine om å bestille time raskest mulig.

– Vi tåler belastningen enn så lenge folk kommer nå. Dersom man vet at man skal ut å reise, så ser vi helst at de reisende booker time med en gang, sier Bakke Eriksen til TV 2.