Weng gir opp OL: – Drømmen om revansj ble knust

Den norske langrennsleiren hadde et håp om å få henne klar til de siste øvelsene i lekene.

Weng forteller på Instagram at hun ikke reiser til Kina. Får dager før den norske troppen dro av gårde, ble hun i likhet med Anne Kjersti Kalvå smittet av koronaviruset under høydesamlingen i Nord-Italia.

«Drømmen om revansj i OL ble knust for min del. Det er jo «bare» et OL, men leit likevel», skriver hun.

«Jeg vil spesielt gi en takk til familien min og Anne Kjersti vi har ledd, felt tårer, vært irriterte og frustrerte sammen.»

Skiforbundet vil ikke sende ned en erstatter.

– Med den erfaringen vi har nå med usikkerhet rundt testing etter karantene, blir det for kort tid og dermed uforsvarlig med tanke på høydeakklimatisering å sende erstatter, sier langrennssjef Espen Bjervig i en pressemelding.

Dermed blir det ingen OL-revansje for Heidi Weng. I Pyeongchang-OL i 2018 endte 30-åringen opp uten en eneste medalje.

Håpet var at Heidi Weng kunne rekke siste del av lekene i Beijing.

– Heidi har ikke avskrevet å ta turen hit, men det er for tidlig å si noe om, det her tar vi tak i over helgen, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til TV 2 lørdag.

Dermed mister Norge en viktig brikke på stafettlaget. Dermed er det et redusert lag som kommer til å gå stafetten

– Per i dag tror jeg det beste stafettlaget er Lotta og Tiril Udnes Weng på de to første etappene, med Helene Marie Fossesholm og Therese Johaug på de to siste, spår TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad at laget blir. Stafetten er førstkommende lørdag.

(©NTB/ TV2)