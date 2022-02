Sølvvinneren fryktet han var ferdig. Da tok han valget som gikk hardt utover den nye konen

Italienske Federico Pellegrino har vært en mann å regne med på sprinter i verdenscup og mesterskap i en årrekke, men verdensmesteren fra 2017 har hatt en dalende kurve.

Sølv i OL 2018. Sølv i VM 2019, men bare ellevteplass i fjorårets verdensmesterskap.

Det gjorde at 31-åringen begynte å tvile på seg selv. Derfor betydde sølvet på tirsdagens OL-sprint ekstra mye. Det var tydelig for alle som kunne se hans reaksjon i målområdet.

– Det har vært et veldig tøft år, sier Pellegrino til TV 2.

– Når man som utøver blir over 30 år, må man skjønne at man ikke lenger er den 20-åringen med all briljansen, energien og farten i kroppen. Så jeg måtte ta tak. Jeg var redd for å miste farten min, men jeg har gjort en veldig god jobb. Jeg har aldri trent så mye som det siste året. Så i dag var fantastisk.

Pellegrino innså at han måtte gjøre noe annerledes.

– Vi hadde noen problemer i det italienske landslaget, så jeg måtte starte på nytt, med en ny trener. Jeg kunne ikke gå inn i sesongen med en trener som var godt skolert og hardtarbeidende, men som ikke hadde erfaring med resultater på høyt nivå.

Bodø/Glimts Amahl Pellegrino satt pris på sin itaelienske navnebrors innsats i OL-sprinten:

Italieneren begynte å søke utenfor Italias grenser og han fant en tysker i Russland. Smått legendariske Markus Cramer er trener for en av de fire russiske treningsgruppene og tok Pellegrino samt landsmannen Francesco De Fabiani under sine vinger.

Der trener de sammen med Sergeij Ustjugov, Gleb Retivyk og dagens finalist Artem Maltsev.

Men livet under Markus Cramer er ingen dans på roser, selv om det endte godt. Det har ikke minst fru Pellegrino, Greta Laurent (også hun langrennsløper), fått merke.

– Uheldigvis har ikke min kone fått sett meg så mye, siden vi har vært på treningsleir tre uker hver måned, sier Pellegrino.

– Hun har ofret mye, men i dag er det offeret blitt betalt tilbake. Det er jeg stolt av. Det har vært et tøft år.

TÅRER: Federico Pellegrino var svært lykkelig etter OL-sølvet på sprint. Foto: Alessandra Tarantino

Som i 2018 tok Pellegrino sølvet bak norske Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg tror ikke dagens Klæbo var den beste utgaven av Klæbo jeg har møtt, men han var den beste likevel.

– Han er en av de beste i skihistorien, og om noen år kanskje den beste. Så jeg er stolt av å være på pallen sammen med ham. I dag som for fire år siden.