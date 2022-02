Syv års kamp er over – slik feirer han i fengselet i kveld

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det føles helt uvirkelig, sier Zikrija Krkic.

TV 2 møtte ham i Ullersmo fengsel tirsdag ettermiddag. Da hadde det gått noen timer siden han fikk telefonen som skulle vise seg å bli helt avgjørende hans fremtid.

I Borgarting lagmannsrett før jul argumenterte statsadvokat Marit Formo for at Krkic skulle dømmes til 21 års forvaring for dobbeltdrap.

RØRT: Forsvarerne Pamela Kajic-Piplica og Øyvind Bratlien legger ikke skjul på at Bosnia-saken har vært svært spesiell for dem. Foto: Frode Sunde / TV 2

På den andre siden av bordet sto forsvarer Øyvind Bratlien og advarte mot at klienten hans var i ferd med å bli utsatt for et justismord.

LES SPESIALEN: Kan han være uskyldig?

Tirsdag frifant lagmannsretten Krkic.

– Jeg begynte å svette, og så måtte jeg gå meg en runde, forteller Krkic om den avgjørende telefonsamtalen.

Forsvarer Bratlien legger heller ikke skjul på at det var et rørende øyeblikk da han overbrakte budskapet.

– Jeg slet virkelig med å få frem ordene, ler advokaten.

Varsler erstatning

Tirsdag ettermiddag tok forsvarerne Bratlien og Pamela Kajic-Piplica turen til Ullersmo fengsel for å gå gjennom dommen med klienten sin.

I veska hadde de med seg en Troika-sjokolade for å feire frifinnelsen.

– Jeg har sittet i konsentrasjonsleir under krigen på Balkan, så jeg har opplevd verre ting enn dette, men det har vært tøft. Jeg har vært opptatt av at dette ikke skulle få knekke meg, sier Krkic.

GLAD: To ganger, i to ulike land, har Zikrija Krkic blitt frikjent for dobbeltdrap. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå varsler forsvarerne at de jobber med et erstatningskrav. De mener det er naturlig i kjølvannet av det de mener har vært en uberettiget forfølgelse av deres klient.

Har blitt frikjent før

Historien til Zikrija Krkic frem til dagens dom er lang, men i korte trekk handler det om at han flyktet til Norge etter å ha tjenestegjort ved fronten i Bosnia under krigen på Balkan.

Han slo seg ned i Drammen, men besøkte hjemlandet sitt sommeren 2014.

Da ble to menn skutt og drept med et automatvåpen nær familiegården han oppholdt seg på. Krkic ble pågrepet og stilt for retten, men retten i Bosnia frifant ham fordi de mente at bevisene ikke holdt.

Etter å ha sittet et år i varetekt i Bosnia, dro 49-åringen hjem til Norge.

Da ble han i 2017 først dømt i en svært alvorlig voldssak. Samtidig begynte norsk politi å se på dobbeltdrapssaken i Bosnia. Det skjedde fordi bosnisk høyesterett opphevet den frifinnende dommen.

Ble dømt i 2020

Politiet i Drammen fikk bistand fra Kripos da de gjennomførte 15 tjenestereiser til utlandet, de gjorde egne kriminaltekniske undersøkelser, og de avhørte 130 vitner.

SPENT PÅ LIVET UTENFOR: Zikrija Krkic er innstilt på at livet utenfor murene kan bli tøft. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter den storstilte etterforskningen, konkluderte Riksadvokaten med at det var beviser for at han hadde drept de to mennene på kafeen. I Drammen tingrett ble Krkic dømt til 21 års forvaring i 2020.

Borgarting lagmannsrett mener imidlertid at etterforskningen som ble gjort av bosnisk politi ikke holder mål. Dessuten mener de ikke at det er bevist at Krkic var på åstedet da drapene fant sted.

Dermed ble han frikjent.

Tror det blir tøft

Krkic soner fortsatt voldsdommen han fikk i 2017. Den er han ferdig med å sone senest i oktober i år.

Selv sier 49-åringen at han ikke har en klar plan for hva han skal gjøre når han slipper ut av fengsel, men han erkjenner at det ikke nødvendigvis blir helt enkelt.

– Det blir sikkert vanskelig, men ikke mer vanskelig enn å sitte her.

– Hvordan tror du det blir å være en fri mann?

– Verden har gått forbi mens jeg har sittet her inne i fem og et halvt år, så det er nok mange ting jeg blir nødt til å lære meg på nytt, sier han.

Statsadvokat Marit Formo har ikke ønsket å kommentere frifinnelsen utover å si at hun konstaterer at retten har vurdert bevisene annerledes enn påtalemyndigheten.