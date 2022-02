Isbreer inneholder mye mindre vann enn forventet – derfor er det et problem

Ny satellitteknologi har gitt geologer og breforskere ny innsikt i hvor mye – eller rettere sagt hvor lite – vann som er knyttet opp til verdens isbreer.

– Dette gjør at det over natten har blitt vanskeligere å ta vare på isbreene, sier professor Andrew Sheperd, som er leder for Senter for polar observasjon, til Reuters.

20 prosent mindre

Det er nemlig betydelig mindre vann i isbreene enn man tidligere har trodd, ifølge en studie som ble publisert i Nature Geoscience mandag, og siteres av Reuters.

FØR/ETTER: Satellittbilde av Humboldt isbreen i Venezuela i 2010 versus 2021. Dra i slideren for å se forskjellen. (Planet Labs Inc. via AP)

De oppdaterte tallene reduserer den estimerte stigningen av havnivå med 7,5 centimeter om alle isbreer skulle smeltet.

Isolert sett høres dette positivt ut, men det vekker bekymring av flere årsaker.

– Dette er ikke en situasjon vi ønsker å være i. Vi vil bevare isbreene, og nå viser det seg at det er vanskeligere enn først antatt, sier Sheperd.

– At det er 20 prosent mindre vann i breene, betyr at breene smelter fortere, sier han.

«Buffer» for ferskvann

Isbreer er en slags buffer for tilgang på vann for mange samfunn rundt om i verden. Forsvinner de, kan elver forsvinne, og jordbruksområder kan tørke ut.

Klimaendringer har akselerert hastigheten på issmeltingen, og mange land kjenner allerede på konsekvensen av breer som forsvinner.

FØR/ETTER: Satellittbilde av isbreer ved Kilimanjaro i Tanzania i 2016 versus 2021. Dra i slideren for å se forskjellen. (Planet Labs Inc. via AP)Click to add caption

Peru investerer i destilleringsanlegg for å demme opp for minkende ferskvann, og i Chile satses det på å lage kunstige isbreer i fjellene.

Truer drikkevannet

Isbreene i Himalaya smelter raskere enn noe annet sted i verden. Det truer drikkevannet til nesten to milliarder mennesker.

En 2000 år gammel isbre ved Mount Everest kan komme til å forsvinne helt i løpet av noen tiår.

Studien har gransket mer enn 800.000 høyoppløselige bilder tatt fra satellitter mellom 2017 og 2018, ifølge Reuters. Mange av dem viste at breene var grunnere enn antatt.