Sjokkert over førstekjempevalget: – Oser rævva menneske av det

Da storbonden Øyunn Krogh bryter avtalen om å velge det nyeste tilskuddet i gruppen som førstekjempe, blir det kaos på «Farmen kjendis»-gården.

Guttene var egentlig innstilt på at det kom til å bli tvekamp mellom damene siden Marna Haugen (40) kom inn fra Torpet, og følte seg trygge på at de var med videre til finaleuken. Da Krogh forteller gruppen at hun velger Heine Totland (51) som førstekjempe, blir Krogh overveldet over reaksjonen til flere av de mannlige deltakerne.

BRYTER AVTALEN: Det oppstår konflikter når Øyunn Krogh bryter avtalen om å velge den nyeste som kommer inn på gården som førstekjempe. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Først og fremst, så var jeg ikke imponert over måten det ble håndtert at det ble en fjerde jentekamp på rad. Jeg synes det var lite følsomt og unødvendig, sier Krogh i episoden.

Videre hevder hun at flere av guttene planla å sabotere ukesoppdraget, dersom Krogh ikke holdt avtalen.

– Det har ikke bare vært snakk om å sabotere. Det har vært snakk om å fryse meg ut av gruppen, hvis jeg ikke gjør som dere vil. Jeg har hørt at «hvis ikke du holder avtalen, så vil det få konsekvenser for deg», sier hun til de andre deltakerne.

– Ønsket å sverte min karakter

Videre ser man at både Heine Totland (51), Vebjørn Selbekk (52) og Niklas Baarli (32) reagerer sterkt på valget til Krogh, og at stemningen blant deltakerne blir intens.

– Vi ble aldri enig om at vi hvis man ikke fulgte denne avtalen, så skulle man fryses ut eller sabotere ukesoppdraget. Sabotasje er liksom okei, men det er den der snakken om sabotasje og de indirekte truslene som var veldig ubehagelig, forteller Krogh til God kveld Norge.

SINT: Niklas Baarli blir svært provosert når Øyunn Krogh bryter avtalen deltakerne hadde. Foto: TV 2/Alex Iversen.

Hun opplevde at det ble svært dårlig stemning, og at flere av guttene ble totalt uinteressert i henne.

– Før valget opplevde jeg et ganske sterkt press og en litt truende oppførsel fra guttene sin side, som var veldig ubehagelig. Da jeg tok valget, så opplevde jeg at de ønsket å sverte min karakter. At de var opptatt av hvor uetisk jeg var, og hvor sykt det var at jeg brøt den avtalen, forteller Krogh.

– Hvordan var det for deg å stå i dette?

– Skikkelig dritt. Det føltes litt som å være kvinne på 1800-tallet, som når man gjør egne valg og står for egne meninger, så er man en heks som skal steines, liksom. Det føltes litt sånn, sier Krogh.

– Oser rævva menneske av det

I episoden ser man at Baarli hisser seg opp, og blir sjokkert over at hun bryter avtalen.

– Hva er det som skjedde nå? Frøken politisk korrekt brøt akkurat en avtale inngått fra starten av «Farmen». Jeg synes det oser rævva menneske av det, sier Baarli i episoden.

Til God kveld Norge innrømmer Baarli at han selv synes at han reagerte dårlig på valget Krogh gjorde.

– Jeg er utrolig dårlig på å ta den guttekampen godt imot. Jeg blir så forbannet. Jeg synes Øyunn er dritt som velger guttekamp når vi har hatt en avtale fra dag en, forteller Baarli.

– Følte du deg utsatt da Totland ble valgt som førstekjempe?

– Ja. Jeg tenkte at Heine enten velger meg eller Adam. Vi anså oss selv som de svakeste konkurrentene, forteller Baarli.

Se hva Niklas Baarli og Marna Haugen tenker om situasjonen i videoen under:

– Det som gjorde at jeg ble så forbannet

Marna Haugen kom inn på «Farmen» etter å ha vunnet «Torpet kjendis», og var fornøyd med at hun slapp å gå ut i kamp. Hun innrømmer også at hun bidro til å påvirke utfallet.

– Jeg bare «poket» litt her og der. Sådde litt frø og sånn. Men jeg tror mange av jentene gjorde det fint selv også, forteller Haugen og fortsetter:

– Jeg kunne si til jentene sånn «hvorfor lar dere guttene valse over dere på den måten her?», forteller hun.

Baarli erkjenner at han lot seg provosere av disse handlingene.

– Det var det som gjorde at jeg ble så forbannet. Fordi det ble laget et falskt bilde av at guttene hadde vært slemme med jentene, og det hadde vi ikke. Det hadde vært så hyggelig der inne i fem uker, forteller han.

Baarli mener at det ikke hadde vært noe guttene mot jentene-stemning inne på gården, før Haugen kom inn.

– Men når Marna kommer inn, hun er så smart. Hun skjønner umiddelbart hvilke knapper hun skal trykke på, og programmerer Øyunn til å tenke «femenismekamp», og Øyunn rotet seg inn i et falskt bilde om at guttene hadde overkjørt jentene, forteller han.

– Det var ikke sant, men det funket, forteller han videre.

URETTFERDIG: Heine Totland forteller at han ble overrasket da han ble valgt som førstekjempe. Foto: TV 2/ Alex Iversen.

Mener Krogh ble lurt

Til God kveld Norge forteller Totland at han ble overrasket da Krogh valgte han som førstekjempe, og at det føltes urettferdig.

– Jeg var veldig usikker. Jeg følte at jeg ikke kunne stole på Øyunn, og det kjente jeg veldig på. Men samtidig så hadde vi jo en avtale, og den bryter du ikke, forteller Totland.

Han mener Krogh ble manipulert av de andre jentene på gården til å velge en guttekamp.

– Hun er lurt av noen av de andre jentene, og har kjøpt de løgnene, og så går det utover meg. Det er veldig overraskende, fordi jeg har ikke noen baktanker eller ønsker om noe annet enn å være en alright og real fyr. Så den delen av det er litt ubehagelig. Jeg føler meg inkriminert, forteller Totland.

– Jeg hadde ingen som helst planer om å sabotere noen ting, forteller han videre, og er uenig i påstanden om at guttene prøvde å fryse ut Krogh.

Krogh er ikke enig i Totlands påstand om at hun ble lurt av de andre jentene til å velge han som førstekjempe.