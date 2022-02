Eriksen forklarer Brentford-valget

Se Manchester City - Brentford i kveld fra kl. 20.15 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

På overgangsvinduets siste dag signerte Christian Eriksen for Brentford. Det skjer bare et drøyt halvår etter at han fikk hjertestans i Parken under Danmarks EM-kamp mot Finland i fjor juni.

Kontrakten med Inter ble sagt opp, men nå er altså midtbaneyndlingen tilbake til Premier League.

Eriksen mener han fortsatt kan levere på høyt nivå. Se i videovinduet øverst!

– Jeg endte opp i en situasjon hvor jeg ikke hadde klubb, og jeg har måtte gjennomføre mange tester for å komme hit i dag og få godkjennelse for å spille igjen uten risiko, sier Eriksen i et lengre intervju med Brentfords kommunikasjonsavdeling.

– Han kommer til å passe veldig bra inn

Trente Eriksen for ungdomslandslaget

I hans første større TV-intervju med danske DR fortalte han om ambisjonene om å delta i Qatar-VM i desember. Da var det essensielt å få seg en klubb.

– Jeg snakket med Thomas (Frank) noen ganger, og jeg fikk en god følelse. Det er i London, et fint sted for familien å bo. Klubben er i Premier League. Det passer meg bra å bruke de neste fire-fem månedene på å komme tilbake på nivået og vise at jeg er en fotballspiller igjen. Det var det beste alternativet, og heldigvis var klubben med på det. Det har vært bra her så langt, sier han.

Brentfords danske manager Thomas Frank var treneren til Eriksen på Danmarks U17-landslag. Rundt juletidene ringte manageren sin tidligere elev for første gang.

– Han var tidlig klar på hva han ønsket. Den første samtalen handlet egentlig om å høre hvordan jeg hadde det, og mine tanker om å komme til fotballen. Det var en fin samtale. Vi ble enige om å ta det derfra, og for meg var Brentford det beste alternativet, sier Eriksen.

– Fra utsiden så det veldig komfortabelt ut, så jeg dro til treningsfeltet og snakket med folk for å se hvordan det var. Jeg syns det har vært en god start, sier den tidligere Tottenham-spilleren.

I gamleklubben lengre nord i London er hans tidligere trener for Inter sjef. Antonio Conte hinter til en mulig gjenforening i sommer.

– Eriksen er en del av Tottenhams historie. Å komme tilbake her vil være bra for han, meg og klubben. Nå har han signert for Brentford for bare seks måneder, så vi får se hva som skjer, sier Conte kryptisk ifølge Sky Sports.

Parken var helt stille mens Eriksen fikk hjertekompresjoner

Ville raskt tilbake

Selv om de første dagene var dramatiske etter hjertestansen, skrudde han kjapt hodet mot å komme fort tilbake igjen på banen. Det gikk ikke lang tid.

– To dager. Jeg forsto hva som hadde skjedd med meg den første natten og de påfølgende dagene. Deretter kom det testsvar og mer informasjon. Hjertet responderte bra på fysiske tester, og da jobbet vi gradvis mot det.

– Doktorene sa det ikke var noen hindringer, jeg måtte bare føle hvordan det var. Jeg fortalte dem at jeg trodde jeg skulle legge skoene på hylla, men om noen dager så ville jeg kanskje endre meningen min hvis alt så greit ut. Og heldigvis var det slik.

Eriksen forteller at savnet etter fotballen har vært stort.

– Det kunne bli irriterende å være tålmodig og måtte vente. Jeg stolte fullt og helt på legen og treneren min, og fulgte planen de la for meg. Det gjorde meg mer komfortabel og rolig. Jeg har ikke stresset, jeg har bare ønsket å bli testet ordentlig. Heldigvis har vi kommet tilbake til en normal hverdag i Brentford.

Dette sier Hareide om Eriksens overgang

Føler seg som en bedre far

Heldigvis for dansken har det kommet noe godt ut av perioden etter hjertestansen.

– Jeg vet ikke om det har endret meg som person, men som far og familiemann har det nok skjedd noen endringer for å kunne være mer sammen med barna. Jeg vil ikke si jeg var en dårlig far før, men nå har jeg tenkt at jeg må være der mer for dem. Og det er jeg.

– Samtidig vil jeg fortsatt være fotballspiller, og det betyr at det tar bort litt tid med familien. Men de forstår at dette er noe jeg virkelig vil. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Nå begynner også formen å komme seg.

– Jeg føler meg god. Det tar litt tid å komme tilbake igjen, men jeg har løpt mye og trent godt. Nå må bare fotballtouchet komme tilbake og få mer treningsminutter.

Nå håper han folk skal snakke om fotballspilleren Eriksen.

– Det er målet mitt. Jeg har fått det grønne lyset av doktorene at jeg kan være fotballspilleren Christian. Men jeg har hendelsen med meg, og alle husker hva som skjedde sist jeg spilte en kamp. Men nå er det på tide å komme tilbake og skape nye øyeblikk.

Han er klar på hva målet er.

– For min del nå er det å komme tilbake. Det har vært seks måneder med venting og hardt arbeid for å komme dit jeg er nå. Jeg vil spille fotball, score mål og få assister. Jeg vil være så god så mulig, men fokuset er å være i form og kunne spille 90 minutter, sier han.