Klæbos stikk til Bolsjunov: – Jeg hadde jo fridag på søndag

Det står 1-1 i OL-gull mellom Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov. Men sprintkongen tror ikke russeren fikk noen fordel av å stå over sprinten.

Søndag marsjerte Johannes Høsflot Klæbo rett forbi pressen etter å ha blitt nummer 40 på 30 kilometer skibytte, ni minutter bak russiske Aleksandr Bolsjunov. Tirsdag slo trønderen tilbake med OL-gull på sprinten.

– Mamma har lært meg at det ikke er vits i å bruke energi på ting du ikke får gjort noe med. Jeg føler jeg begynte der på søndag da jeg gikk de siste tre rundene her og daffa gjennom. Da begynte jeg å se frem mot det som skulle skje i dag, sier Klæbo etter seieren.

Trønderen innrømmer at den russiske 25-åringen kom med et skikkelig skremmeskudd søndag.

– Det var imponerende, jeg følte meg som en junior der jeg gikk. Jeg hadde ikke sjans, jeg gikk alt jeg kunne og følte jeg måttet ha hjertestarter underveis. Jeg var ikke god nok i det hele tatt på søndag, sier Klæbo etter tirsdagens skøytesprint.

FIKK GULLET: Johannes Høsflot Klæbo på medaljeseremonien onsdag kveld lokal tid. Foto: Heiko Junge

Den sto Bolsjunov over for å lade opp til 15 kilometer klassisk på fredag.

– Det koster å gå skirenn her, og det han gjorde på søndag… Det håper jeg kostet. Det kostet i hvert fall for de bak. Jeg tipper Bolsjunov tror han har større sjanse på 15 klassisk enn på sprinten og da prioriterer å gå all inn på en distanse som passer seg bedre, sier den norske landslagstreneren, Eirik Myhr Nossum.

Ikke bestemt seg

– Hva tenker du om at Bolsjunov får en fridag i dag og lader opp til 15 kilometeren?

– Jeg hadde jo fridag på søndag, så da er vi likt, spøker Klæbo, før han fortsetter:

– For min del er jeg glad jeg får konkurranser nå. Prologen i dag var grei, helt på det jevne, så følte jeg egentlig utover dagen at jeg ble piggere og piggere. Jeg følte meg piggest i finalen, det er et godt tegn, da er jeg på vei.

Klæbo fortsetter OL med 15 kilometer klassisk fredag.

– Foreløpig er det planen. Jeg starter med en 15 kilometer på fredag. Det blir spennende. Jeg skal gå ut og gjøre alt jeg kan, sa trønderen til Discovery etter medaljeseremonien.

– Bolsjunov er favoritt

25-åringen er aktuell for samtlige seks distanser i OL, men er usikker på om det er fornuftig å gå alle. Særlig når mesterskapet arrangeres på 1600/1700-meters høyde.

– Jeg har lyst, ja (til å gå alle distanser), så får vi se om jeg velger å gjøre det fordi jeg tror det er lurt. Søndagen gikk ikke bra, i dag var bra og jeg tar med meg det. Så lenge jeg klarer å komme i modus, det er jo en akklimatiseringsfase her og at ting føles bedre, sier Klæbo.

Torsdag presenteres laget til 15 kilometeren. Sprintkongen vil i hvert fall ikke ha på seg noe favorittstempel før fredagen.

– Det Bolsjunov og Ivo gjør på klassisken på søndag, det er imponerende. Så det er ingen tvil om hvem som er favoritter på 15 klassisk i hvert fall, sier Klæbo.