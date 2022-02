Aktor vil ha fire år og ti måneders fengsel for overgrepstiltalt lege

Den tidligere fastlegen på Sunnmøre som er tiltalt for seksuelle overgrep mot pasienter, bør bli dømt til fire år og ti måneders fengsel, mener aktor.

Aktor Magne Nyborg sammenligner saken med dommen til Svein Ludvigsen, skriver NRK.

Sommeren 2021 ble Ludvigsen dømt til fem års fengsel for misbruk av tillitsforhold til tre asylsøkere da han var fylkesmann i Troms, noe Nyborg mener kan sammenlignes med saken mot legen i 60-årene.

Nyborg mener legen har innyndet seg hos sårbare pasienter og deretter utnyttet tre pasienter seksuelt. Videre sier aktor at legen ikke har noen troverdighet, blant annet fordi han har endret forklaringen sin underveis.

Bistandsadvokat Gerd Haagensen, som representerer de tre kvinnene, ber om erstatning på 200.000 kroner for hver av dem.

Legens forsvarsadvokat, Axel Lange, ber på sin side om full frifinnelse for sin klient. Han sier det ikke finnes tekniske bevis for påstanden om overgrep, og at det har vært gjensidige relasjoner.

(©NTB)