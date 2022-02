OL-kongens krav bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på skistjernene

Til tross for Johannes Høsflot Klæbos gull på sprinten har ikke formen til de norske langrennsgutta generelt vært imponerende.

Skiathlon endte med fiasko, mens på sprinten var Høsflot Klæbo eneste nordmann i finalen. Stort bedre har det ikke vært på kvinnesiden.

Også der er det ett lyspunkt: Therese Johaugs gull på 15-kilometeren åpningsdagen. De andre jentene var langt bak, mens på sprinten kom ingen norske til finalen der svenskene tok dobbeltseier.

Nå er spørsmålet: Er de norske godt nok forberedt?

TV 2-ekspert Petter Northug mener de norske løperne nå får svi for manglende høydetrening over tid.

– Vi vet at Bolsjunov har brukt flere år i høyden og får betalt for det. Therese Johaug har vært mye i høyden og får betalt for det. De norske herrene har nedprioritert høyde litt og tar, som Johannes, et skippertak det siste året. Det er ikke sikkert det er godt nok før et mesterskap i høyden, sier Northug.

Bjørndalens regel

En annen norsk skilegende, Ole Einar Bjørndalen, har også tilbragt sine døgn i høyden.

Den nåværende treneren for Kinas skiskyttere svarer følgende på hva han tenker om Northugs "skippertak i høyden fungerer ikke"-uttalelse:

– Jeg er enig i det. Det er vanskelig å få noen effekt i løpet av ett år. Du kan akklimatisere OK, men av egen erfaring tror jeg du trenger minimum to, og helst tre år med systematiske høydesamlinger, sier Bjørndalen på skiskytterstadion i Zhjangjiakou.

Selv er han ikke i tvil om hvordan han ville ladet opp i årene i forkant av et OL på 1700 meters høyde.

– Da må du helst ha fire samlinger i løpet av året, 21 dager per samling. Da kan du kalle deg forberedt til et OL.

Han vet hva det vil si å være forberedt til et OL. Med åtte gull, fire sølv og en bronse er han den mestvinnende mannlige vinterolympier noensinne.

Dette kravet til å være forberedt er det ikke mange av de norske som oppfyller.

Ikke en gang Johannes Høsflot Klæbo, som har tatt grep de siste sesongene for å trene på høyden er i nærheten av det .

– Jeg har gjort den vurderingen at 1700 meter er høyt, jeg tror at skal man lykkes så må man være i høyden. Jeg har gjort alt jeg kan, jeg har vært så mye i høyden som jeg kunne ha vært. Jeg er veldig glad jeg har tilbragt den tida jeg har gjort i høyden. Det er en brutal løype her, det kan ha gått rolig til toppen, likevel er folk pinne stive når det begynner å dra seg til. Det var vi hele gjengen i dag.

– Ingen tenker på høyden

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tror ikke oppskriften er så enkel, spesielt ettersom en pandemi blant annet satte kjepper i hjulene for mye av høydetreningen i 2020.

– Hun som vant 15-kilometeren var vel ikke i høyden i hele tatt da.. Johannes har ikke hatt så mye. Jeg tipper at tre av de fire som har tatt gullmedaljer her ikke har hatt det, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

– Vi har hatt så mange døgn som vi har hatt muligheten til de siste to årene under rådende omstendigheter. Vi har gått glipp av en del samlinger pga covid. Det får man ikke gjort så mye med. Vi har gjort det beste ut av det. Jeg er veldig fornøyd med det vi har gjort. I Davos er vi ganske bra på samme høyde. Det er ingen av utøverne som føler veldig på høyden her. Jeg tenker ikke så veldig mye på det.

Pål Golberg har 85 døgn i høyden siden august. Dermed er han innenfor Bjørndalens grense denne sesongen, men ikke så mye lenger tilbake.

– Det er ikke mange som har så mange døgn i høyden over flere år. Det er en spennende diskusjon det, men vi har jo gått skirenn i høyden opp gjennom, med gode resultater med forskjellig opplegg. Jeg syns det er tidlig å gjøre en evaluering etter et skirenn. Der vi riktignok ble knust.

Optimalt forberedt

Både Eirik Valnes og Håvard Solås Taugbøl sluknet fullstendig i semifinalen og var i realiteten sjanseløse på avansement til finalen.

Det er en nedtur for finalevante sprintgutter, men de vil ikke skylde på forberedelsene.

– Føler du deg optimalt forberedt?

– Ja, svarer Valnes kort.

– Jeg har ganske mange døgn i høyden. Jeg tror ikke det skal være et problem, nei.

Han svarer følgende på spørsmål om det er mange på skilandslaget som følger Ole Einar Bjørndalens mantra.

– Nei. Jeg vet ikke om det fins statistikk på slik. Det er alltid noen som vil mene det. Jeg tror ikke Johannes har det, og han vant nå i dag.

Håvard Solås Taugbøl kjente at det var tøffe forhold på rundt 1700 meters høyde.

– Det ble gått med stor fart fra start. Det merker man her i høyden.

– Føler du deg tilstrekkelig forberedt?

– Jeg føler vi har gjort en god jobb med høydetrening. For meg som kun går sprinten, så føler jeg vi har gjort en god jobb med det og fått mange gode tester. Men slik som forholda her er, med kulden og bakkene, er vanskelig å oppsøke på og trene på, i den høyden her.

– Vi mistet et tre ukers opphold i pommer på grunn av pandemien. Jeg føler vi har gjort så godt vi kan siden i høst. Men precamp i Seiser Aln gikk ikke etter planen, som gjør at det for min del ikke blir helt optimalt for løpet i dag.