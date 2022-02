Minst 62.000 hjemløse etter syklon

Syklonen Batsirai har de siste dagene herjet over Madagaskar og deler av Afrika. Det har blant annet gjort tusenvis hjemløse, og flere landsbyer er totalskadde.

På under to uker var Batsirai den andre syklonen som traff øynasjonen Madagaskar.

Syklonens heftige vindkast og voldsomme regnfall førte til oversvømte veier og jorder, ødelagte hus, og rev ned flere trær og strømmaster.

27 mennesker er til nå bekreftet omkommet.

TOTALSKADD: Flere landsbyer har blitt totalskadd. Foto: Alkis Konstantinidis

Gikk til grunne på naboøy

Det var ikke kun Madagaskar som fikk kjenne på naturens kraft. Også på havet og nærliggende øyer satte syklonen sine spor.

På øya Reunion, sørøst for Madagaskar, har et mauritisk tankskip gått til grunne på grunn av heftige vindkast og store bølger.

GIKK TIL GRUNNE: Tankskipet Tresta Star er strandet på Reunion. Foto: Planet Labs PBC

Unntakstilstand

Batsirai, som betyr «hjelp» på Shona, et offisielt språk i Zimbabwe, kom under to uker etter den tropiske stormen Ana traff Madagaskar og flere sørøstlige afrikanske land.

Madagaskar erklærte unntakstilstand den 27. januar på grunn av Ana.

The World Food Program, FNs matbank, har begynt å dele ut varme måltider til tusenvis av evakuerte og mennesker som oppholder seg i midlertidige husrom.



Pasqualina DiSirio, sjef for Madagaskar-delen av World Food Program, advarer at ofre etter stormen mest sannsynlig vil øke markant når de får bedre oversikt over omfanget.