Jansrud må tenke seg om: – Det nærmer seg slutten

Når Kjetil Jansrud sitter på flyet hjem fra OL, skal han gi selv lov til å tenke på det faktumet at han faktisk kom seg til OL til tross for den stygge kneskaden han pådro seg i desember.

Kanskje skal han også gi seg selv et klapp på skulderen for å ha klart det «umulige», men ikke før flyet letter fra Beijing og setter kursen mot Norge.

For selv om han kommer til OL uten de beste forutsetningene, er ikke Jansrud i OL bare for å delta.

– Dette er litt todelt for meg. Jeg var veldig stolt av meg selv og den jobben jeg har gjort når vi kom til OL og jeg ble tatt ut. Men så er det sånn at når du først er her i et mesterskap, så må du gjøre deg ferdig med den delen. Da er det om og gjøre å kjøre fortest mulig på ski, sier Jansrud til TV 2 etter tirsdagens Super-G og utdyper:

– Det får i så fall være noe jeg kan tenke på når jeg sitter på flyet på vei hjem, at jeg kan se litt større på det. Men akkurat nå er det litt sånn at jeg startet ikke i dag bare for å delta. Jeg prøvde virkelig å gi gass og prøvde å ofre alt. Man får bare akseptere at man ikke er god nok, egentlig. Men, jeg lar den sportslige delen av det være litt i forgrunnen akkurat i dag, og så får vi heller se på de store linjene litt etter hvert.

Vil ikke skylde på kneet

Jansrud stod over mandagens utfor på grunn av en føling i kneet. Tirsdag endte veteranen på en 23. plass i Super-G, 3,06 sekunder bak vinner Matthias Mayer.

– Det ble tøft, jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle bli så stor tidsdifferanse. Men det er nok kanskje et klassisk eksempel på at hodet, sjel og kropp ønsker å gi full gass og få til noe ekstraordinært. Men så er spurten tøff når du kommer inn i et år uten særlig renntrening. Det ble litt tøffere enn jeg hadde trodd, innrømmer 36-åringen.

STO OVER: Kjetil Jansrud sto over utforen på grunn av det vonde kneet. Foto: Robert F. Bukaty

– Blir du bekymret for kneet når du står nedover?

– I dag gikk det helt greit og det føles helt OK. Men det mangler et eller annet rent skiteknisk. Jeg har på meg en skinne som gir en liten forskjell enn om jeg hadde kjørt uten, så det blir ikke helt det samme. Men jeg har jo kjørt veldig fort på trening, så håpet var der. Men alt i alt er kroppen min sånn at det går greit, men det er langt fra bra. Det funker og det var det jeg hadde forventet av meg selv. Det er i hvert fall ingen unnskyldning å stå her og skylde på et kne. Det er som det er, og ferdig med det.

– Nærmer seg slutten

Nå innrømmer Jansrud at han har litt tenking å gjøre når han kommer hjem. Men før han tar et valg rundt fremtiden, er planen å få med seg verdenscupen i Kvitfjell i mars.

– Jeg har ikke tatt noen avgjørelser helt ennå hva det blir, men det er klart at etter alle de årene jeg har stått på ski, så er det ikke gøy å kjempe om noe annet enn pallplasseringer og seire. Der er jeg ikke nå, i hvert fall ikke i dag. Dette blir garantert mitt siste OL, så man trenger ikke å være veldig smart for å se at det nærmer seg slutten, rett og slett, forteller Jansrud før han fortsetter etter en liten tenkepause:

– Vi får se, jeg gleder meg gi hvert fall til å kjøre Kvitfjell på hjemmebane. Både det og OL så ut til å ryke i år da jeg ble skadet, nå får jeg med meg begge deler, så det er bare å nullstille hodet og se om jeg kan levere noen gode resultater der først og fremst.

Jansrud forteller at han ikke har bestemt seg for noe, men at skaden og det å skulle bli klar til OL har gjort at noe har endret seg.

– Jeg kan si såpass at jeg ikke har tatt noen avgjørelse på om det blir en ny sesong ennå. Det var litt lettere å motivere seg for det når jeg trodde at jeg skulle være ute i ni måneder. Når man må bruke mye av motivasjonen og arbeidsmoralen på å prøve å nå dette her, så endrer også målsettingene seg litt.

– Jeg skal tenke meg godt om, så får vi se.