OLs siste mannsbastion

Det er 13 år siden kvinnene første gang fikk hoppe i VM. Det er åtte år siden kvinnene endelig fikk lov til å være med i OL. Mandag skulle hoppsporten igjen skrive historie, med tidenes første mixed lagkonkurranse i OL.

Lagkonkurransen skulle være med på å løfte kvinnehopp til nye høyder. De kvinnelige hopperne har måttet kjempe med nebb og klør for å få delta i OL. Fremdeles får de bare hoppe ett individuelt renn i løpet av OL. Det er ingen lagkonkurranse på kvinnesiden, og drømmen om å få hoppe i stor bakke er fortsatt bare en fjern drøm.

Derfor var mandagens lagkonkurranse med gutta så viktig. OL er vintersportens viktigste utstillingsvindu, og mixed lagkonkurranse representerte en kjærkommen mulighet til å nå ut til et større publikum. Resultatet ble dessverre et solid mageplask, der praten i etterkant handlet mye mer om utøvernes antrekk enn prestasjoner i bakken.

Fem utøvere ble disket etter utstyrskontrollen. Alle fem var kvinner. Det er påfallende, og tyder på at et eller annet har gått alvorlig galt. Hoppfamilien ønsket mer oppmerksomhet rundt kvinnehopp, og de kvinnelige hopperne havnet så absolutt i fokus. Men for helt feil ting.

Det hele ble en blytung slutt på OL for flere av de kvinnelige hopperne. Når du kun får lov til å delta i to øvelser, må det være en enorm skuffelse at en av øvelsene blir en slik fadese.

Om fire år håper de norske hopperne at de endelig skal få prøve seg i stor bakke. Det er minst fire år for sent. Etter suksessen med normalbakke i OL 2014 burde det være en selvfølge å få inn hopp i stor bakke på programmet allerede i årets OL. Slik ble det ikke, og det er et tydelig symbol på hvor lite vilje det har vært blant idrettstoppene når det gjelder å prioritere kvinnehopp.

Idrettens mektige menn kan snakke så mye de vil om viktigheten av likestilling og like muligheter for kvinner og menn. Realiteten er at veien til likestilling i hoppsporten fortsatt er frustrerende lang. Historien har lært oss at motkreftene er sterke hver gang det er snakk om å la kvinner få boltre seg i små og store hoppbakker.

Det vet også kombinertleiren så altfor godt. Kombinert er den eneste grenen i OL som kun er åpen for menn. Mens de kvinnelige hopperne må nøye seg med ett individuelt renn og en fiasko av en mixed lagkonkurranse, får ikke de kvinnelige kombinerutøverne en gang delta i OL.

Norges Skiforbund jobber for at kombinertkvinnene skal få være med neste gang den olympiske ild tennes, og nå har de omsider fått FIS med på laget. Avgjørelsen faller til våren.

Man skulle kanskje tro at det er en selvfølge at kvinnene skal få delta i OL på lik linje med sine mannlige kollegaer. Kalenderen viser tross alt 2022. Det er ingen grunn til at ikke kvinner skal kunne delta på lik linje som menn i kombinert. Det burde ikke være kontroversielt å forvente at IOC følger opp festtalene om likestilling og kjønnsbalanse med å sørge for at OLs siste mannsbastion faller.

Likevel har jeg ingen illusjoner om at kombinertjentene skal få en smertefri vei til OL. Gang på gang har vi sett hvor forbanna vanskelig det har vært for kvinnene å få innpass på de største arenaene både i hopp og kombinert. Bortforklaringene har vært mange. Alt fra kvinnenes sikkerhet til antall utøvere og for lavt nivå har vært brukt som unnskyldninger for å holde kvinnene unna. Nå bør bortforklaringenes tid være forbi.

Det som gir grunn til håp, er at styret i FIS endelig er med på laget. Det er særforbundet som må drive denne kampen fremover, men historisk sett har FIS vært en stor bremsekloss når det gjelder kvinners muligheter i hoppbakken.

Mens hoppgutta forbereder seg til å stor bakke er OL over for hoppjentene. Mens kombinertgutta går sitt første OL-renn, må kombinertjentene se de olympiske leker fra sofaen. Forhåpentligvis for siste gang. Om fire år bør vi få se både kvinnelige kombinertløpere og kvinner som hopper i stor bakke. Alt annet vil være en skandale.