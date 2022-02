Nominert til Oscar: – Det var et sjokk

Tirsdag ble det klart at den norske filmen «Verdens verste menneske» er nominert i til Oscar i to kategorier, for «beste fremmedspråklige film» og for «beste manus».

Filmen har allerede høstet stor internasjonal anerkjennelse, og hovedrolleinnhaver Renate Reinsve mottok pris for beste kvinnelige skuespiller under den anerkjente filmfestivalen i Cannes i fjor.

Regissør og manusforfatter Joachim Trier var takknemlig da han tirsdag, sammen med medforfatter Eskil Vogt, uttalte seg etter nominasjonene.

– Dette hadde vi absolutt ikke regnet med, sier Joachim Trier under en pressekonferanse tirsdag.

SJOKKERT GJENG: Gleden var stor da skaperne bak filmen tirsdag fikk den overraskende nyheten om at de var nominert i kategorien for beste filmmanus. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det har betydd veldig mye at vi har fått denne anerkjennelsen, fortsetter regissøren.

– Det var et sjokk

Også Eskil Vogt sier at nominasjonen kom overraskende på, og hadde ikke ventet seg at filmen kunne bli nominert til den gjeve kategorien for beste manus.

– Plutselig var vi Oscar-nominert. Det hadde vi ikke ventet oss. Vi hadde kanskje ventet oss nominasjon for internasjonal film, men å bli nominert for manuset, det var et sjokk, sier Vogt.

Filmen har gjort stor suksess internasjonalt, blant annet i USA. Trier mener det at folk kan identifisere seg med filmen og karakterene har bidratt til engasjementet.

SKÅLER: Det var en fornøyd gjeng som møtte pressen tirsdag, etter nyheten om Oscar-nominasjonene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er en blanding av letthet og humor, men også et alvor. Filmen handler om et menneske i en slags identitetskrise, både i kjærlighet og det profesjonelle. Det er en slags karakter i tiden, er tilbakemeldingene vi har fått, sier regissøren.

Kjærlighet og identitetskrise

Filmen er den siste i Oslo-triologien, men Trier vil foreløpig ikke utelukke flere oppfølgere.

– Vi feiler litt hver gang, og ingenting er perfekt. Men vi er blitt enda tryggere på hverandre i dette her, sier han.

Hovedrolleinnehaver Renate Reinsve sier nærheten til eget miljø har vært en enorm styrke i arbeidet med filmen. Mange av tilbakemeldingene hun har mottatt har gått ut på at folk kan kjenne seg igjen i karakteren hennes.

– Den første journalisten jeg møtte var i 40-åra og var veldig på. Hun lurte på hvorfor jeg hadde tolket hennes liv. Neste var en i 30-åra som mente jeg snakket om hennes liv, mens en mann i 20-åra mente det var hans liv, sier Reinsve.

Hun tror kjærlighet og identitetskrise er de to hovedelementene i filmen som folk kjenner seg mest igjen i, til tross for svært ulike liv og situasjoner.

– Ikke gått opp enda

Til tross for internasjonal ros og anerkjennelse, er de to manusforfatterne ydmyke når de forteller om nominasjonene.

– Vi er bare kjempetakknmelige og veldig overrasket, sier Trier til TV 2 etter pressekonferansen.

– Helt i sjokk, legger Vogt til.

De nå Oscar-nominerte manusforfatterene har allerede fra ungdomsårene laget film og manus sammen. Den gangen var imildertid stilen en litt annen.

SIDEN UNGDOMSÅRENE: Duoen har hatt mange år på å øve seg på filmskaping. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

– Vi lagde kortfilm sammen. Da var det kortfilm i sort-hvitt, og har vel kanskje utviklet oss siden det, sier Vogt.

At de nå er nominert til noen av filmverdens mest prestisjetunge priser fremstår fortsatt uvirkelig for ham.

– Det har ikke gått opp for meg enda. Det kom så plutselig på.

Roser Renate

Filmens hovedrolle, Julie, spilles av Renate Reinsve. Hun har allerede vunnet pris for beste kvinnelige skuespiller under Filmfestivalen i Cannes, og er nominert i samme kategori av Storbritannias prestisjetunge BAFTA-utdeling.

Trier er tydelig på hvilken betydning Reinsve har hatt for «Verdens verste menneske»-suksessen.

– Renate bærer virkelig filmen på sine skuldre. Hun er helt avgjørende og gjør at folk får følelser, sammen med de andre skuespillerne selvfølgelig, sier regissøren.

VANT PRIS: Renate Reinsve stakk av med prisen for beste kvinnelige skuespiller under Filmfestivalen i Cannes. Foto: Nico Sollie / TV 2

Han peker på særlig to egenskaper ved hovedrollen som spesielt viktige for filmens mottakelse.

– At hun turte å være så sårbar og ekte foran kamera. Jeg er veldig stolt over skuespillerne. Det gjør meg veldig stolt som regissør, sier han.

Forventningspress

– Bakdelen med denne typen oppmerksomhet er at vi nesten ikke får tid til å sette oss ned og skrive noe nytt, sier Vogt.

Trier bekrefter at forventningspress, angst og uro kan prege starten av skriveprosessen, før det snur.

– Så tar «arbeidsnarkomanien» over til slutt, og redder oss ut av den noiaen.

Han sier de så vidt har begynt på et nytt manus. Når de to Oscar-nominerte vil ha en ny suksess klar, vil imidlertid tiden vise.