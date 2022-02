Bjørndalen åpner for å bli i Kina

De kinesiske skiskytterne har hatt en tøff OL-start på hjemmebane.

I mixed stafett ble det bare 15. plass til tross for at de var én av få nasjoner som slapp unna strafferunder, på damenes normalstart ble Fanqi Meng beste kineser med 47. plass, mens Yan Xingyuan gikk inn til 39. plass da gutta var i aksjon i dag.

– Det har vært litt stang ut. Jentene har gått for seint og skutt litt for seint, og da blir de langt etter. Blant gutta var det noe positivt i dag, på Yan og Fangming Cheng. De går OK. Yan fikk tre tilleggsminutter og sitt beste resultat med 39. plass, mens Cheng får seks bom. Da er du solgt på en 20-kilometer, dessverre, oppsummerer Bjørndalen den kinesiske innsatsen så langt.

Da han påtok seg jobben som kinesisk landslagstrener i september 2019 var bestillingen av det ambisiøse slaget: skiskyttermedalje i OL på hjemmebane.

Det målet har Bjørndalen holdt fast på helt inn mot OL, til tross for at ingenting annet enn hjemmebanefordelen har virket å tale i Kinas favør tidligere i sesongen.

Men nå innrømmer også 48-åringen at det er for langt opp til medalje.

– Ja, det er langt. Veldig langt fram. Men vi får angripe sprinten og kjøre fullt kjør på den, og se hva vi klarer å få til. Det er stigende form på Fangming Cheng, og treffer han godt kan det bli spennende. På jaktstarten kan han gjøre det ganske godt.

– Hvor realistisk mener du en medalje er for Kina?

– Det er ikke realistisk nå. Vi er for langt bak, det har vært for mange skjær i sjøen med krevende forberedelser. Men likevel har vi fått gjort en OK jobb. Disse gutta her går OL for første gang. De har en del nerver og slitt litt med det, tror jeg. Rett og slett.

HANDS ON: Ole Einar Bjørndalen ute i løypa som trener for det kinesiske laget. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Hva har ikke gått etter planen med forberedelsene?

– Det har vært to år med en koronasituasjon som har vært mildt sagt ganske krevende. Det folk opplever i OL nå har vi opplevd i to år, så vi har levd etter strenge regler og klart å holde teamet koronafritt. Det er vi veldig glad for. Det er ekstremt viktig for Kina, og de tar i bruk alle mulige midler for å holde oss friske, sier Bjørndalen.

Men der ligger også noe av problemet for det kinesiske laget – og kjernen i det som kan avgjøre om han forlenger sin avtale som landslagstrener for Kina eller ikke.

Bjørndalen og kona Darya Domratsjeva har begge kontrakter som går ut i neste måned.

– Da får vi vurdere hva vi gjør videre, sier han.

– Er det aktuelt å bli her?

– Jeg synes det er spennende, så vi får se hvordan det skal satses videre. Hvis vi blir satset på på en måte jeg har tro på, ville det vært spennende å gå videre.

– Hva skal til for at du får tro på det?

– Vi må gå oftere konkurranser mot verdens beste. Det er viktig, at løperne har mulighet til å konkurrere med verdenseliten regelmessig. For min del er det et helt avgjørende spørsmål, sier Bjørndalen.

Kineserne ble nektet å reise til Europa gjennom hele forrige sesong på grunn av koronapandemien. I OL-sesongen fikk de derimot klarsignal til å delta i verdenscupen av kinesiske myndigheter, til Bjørndalens store lettelse.

Men koronatiltakene er fortsatt ekstremt strenge i Kina, og slik kan det fortsatt bli i lang tid framover. Derfor kommer ikke de kinesiske skiskytterne til å delta mer i verdenscupen denne sesongen.

– Vi har ikke fått klarsignal til å reise til Europa. De har som sagt vært i bobla i to år, så jeg tipper de fleste er rimelig ferdig når OL er over. Da er det ikke mange løpere som reiser til Europa, tipper jeg.

Bjørndalen er uansett av den oppfatning at pandemien er inne i en fase som bør gjøre det mulig for nasjonens skiskyttere å reise til Europa framover.

– Men pandemien går vel ikke helt vekk?

– Nei, men nå er det snart som en vanlig forkjølelse. Så det går bra, sier han.