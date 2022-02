Derfor er ikke «Farmen kjendis»-hunden en valp i årets sesong

I hver sesong av «Farmen kjendis» har deltakerne fått en hund de skal passe på under oppholdet. I tidligere sesonger av kjendis-versjonen, har denne hunden som regel vært en valp, men ikke i år.

I årets sesong var det nemlig Bianco (4) som ble en del av Farmen kjendis' dyrecast. Og det er ikke tilfeldig.

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, kan nemlig opplyse at gården i sin helhet skiller seg litt ut i Farmen-sammenheng.

– Bøensætre er en gård som er i drift og har dyr og folk boende. Dette er ikke så vanlig når det gjelder Farmen-gårder. Så kyr, sauer og vokterhunden Bianco bodde der fra før, og fikk lov til å bli med på Farmen kjendis, sier Dahl.

PASSER PÅ: Bianco vokter sauer og andre dyr på Bøensætre gård. Foto: Privat

En av deltakerne fikk et spesielt bånd til Bianco. Se hvem i videovinduet øverst i saken.

Bor på Bøensætre

Bianco er altså fast inventar på Bøensætre gård, og har jobben som vokterhund. Jobben hans er å vokte dyra på gården for villsvin og andre rovdyr på natta.

– Den jobben hadde han også på Farmen Kjendis og gjorde en fin jobb med å passe på folk og dyr, sier Dahl.

VAKT-DUO: Bianco og Fia passer vanligvis på Bøensætre gård sammen. Foto: Privat

Når han ikke opptrer på Farmen kjendis, bor Bianco sammen med gårdeierne Hedda og Egil Kortnes på Bøensætre. Her deler han normalt sett ansvaret for å passe på gården med den grå elghunden Fia.

Ble angrepet av gaupe

Han er av den gamle italienske rasen maremma abruzzese, og er en relativt ukjent hunderase her til lands, ifølge Norsk Kennel Klub (NKK).

EIER BØENSÆTRE: Hedda og Egil Kortnes eier Bøensætre, og flyttet inn i 2015. Da hadde de allerede vært gårdens vertskap i en stund mens kommunen eide stedet. Foto: Privat

Bianco ble kjøpt i Italia, etter at matmor og matfar hadde en nokså dramatisk opplevelse med en sulten gaupe.

– Vi hadde gaupeangrep på sauene nesten helt inn på trappa. Det var veldig ekkelt. Akkurat den helgen hadde jeg tilfeldigvis kurs på Bøensætre, hvor kursdeltakerne hadde bodd mye i Italia. Det var da vi ble tipset om rasen, og utrolig nok visste de om en norsk oppdretter som hadde et leveringsklart valpekull, forteller Hedda Kortnes til TV2.no

Valpen ble bestilt en søndag, og var på plass på Bøensætre torsdagen etterpå.

– Siden Bianco kom, har gården vært fri for utøy for både to- og firbeinte. Og villsvinene har latt kjøkkenhagene være i fred, sier matfar Egil Kortnes.

Ingen «villahund»

Selv om Bianco kan framstå som en kosebamse utseendemessig, er han først og fremst en arbeidshund.

– Jeg vil ikke si at dette er en hund for gud og hvermann. Det er slettes ikke en «villahund», understreker matmor Kortnes.

Hun innrømmer også at de først var litt spente på hvordan han ville takle en livsstil på Bøensætre gård.

MÅ HVILE NOK: Bianco trenger hvile mellom slaga for å fungere optimalt som vokterhund. Foto: Privat

– Mange vokterhunder kan jo være ganske tøffe, men Bianco har fungert veldig bra. Han er også vant til at det kommer nye mennesker inn og ut hele sommersesongen. Det viktigste er at han får nok hvile til å gjøre jobben sin, forteller Hedda videre.

Helt i innspurten av Farmen kjendis-innspillingen måtte Bianco hentes ut fra gården, da han ikke fikk hvilt nok, opplyser paret.

Nå som Farmen kjendis ruller på TV-skjermen, følger Hedda og Egil nøye med.

PREMIERE: Her feirer matfar, matmor og Bianco Farmen kjendis-premieren. Foto: Privat

– Det er veldig spennende å se hjemmet og dyrene sine på den måten, for jeg tror nok vi ser på Farmen kjendis med litt andre øyne, sier Egil og humrer.

