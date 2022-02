Det europeiske krasjtest-instituttet Euro NCAP har nærmest blitt fasiten på kollisjonstester i vår del av verden. Målet er et naturlig nok å få tryggere biler – og færre personskader og omkommede i trafikken.

Hos Euro NCAP utsettes nye biler for ulike tester. Blant annet front- og sidekollisjoner, men barnesikkerhet, fotgjengersikkerhet og aktiv sikkerhet inngår også i den samlede vurderingen.

På grunnlag av de utførte testene og vurderingene, belønnes bilene med opptil opptil fem stjerner, som er toppscore. Et mål som alle bilprodusenter strekker seg langt for å nå. Fokus på sikkerhet blir bare viktigere og viktigere for bilkjøperne.

Subaru Outback ble nylig kåret til den sikreste bilen i 2021.

Subaru Outback den sikreste av alle

Det er fortsatt slik at noen biler kommer bedre ut enn andre når alle testresultatene vurderes individuelt. Nylig ble Subaru Outback kåret til årets sikreste bil i 2021, av Euro NCAP.

Det som gjorde at Outback til slutt trakk det lengste strået i denne høythengende konkurransen, var fotgjengerbeskyttelse og førerassistent-systemer. Der klarte ingen av konkurrentene å henge med den japanske bilen, som ellers er mest kjent for sitt gode firehjulsdriftsystem og dermed framkommelighet.

– Dette resultatet kommer etter 30 års erfaring og en kontinuerlige utvikling av både avanserte og pålitelige teknologisystemer. Vårt mål har vært lage verdens sikreste biler – for dem som er inne i bilen og for alle som er utenfor bilen. Det skriver Subaru i en pressemelding.

Les også: Over hundre nye «jukse-kontroller»: Bilene burde aldri vært på veien

Subaru har oppgradert sitt EyeSight-system, som nå «ser» enda bedre.

Eget sikkerhetssystem

Ifølge Subaru selv skal kan utmerkelsen i høy grad tilskrives deres kamerabaserte EyeSight førerassistent-system. Et system de selv beskriver som bilens « øye», som får bilen til å reagere på ulike uforutsette hendelser.

I 2016 viste en undersøkelse at denne teknologien gjorde at antall trafikkulykker på biler med EyeSight-systemet, ble redusert med opptil 60 prosent. Samtidig halverte man risikoen for fotgjengerpåkjørsel.

Nye Subaru Outback har fjerde generasjon av dette systemet. Det inkluderer nå blant annet: Nødstyringsassistent, skiltgjenkjennelse med intelligent hastighetsbegrenser og oppgradert bremsesystem, sammen med at EyeSight har fått økt synsfelt, blant annet for å få bedre oversikt i veikryss og hektisk bytrafikk.

Les også: Klarte å lure politiet i mer enn 70 år – men så...

Slik ser den sikreste bilen i 2021 ut innvendig.

Venter på elbil

Her i Norge har Subaru-salget falt år for år. Importøren droppet å ta inn 2021-modellene fra merket. De ville selge bilene som allerede sto på lager. Årsaken er at Subaru-modellene på grunn av motorisering og avgifter blir uforholdsmessig dyre i det norske markedet.

Salgsmålet for 2021 var på bare 450 biler, alle modeller inkludert, mens de i 2015 solgte nesten 4.000 biler i Norge. En stor tilbakegang, men de som kjøpte en Subaru Outback har i alle fall fått en veldig sikker bil.

Nå venter den norske Subaru-organisasjonen på den nye, elektriske Solterra, en bil som er utviklet i samarbeid med Toyota. Den dukker opp i løpet av året og er en modell som kan gi ny og etterlengtet fart i Subaru-salget.

Se krasjtest-videoen øverst i denne artikkelen.

Les også: Bilen må på service – det har ikke eieren sans for

Video: Dette er Subarus nye elbil