Landslagssjefens spiss-utfordring: – Akkurat nå er den plassen veldig åpen

De neste fem månedene må landslagssjef Martin Sjögren finne svaret på ett viktig spørsmål: Hvem skal spille spiss for Norge i fotball-EM?

I forrige mesterskap, fotball-VM i 2019, var det Lisa-Marie Karlseng Utland og Isabell Herlovsen som var landslagssjefens utvalgte spisser.

Herlovsen la skoene på hyllen høsten 2020, mens Utland sjokkerte mange da hun pensjonerte seg som fotballspiller i desember 2021 – litt over et halvt år før EM.

– Det er ingen hemmelighet at det var kjedelig at Lisa-Marie la opp. Vi skulle veldig gjerne hatt henne med videre, sier Martin Sjögren til TV 2.

Han er for tiden på plass i Marbella for å følge blant annet LSK Kvinner, Brann og RBK Kvinners sesongoppkjøring og treningskamper.

Kommende uke går turen noen timer vestover over grensen til Portugal.

Martin Sjögren (t.v) og assistenttrener Anders Jacobsson på Marbella 8. februar. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Jobber fremdeles for Hegerberg-comeback

Tirsdag kom troppen til samlingen på Algarve, den første av to samlinger før selve EM-oppkjøringen begynner i juni.

Inn mot mesterskapet må svensken og hans kollegaer løse utfordringen om hvem som skal innta plassen øverst på Norges lagoppstilling i England.

– Nå vet jo du og alle andre at vi jobber med å få inn en veldig, veldig bra spiller i den posisjonen, sier Sjögren litt påtatt kryptisk.

Han sikter til Lyon-spiss Ada Stolsmo Hegerberg, som ikke har spilt for det norske landslaget siden EM i 2017.

26-åringen gjorde i oktober 2021 comeback etter et langvarig skadeopphold etter et avrevet korsbånd og har virkelig spilt seg i målform for det franske storlaget de siste månedene.

NFF-topp Lise Klaveness har i lang ting jobbet intensivt med å opprettholde dialog med Lyon-spissen om hennes potensielle comeback for Norge.

– Vi er ikke der helt ennå med henne (Ada), så enn så lenge er jo den plassen veldig åpen, sier Sjögren.

Ada Hegerberg har scoret åtte mål for Lyon denne sesongen siden comebacket i begynnelsen av oktober. Her i ligamøtet med Paris Saint-Germain tidligere denne sesongen. Foto: Icon Sport / BILDBYRÅN

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen beskriver landslagets spissituasjon som utfordrende.

– Det er ingen soleklar «goalgetter» per nå som har vært i form på det nivået som kreves. Jeg sliter med å se hvem andre enn Ada Hegerberg som kunne hatt den typen rolle akkurat nå, sier Gulbrandsen.

Lise Klaveness, direktør for toppfotball og landslag i NFF, har fremdeles god dialog med Lyon-spissen, men forteller at situasjonen er den samme som den har vært i lang tid.

– Vi har veldig respekt for situasjonen hun står i. Hun har kjempet seg tilbake fra en alvorlig skade som holdt henne ute i lang tid. Og uavhengig av det rent sportslige, så jobber jo jeg med å tilrettelegge for å jobbe med alle de tingene som gjorde at hun trakk seg ut i sin tid, sier Klaveness til TV 2.

– Hun er en kapasitet for Lyon og har nådd en terskel som viser at hun er på et internasjonalt nivå, scorer mål, går knallhardt til i dueller og virkelig tar plassn på banen.

Slik vurderer han spissplassen

Til Algarve har Martin Sjögren tatt med seg Elise Thorsnes (Vålerenga) som den eneste «rene» spissen. 33-åringen slet stort med skader forrige sesong, men har spilt i Vålerengas treningskamper i sesongoppkjøringen nå.

Karina Sævik (Avaldsnes) også har figurert i spissrollen på A-landslaget og Celin Bizet Ildhusøy (Paris Saint-Germain) har spilt i den samme rollen for Norges U23-landslag.

– Vi trenger flere alternativer, sånn er det med alle posisjoner. Akkurat nå er spissplassen veldig åpen, men vi har noen tanker og idéer, sier Sjögren.

Thorsnes trekkes av svensken frem som «en type powerforward» som trengs i en norsk landslagstropp med mange av de samme kvalitetene som Lisa-Marie Karlseng Utland hadde.

– Kanskje vi skal se på å bruke en annen type spiller i posisjonen? Karina Sævik kan brukes der og har litt andre kvaliteter, sier Sjögren.

Elise Thorsnes (nr. 9) og Karina Sævik trekkes begge frem av landslagssjefen som alternativer på spissplassen for Norge. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Spisser som Synne Jensen (Real Sociedad) og Sophie Román Haug (Roma) har du valgt ikke å ta med. Hvilke vurderinger er gjort der?

– Ja, det er spillere som kan nevnes og det er nok de som er like bak. Så får vi se hvordan vi velger å løse dette, sier Sjögren.

Gulbrandsen tror landslaget må se bredt på alternativer inn mot sommerens mesterskap.

– Her må det vurderes både formasjon og hvordan man best kan sette opp spillere med målscoringsegenskaper ofte nok i disse situasjonene. Spillere som Sævik, Thorsnes og Elisabeth Terland har jo ferdigheter, men man må finne gode løsninger for gode relasjoner og i hvilke posisjoner disse spillerne er best, sier Gulbrandsen.

– Jeg tror ikke man må være så steil på spillestil og prinsipper. Hva er det som fungerer best med den gruppen vi har til rådighet? avslutter eks-landslagsspilleren.