Er Norge godt nok forberedt?

For langrennsløperne ble ikke OL-starten som vi hadde håpet eller trodd på forhånd. Skiforbundet har visst om høyde og trå snø i Beijing i mange år, men forberedelsene tyder på at man ikke har tatt dette fullt på alvor. Hva er det som er så spesielt med det som møter Klæbo & Co. i fjellene utenfor Beijing?

Høyden

Det er sjelden det arrangeres skirenn av betydning så høyt over havet som det langrennsløperne møter i årets OL. Forrige mesterskap som gikk i samme høyde var OL i 2002, i Salt Lake City. Spesielle forhold krever spesielle forberedelser. Her kan man ikke skylde på korona.

Enkelt forklart er det lavere lufttrykk i høyden, som igjen gir lavere oksygentrykk - og kroppen mindre oksygen. Dette er dette som kalles «tynn» luft, og det er akkurat sånn det oppleves også. Er man ikke tilstrekkelig akklimatisert, kan denne tynne lufta bli din verste fiende. Du kan ikke gjennomføre trening og konkurranser som normalt, og muskulaturen stivner på en lavere intensitet enn du er vant til. Du går rett og slett i veggen.

Nettopp akklimatisering er derfor stikkordet under OL i Beijing, både når det kommer til tidsforskjell og ikke minst høyde. Kroppen må kjenne høyden og du må kjenne kroppen din i høyden. Å ligge noen uker i høyden i forkant av OL kan være nok for noen. De fleste topputøverne vil ha lagt til rette for 3 x 3 uker i høyden i oppkjøringa til årets sesong. De som sverger til høydetrening har på sin side fulgt denne suksessoppskriften i mange, mange år.

Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen, Petter Northug og Therese Johaug er noen av utøverne som i sin tid sverget og fortsatt sverger til oppkjøring i høyden. Sammenliknet med resten av landslaget er Therese Johaug i en helt egen klasse hva høydetrening angår de siste årene. Kanskje er det nettopp det som sørget for et overlegent gull i OL-åpningen?

Etter innledningen av årets OL er det lov å stille spørsmål ved forberedelsene som er gjort de siste årene. I mine øyne har det vært feil å bortprioritere høydetrening, noe man blant annet så i forkant av VM i Seefeld og Oberstdorf. Suksessen den gang var det lite å si på, men kanskje møter man seg selv i døra nå?

Mange av konkurrentene har prioritert mye trening i høyden i årene inn mot OL, også under koronapandemien. Dette er jobben til våre beste langrennsløpere, og da blir det for lettvint å skylde på korona. Her burde det kanskje vært lagt en annen plan allerede etter forrige OL. Mye høydetrening gir ikke bare raskere akklimatisering. Det gir også en erfaring som kan vise seg gull verdt.

Forholdene

Snøen og føret i fjellsidene utenfor Beijing er også noe for seg selv. Natursnø finnes det ikke i området, så all snøen er produsert med snøkanoner og millioner av liter med vann.

Det i seg selv er ikke så veldig spesielt, men at snøen både er iskald og forurenset av sand er ikke fullt så vanlig. Faktisk er snøen i OL så møkkete at du får gråbrunt vann om du smelter den. Kald, møkkete kunstsnø er kanskje det tregeste skiføret som finnes.

Legger du til bitende kulde og sur vind er det rett og slett ganske så utrivelig å være ute på ski i OL-løypene. Er Norge godt nok forberedt på det?

En blir som kjent god til det man trener på. Dette gjelder både utøvere og smørere. Har det virkelig blitt trent nok på denne typen føre de siste årene?

Russiske og finske stjerner ser ut til å storkose seg på den kalde snøen. Felles for de alle er ikke bare at de har trent mye i høyden. De er også veldig gode på trå og kald snø, som de er vant til å trene og konkurrere på. Det samme gjelder smørerne. Slik blir det OL-suksess av.

Den russiske treningen er som skapt for det som møter dem i Beijing-OL. Lange, tøffe økter preger hverdagen. Rulleskiene skal gå tregest mulig og rent teknisk gås det alltid på tunge gir. Legger du til mye høydetrening og et helt annet syn på kalde temperaturer enn vi har i Norge, ser man konturene av en suksessoppskrift.

Kanskje er det ikke tilfeldig at det er nettopp Therese Johaug fra iskalde Dalsbygda som ser ut til å trives aller best på kinesisk knirkesnø? En kan i hvert fall spørre seg om det norske laget burde ha tilbragt mer tid i Østerdalen, Midt-Troms eller på besøk hos konkurrentene i Nord-Sverige og -Finland, da det på grunn av pandemien ikke ble mulig å reise til OL-løypene for testing og konkurranser.

Vi får håpe det blir litt mer hjemmekoselig i OL-løypene de neste dagene. Jeg er dessverre ikke så sikker på det. Trøsten får være at jeg tror både utøvere og støtteapparat blir mer og mer vant med forholdene utover mesterskapet.