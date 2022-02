Gjorde storeslem på Brit Awards – gigantisk ring vakte oppsikt

Den røde løperen var tirsdag kveld fylt til randen av noen de mest populære artistene i verden, da årets Brit Awards gikk av stabelen.

Prisutdelingen hedrer både de beste britiske og internasjonale artistene fra året som er gått, og er britenes svar på Grammy Awards.

Totalt ble 13 priser delt ut.

Fire nominasjoner hver

Det var superstjernene Adele og Ed Sheeran som var nominert i flest kategorier.

De to britene kunne skilte med fire nominasjoner hver i kategoriene «beste pop/R&B», «årets sang», «årets album» og «årets artist».

Men det var altså Adele som ble kveldens store vinner med tre av fire priser.

– Jeg visste ikke at det var så mange sanger nominert. Tenk at en pianoballade vant over så mange hits, sa Adele da hun vant kveldens første pris for årets låt.

Se fullstendig oversikt over vinnerne nederst i saken!

Hedret med pris

Adele stakk også av med den gjeve prisen årets artist.

– Jeg hadde virkelig ikke forventet å få denne prisen i det hele tatt.

Og som om det ikke var nok vant hun også kveldens siste pris for årets album.

– Jeg vil dedisere denne prisen til min sønn og eksmannen min Simon. Dette albumet er vår historie, sa en tydelig preget Adele fra scenen.

Ed Sheeran måtte se seg slått av Adele i flere av de store kategoriene, men ble hedret med prisen som årets låtskriver.

FORLOVET? Forlovelsesryktene begynte umiddelbart å svirre da Adele dukket opp på den røde løperen med en gigantisk diamantring. Foto: Doug Peters

Diamantring vakte oppsikt

Den britiske gullstrupen fikk ikke kun oppmerksomhet for antall priser og en storslått opptreden.

På sosiale medier sperret en rekke fans opp øynene da de la merke til Adeles gigantiske diamantring.

– Herregud, er Adele forlovet?, skriver en fan på Twitter.

Adele har holdt forholdet til sportsmanageren Rich Paul (39) relativt tett til brystet, og har heller ikke svart på de nylig oppståtte ryktene om at hun nå kan være forlovet.

Paret har vært sammen siden våren 2021.

– Wow

Fjorårets Eurovision-vinnere og norgesaktuelle Måneskin var også nominert til to priser. De italienske rockerne måtte derimot se seg slått av tenåringsstjernen Olivia Rodrigo i kategorien årets beste internasjonale låt.

Heller ikke i kategorien årets beste internasjonale gruppe nådde det italienske rockebandet opp. Denne prisen ble vunnet av Silk Sonic.

– Wow. Min første opptreden noen sinne var under Brit Awards i fjor, så at jeg får denne prisen nå betyr skikkelig mye for meg, sa Rodrigo.

Ed Sheeran åpnet showet med superhiten «Bad Habbits». Adele, Anne Marie og Digital Farm Animals var også blant artistene som sto på scenen i O2-Arena.

STORSLÅTT: Ed Sheeran åpnet kvelden med en storslått opptreden. Foto: Ian West

Kveldens vinnere fordelte seg slik:

Årets album:

Adele - 30 (Vinner)

Dave - We're All Alone In This Together

Ed Sheeran - =

Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

Sam Fender - Seventeen Going Under

Årets Artist:

Adele (Vinner)

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Årets internasjonale gruppe:

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic (Vinner)

The War On Drugs

Årets internasjonale artist:

Billie Eilish (Vinner)

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Beste nye artist:

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz (Vinner)

Self Esteem

Årets sang:

A1 & J1 - Latest Trends

Adele - Easy On Me (Vinner)

Anne-Marie, KSI, Digital Farm Animals - Don't Play

Becky Hill & David Guetta - Remember

Central Cee - Obsessed With You

Dave ft Stormzy - Clash

Ed Sheeran - Bad Habits

Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (Pnau Mix)

Glass Animals - Heat Waves

Joel Corry, RAYE, David Guetta - BED

KSI - Holiday

Nathan Evans, 220Kid, Billen Ted - Wellerman

Riton x Nightcrawlers Ft Mufasa & Hypeman - Friday (Dopamine Re-Edit)

Tion Wayne & Russ Millions - Body

Tom Grennan - Little Bit Of Love

Årets internasjonale sang:

ATB, Topic, A7S - Your Love (9PM)

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ckay - love nwantiti (ah ah ah)

Doja Cat ft SZA - Kiss Me More

Drake ft Lil Baby - Girls Want Girls

Galantis, David Guetta, Little Mix - Heartbreak Anthem

Jonasu - Black Magic

Kid Laroi & Justin Bieber - STAY

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Lil Tijay & 6LACK - Calling My Phone

Måneskin - I Wanna Be Your Slave

Olivia Rodrigo - good 4 u (Vinner)

Polo G - Rapstar

Tiesto - The Business

The Weeknd - Save Your Tears

Årets gruppe:

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice (Vinner)

Beste pop/r&b:

Adele

Dua Lipa (Vinner)

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Beste rock/alternative:

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender (Vinner)

Tom Grennan

Wolf Alice

Beste dansemusikk:

Becky Hill (Vinner)

Calvin Harris

Fred Again

Joel Corry

Raye

Beste hip hop/grime/rap: