Klæbo ble rørt av morfarens hilsen: – Jeg får tårer bare jeg ser ham

Se den rørende hilsenen i videovinduet øverst.

– Det her var en opplevelsesrik dag. Jeg synes det er kjempestort, sier Klæbos mangeårige trener og morfar Kåre Høsflot til TV 2 etter barnebarnets maktdemonstrasjon på sprinten i Beijing.

Han var på plass under OL i Pyeongchang i 2018 når Klæbo tok sitt første OL-gull.

– Forrige gang var jeg i Korea og så det fra tribunen. Det var kjempeartig den gangen, for da var han en ung gutt. Det er han jo fortsatt, men det var nesten i overkant å ta et OL-gull så tidlig. Men at han forsvarer det er helt suverent synes jeg, sier morfar Klæbo, som så sprinten hjemme i TV-stua.

– Det var hvert fall en annen opplevelse. Nå var det bare jeg og kona som så på sammen hjemme. Det var skikkelig spennende hele tiden. Spesielt semifinalen, da var det et beite av en annen verden, sier Kåre Høsflot.

Nyhetene: Klæbo spurtet til gull

Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot har et svært nært forhold, og Klæbo har gått utallige skirenn med morfaren som kritiker og motivator langs løypen.

Fra Trondheim sendte morfaren en hilsen til barnebarnet via TV 2.

– Gratulerer, Johannes. Det var et fantastisk løp. Det ble nesten i overkant for en gammel mann, sier bestefaren rørt.

I Kina får gullvinneren overrekt videoen fra morfaren i pressesonen.

– Jeg får jo tårer bare jeg ser ham, så jeg gleder meg til å ringe ham etterpå, sier Klæbo om morfarens hilsen.

Han la ikke skjul på at det har vært tøffe dager før sprintgullet var i boks.

– Jeg prøvde å ringe faren min. Jeg snakket med ham i ett minutt. Ingen av oss sa noen verdens ting. Begge satt og hulket. Dette løpet betyr mye, spesielt etter det skjeve utgangspunktet, sier Klæbo.

Han forteller at det har vært vanskelige uker med mye uvisshet i oppkjøringen til OL.

– Det har vært stressende og slitsomt å stå i. Jeg har aldri gått en sprintfinale uten av Arild Monsen (landslagstrener, sprint) har stått på sidelinjen og fulgt med. Det er spesielt å gjøre andre ting enn du er vant med, sier Klæbo.

Morfar Kåre Høsflot innrømmer at nervene var i høyspenn under sprinten.

– Jeg tenkte jeg skulle ut på ski for å få pumpa til å gå litt, men nå har den gått veldig i dag så det blir nok ikke nødvendig, flirer Kåre Høsflot.

– Hvordan er pulsen nå?

– Nå har den begynt å stabilisere seg på et litt lavere nivå, smiler Kåre.

Hjemme i Trondheim er flagget hengt opp, og gullet til barnebarnet skal markeres.

– Nå gikk kjærringa ned i kjelleren for å hente en flaske med bobler, så vi får feire med det, smiler Kåre Høsflot.