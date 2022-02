OL-sølv til curlingparet – Italia for sterke i finalen

I 2018 sikret Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten seg bronsemedalje i OL. Tirsdag var minimum sølvet sikret før OL-finalen mot Italia.

I kampen om gullet ble Italia for sterke, og Skaslien og Nedregotten måtte ta til takke med sølvet.

Det er Norges første sølv i Beijing-OL.

– Det føles litt skuffende ut akkurat nå. Det var litt tamt utpå der, så det er kjedelig, sier Nedregotten til Discovery.

– Vi prøver å knipe til oss noen poeng, men det er for sent. Det er ikke lett mot Italia, så vi får prøve å lære av dem, legger han til.

Skaslien var ikke fornøyd med finaleinnsatsen.

– Vi er ikke presise nok. Det er ikke bra nok mot Italia, men det er slik det er, sier hun.

Skaslien og Nedregotten er ikke bare curlingpar - de er også et ektepar.

SØLV: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien ble nummer to i OL i mikspar i curling. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP / NTB

Norge fikk en drømmeåpning med en 2-0-ledelse, men italienerne dro voldsomt i fra og ledet 7-3 før nest siste omgang.

To poeng til Norge i nest siste omgang sørget for at Italias ledelse var kortet ned til to poeng før finaleomgangen.

Norge hadde to poenggivende steiner før Italias siste kast, noe som ville gitt 7-7 og ekstraomganger, men Italia skjøt bort begge steinene og vant finalen 8-5.

Dermed ble det gull til Stefania Constantini og Amos Mosaner, som gikk ubeseiret i turneringen.

Kristin Skaslien skal etter planen dra hjem til Norge, mens ektemannen slutter seg til herrelaget som starter sitt OL onsdag som reserve.

Slik ser Norges medaljeoversikt ut:

Norske medaljer Gull 3

Sølv 1

Bronse 4

Saken oppdateres.