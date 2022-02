Ekspert: Dette skremmer Putin mest

Etter møtet med Frankrike sier presidenten i Ukraina at han regner med flere toppmøter for å snakke om den spente situasjonen i landet. Møtemaratonene har pågått i flere uker, men øker de egentlig sjansen for krig eller fred?

Frankrikes president Emmanuel Macron var tirsdag på plass i Kiev for å diskutere Ukraina-krisen med landets president Volodymyr Zelenskyj.

– Vi forventer at vi i nær framtid vil kunne holde de neste samtalene mellom lederne i Normandie-kvartetten, sa Zeneskyj på en pressekonferanse etter møtet.

Dagen før reiste Macron til Moskva for å snakke med Russlands president Vladimir Putin. Til pressen sier Macron at Putin har forsikret ham om at det ikke vil bli noen forverring eller eskalering av situasjonen.

Russland har benektet at de har planer om å ta seg inn i Ukraina, likevel har frykten for russisk invasjon vært stor.

KIEV: Frankrikes president Emmanuel Macron var mandag på plass i Kiev for å ha møter med Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy. Foto: Gleb Garanich / Reuters

– Putin må ha en begrunnelse for å starte krig

– Nå har alt roet seg. Vi står i skyttergravene og venter på når politikerne skal komme til enighet, sier en ukrainsk soldat ved frontlinjen til nyhetsbyrået AFP.

PATRULJE: Et medlem av den ukrainske hæren går på patrulje i nærheten av de russiske seperatistene i Donetsk-regionen. Foto: Oleksandr Klymenko/ Reuters

For mens det pågår intense diplomatiske samtaler om situasjonen ved grensen til Ukraina, har soldatene stått klare i ukesvis. Rundt 100.000 russiske soldater har reist fra familiene sine, og venter på ordre fra Putin.

FORSKER: Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi. Foto: Nupi

– Det har kommet meldinger om at familiene til soldatene, som er sendt til grenseområdene begynner å få panikk. Det kan føre til en spillover-effekt i Russland, sier forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), Jakub M. Godzimirski, til TV 2.

Godzimirski forteller at det er utfordrende å ha så mange soldater samlet, særlig på denne tiden av året.

– De trenger vann og mat, og de har behov for relativt gode sanitære forhold.

Ifølge Nupi-forskeren vurderer Putin hva slags påvirkning en potensiell krig vil ha på hans popularitet blant befolkningen i Russland.

– Hvis de russiske soldatene kommer tilbake i kister, kan folket begynne å lure på hva Putin holder på med, er det virkelig verdt det med krig?

– Eller kan dette få negative konsekvenser for befolkningen og økonomien? Dette er en problemstilling, som Putin også må ta stilling til, sier Godzimirski.

Ifølge Russland-eksperten kan en potensiell krig styrke Putins posisjon, men også undergrave hans legitimitet og evne til å levere innad i Russland.

– Det som skremmer Putin mest, er opprør på hjemmebane.

– Er det mindre sannsynlig at Russland invaderer Ukraina etter de diplomatiske samtalene?

– Jeg tror at jo lenger de holder på, jo mindre sannsynlig er det at det blir en militær løsning, sier Godzimirski.

Ifølge Reuters har to kilder nær Macron sagt at et av målene med hans besøk til Moskva var å kjøpe tid. Han skal ifølge kildene ha hatt et ønske om å «fryse» situasjonen frem til april. Da skal det holdes valg i Frankrike, Slovenia og i Ungarn.

SNART VALG: I april er det valg i Frankrike. President Emmanuel Macron har så langt ikke kunngjort sitt kandidatur. Foto: Gleb Garanich / Reuters

– Putin må ha en begrunnelse for å starte krigen, og foreløpig er det lite som tyder på at Ukraina gjør noe dumt, som vil gi Putin et påskudd til å iverksette en militær operasjon, sier Godzimirski.

FRIVILLIGE: TV 2 møtte frivillige i Ukraina som trener for å bli soldater i januar i år. Foto: Pål S. Schaathun/ TV 2

Nupi-forskeren forklarer at de diplomatiske samtalene, presset fra Vesten og hjelpen Ukraina har fått til å forsvare seg, virker demotiverende for Putin.

– Putin trodde han hadde et sterkt kort og at han ville få til endringer ved å presse med soldater på grensen, men så gikk det ikke helt slik han hadde håpet.

– Putin kan ta beslutninger nesten egenrådig

Det er også et annet aspekt som påvirker Putin da han går inn i de diplomatiske samtalene.

– Putin er klar over at det er valg i Frankrike om to måneder og at det kan hende Macron mister sin posisjon, sier Godzimirski.

Ifølge Godzimirski har Putin en stor fordel, som de han forhandler med ikke har.

SAMTALER: Frankrikes president Emmanuel Macron reiste til Moskva mandag for å ha samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Foto: Kreml, via Reuters

– Han ble valgt med overveldende flertall og kan regne med at russerne stemmer på ham enten de vil det eller ikke.

Videre forteller Russland-eksperten at Putin har lang erfaring og vet hvordan Vesten fungerer. Samtidig som Putin har en mye større egenfrihet til å ta beslutninger enn det andre vestlige statsledere har.

– Putin kan ta beslutninger nesten egenrådig, og han er klar over at de andre er helt avhengig av å få politisk støtte for sine beslutninger.

LEDERE: Frankrikes president Emmanuel Macron møtte mandag Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Putin har mye større frihet til å ta beslutninger enn det andre vestlige statsledere har, sier nupi-forsker. Foto: Sergei Guneyev/Kreml, via AP

Tirsdagens samtaler er det siste i rekken av samtaler om den spente situasjonen i Ukraina. Godzimirski tror sannsynligheten for at det blir en væpnet konflikt har sunket, men han understreker at det ikke er noe han kan slå fast, eller kan vite med sikkerhet.

– Med kjærlighet og russisk politikk er det ingenting som er sikkert, man må ta sine forbehold, sier han.