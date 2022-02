Oscar-nominert i flere kategorier: – Verdensklasse!

Den norske filmen «Verdens verste menneske» hadde verdenspremiere på Filmfestivalen i Cannes i 2021, og sendte hovedrolleinnhaver Renate Reinsve til topps for beste kvinnelige hovedrolle.

I forkant av tirsdagens Oscar-nominasjoner var det ventet at Renate Reinsve kunne bli nominert i kategorien «beste kvinnelige skuespiller», men slik ble det ikke.

Det skortet likevel ikke på høydepunktene for «Verdens verste menneske», som ble nominert i to kategorier - for «beste fremmedspråklige film» og for «beste manus».

Det er Joachim Trier som har regissert filmen, og som sammen med Eskil Vogt har skrevet manuset.

– Verdensklasse

Nominasjonene har utløst en rekke gratulasjoner. I et innlegg på Facebook deler statsminister Jonas Gahr Støre sine gratulasjoner.

– Gratulerer til Joachim Trier, Renate Reinsve og resten av gjengen bak «Verdens verste menneske» med to (!) Oscar-nominasjoner! En utrolig sterk film jeg anbefaler på det varmeste. Vi heier hele veien!, skriver statsministeren.

I innlegget deler Støre et bilde av seg selv sammen med filmregissør Joachim Trier.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sparer heller ikke på lovordene når hun omtaler tirsdagens store kulturbegivenhet.

– Vi er mange som hadde krysset fingrene for en nominasjon i dag, men to nominasjoner er over all forventning. At Joachim Trier og Eksil Vogt har laget en fantastisk film vet vi jo, men dette er ytterligere en bekreftelse på at filmen holder verdensklasse, sier kulturministeren.

GRATULERER: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier nominasjonene er en bekreftelse på at filmen er i verdensklasse. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Trettebergstuen kaller nominasjonene en bragd for hele landet.

– Nominasjonene er selvsagt en begivenhet for Trier, Vogt, Reinsve, Danielsen Lie og alle involverte, men det er også en stor dag for Norge. Nå er det bare å pusse skoene og gjøre seg klar for én av verdens mest eksklusive røde løpere for å vise at det er her, og på dette nivået, norsk filmkunst hører hjemme.

– Rått!

Også tidligere kulturminister Abid Raja har overrakt gratulasjoner via sosiale medier.

– Det er med den største glede å se dagens to nominasjoner. Rått! Gratulerer, skriver Raja på Twitter.

Som kulturminister hadde jeg gleden av å følge «verdens verste menneske» på rød løper i Cannes. Og det er med den største glede å se dagens to Oscarnominasjoner. RÅTT! GRATULERER🙌🏽👏🏽👍🏽🍾 https://t.co/Xed8YgAKpV — Abid Raja (@abidraja) February 8, 2022

Flere politikere har gratulert for den internasjonale anerkjennelsen, og i et innlegg på sin personlige Facebook-profil skriver byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) at skaperne bak «Verdens verste menneske» allerede har vunnet med nominasjonen.

– For en gjeng, for en anerkjennelse. Den siste filmen i Oslo-triologien «Verdens verste menneske» er nominert til Oscar for beste utenlandske film. Gratulerer, dere har allerede vunnet, skriver byrådslederen.

Johansen kaller suksessen for en «herlig Oslo-film».

I en uttalelse på Twitter deler også Utenriksdepartementet sine gratulasjoner til regissør Joachim Trier.

– En stor dag for norsk film med dagens Oscar-nominasjoner for Verdens verste menneske, skriver departementet.

A great day for Norwegian film with today's nominations for the #Oscars of #TheWorstPersonInTheWorld. Impressed by the international acclaim won by director Joachim Trier and his team, we wish them every success towards #Oscars2022 in March! pic.twitter.com/Jo7KdWyGNH — Norway MFA (@NorwayMFA) February 8, 2022

Høster ros i flere land

I kategorien «beste manus» konkurrerer den norske filmsuksessen med «Licorice Pizza», «Belfast», «Don't Look Up» og «King Richard».

De andre store rollene i «Verdens verste menneske» spilles av Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum og Hans Olav Brenner. Filmen har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og går på kino i storbyer som New York og Los Angeles i USA.

Også i Storbritannia har filmen høstet ros, og blitt BAFTA-nominert i kategoriene «beste manus» og «beste ikke-engelskspråklige film». BAFTA, eller British Academy Film Awards, er Storbritannias gjeveste filmpris.