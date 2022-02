Slik jakter de Tour de France-invitasjon: – De bør gjøre alt i sin makt for å få det til

Tour de France-invitasjonene vil etter all sannsynlighet bli offentliggjort om kort tid.

I 2021 ble de inviterte lagene presentert første uken i februar. I 2020 i første uken i januar.

Uno-X kjemper om én av to invitasjoner arrangøren står fritt til å dele ut til hvem de måtte ønske.

Den sterke sesongstarten til det norske laget har ført til at både utenlandske sykkelprofiler og fans har tatt til orde for at Uno-X bør gis en plass på den aller største scenen, men det er samtidig ingen hemmelighet at det er mye annet enn bare sportslige kvalifikasjoner som gir lag plass i de aller største rittene.

– Jeg velger fortsatt å være realistisk på at vi ikke blir invitert. Rett og slett på grunn av hensynet som blir tatt til franske lag. Historien har ikke vist at man ser bort fra det i særlig grad. Så vi har lave skuldre, men jeg legger heller ikke skjul på at vi definitivt fortjener å bli invitert, sier sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland.

Teams-møte med toppsjefene

Det er lang tradisjon for at franske lag blir prioritert til Touren - på samme måte spanske lag blir prioritert til Spania rundt og italienske lag til Italia rundt.

Er man ikke fransk, må man med andre ord selge seg godt inn overfor arrangøren for å få en plass ved bordet.

Et besøk til Belgia i fjor høst og et møte med arrangøren av de belgiske endagsrittene har resultert i invitasjoner til de aller fleste brosteinsrittene for Uno-X - og få blir overrasket om en invitasjon til Flandern rundt ikke dukker opp om kort tid.

HÅPER FORTSATT PÅ TOUR-PLASS: Sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland. Foto: Berit Roald / NTB

Å selge seg inn overfor Tour-arrangør A.S.O., den mektigste organisasjonen i sykkelsporten, har imidlertid vist seg vanskeligere.

Pandemien har ikke gjort fysiske møter med beslutningstakerne i A.S.O. enklere, men på et UCI-seminar i Sveits i desember ble kontakt opprettet, og i januar fikk man til et Teams-møte med A.S.O.-toppene Thierry Gouvenou og Yann Le Moenner.

Der fikk Uno-X lovnader om invitasjoner til Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège og Paris-Roubaix, men ingen lovnader ble gitt om Tour de France.

Saken fortsetter under faktaboksen

Slik kan Uno-X få en plass i Tour de France 2022 All den tid Uno-X er et såkalt ProTeam, altså et lag på nivå to i sykkelsporten, er de avhengige av invitasjoner til de aller største rittene. Tour de France vil normalt bestå av 22 lag. 18 av de plassene går automatisk til lagene på øverste nivå, mens to av de andre plassene går til de to best rangerte lagene på nivå to (Alpecin-Fenix og Arkea-Samsic). De to siste plassene står Tour-arrangøren fri til å gi til hvem de vil. Tradisjonen er at de plassene går til franske lag. TotalEnergies og B&B Hotels-KTM er begge franske lag på nivå to, noe som gjør de til nærliggende lag å invitere. TotalEnergies, et tradisjonsrikt lag med profiler som Edvald Boasson-Hagen og Peter Sagan, er i kraft av stjernerytterne sine mer eller mindre garantert en plass i Touren. Det gjør at Uno-X i praksis kriger med B&B Hotels-KTM om en plass.

Ikke tilfeldig rittkalender

Sportsdirektør Gino Van Oudenhove, som har mange kontakter både i inn - og utland etter et langt liv i sykkelsporten, forteller at det er flere enn bare toppsjefene som driver lobbyvirksomhet.

– Det gjør man alltid på en eller annen måte. Jeg føler at vi har større sjanse på en Tour-billett nå enn før Etoile de Bessèges (hvor Tobias Halland Johannessen vant en etappe og ble nummer tre sammenlagt, journ.anm.). Jeg føler jobben gjennom vinteren med A.S.O. har vært bra, sier han.

Lobbyvirksomhet er én ting - en annen ting som ikke blir overlatt til tilfeldighetene er hvilke ritt Uno-X dukker opp i utover sesongen.

De største vårklassikerne, samt Touren og Vuelta a España, arrangeres av enten A.S.O. eller Flanders Classics. Uno-X har derfor valgt å prioritere de andre rittene i disse arrangørenes porteføljer, i stedet for å sykle de mange italienske rittene til rittarrangør RCS, for eksempel, som arrangerer Giro d'Italia - et ritt Uno-X ikke er like opptatt av å sykle som Tour de France.

– Håper å bli vurdert på det vi presterer

Ordet «lobbyvirksomhet» har for enkelte en negativ undertone, men Haugland er helt tydelig på at alt tåler offentlighetens søkelys.

– Det er slutt på champagnelunsjer under en pandemi, fleiper Haugland, og fortsetter:

– Kontakten med A.S.O. har bestått av hyggelige samtaler på Teams, hvor vi har fått presentert hvem vi er og hvordan vi driver. «Her er vi». Så jeg kan forsikre deg om at det ikke foregår noen slue ting her. Det hadde heller ikke vært vår stil. Vi håper å bli vurdert på det vi presterer.

– Har det vært vanskelig å få etablert et forhold til A.S.O.?

– Som i alle andre sammenhenger, så bruker man litt tid på etablere relasjoner. Det gjelder også her. Det tar tid for etablerte franskmenn å sperre opp øynene for et prosjekt i Norge, sier Haugland.

A.S.O. har ikke svart på TV 2s henvendelser om Tour-invitasjonene

Hushovd: – De bør gjøre alt i sin makt

Prestasjonene i det nylig avsluttede Etoile de Bessèges-etapperittet i Frankrike, hvor Tobias Halland Johannessen slo ryttere som Richard Carapaz og Thibault Pinot på vei til seier på kongeetappen, har fått en rekke utenlandske sykkelkjennere til å argumentere for at Uno-X bør få en Tour-invitasjon.

VIL HA MER LOBBYVIRKSOMHET: Thor Hushovd håper Uno-X trykker på alle knappene de kan trykke på for å få en plass i Touren til sommeren. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

Haugland sier at de ikke har foretatt seg noe overfor A.S.O. i etterkant for å argumentere sin sak, men han er «sikker på at prestasjonene har blitt lagt merke til» hos arrangøren.

Thor Hushovd tror mulighetene for å bli invitert er til stede for Uno-X, men skulle gjerne sett at de var enda ivrigere med lobbyvirksomheten.

– Den store verdien som sponsor ligger i Touren. De bør gjøre alt i sin makt for å bli med der. Lobbyvirksomhet er kanskje et negativt ladet ord, men det eksisterer i høyeste grad og er noe alle lag driver med. De bør bruke alle muligheter til å selge seg inn, sier han.

Hushovd er klar på «en middag med østers og foie gras» ikke er det som skal til, men håper A.S.O. kjøper budskapet til Norges første profflag.

– A.S.O. skjønner at de har veldig lyst til å delta, men de må også skjønne at Uno-X er en fremtidig stor aktør i sporten, at Norge er et viktig land og at det er viktig med et nytt lag. Jeg vil oppfordre dem på det sterkeste til å gjøre det de kan. Det hadde vært dritkult for rytterne, laget, sponsorene og Sykkel-Norge.

– Ingen konsekvenser om vi ikke blir invitert

Norges Cykleforbund opplyser at de ikke har drevet noe lobbyvirksomhet for å få Uno-X til Tour de France.

Skulle Uno-X ikke stå på listen over inviterte til årets ritt, vil det ikke være et stort nederlag for lagledelsen - selv om ryttere og støttepersonell er klare på at det hadde vært gunstig for utviklingen til rytterne å få en Grand Tour i bena.

– Det vil ikke få noen konsekvenser om vi ikke blir invitert. Vi har en ung og god rytterstall og vil bygge videre på det. Da prøver vi på igjen neste år. Vi kommer ikke til å gi oss før vi har et lag på start i en Grand Tour. At vi er utålmodige hindrer ikke at vi tenker langsiktig, sier Haugland.

For rivalen om Tour-invitasjonen, det franske laget B&B Hotels-KTM, er det langt mer avgjørende å bli invitert for å beholde sponsorer.

Laget mistet imidlertid to av sine største profiler, Bryan Coquard og Quentin Pacher, før årets sesong, vant bare seks sykkelritt i 2021, og står ikke bokført med en triumf så langt i 2022 - i motsetning til Uno-X.

– Ja, jeg mener vi er et bedre lag. Det er bare å se på resultatene. Vi slo de på rankingen i fjor, vi har mange flere poeng enn de i år, og vi er bedre på antal seire, sier Haugland.

– Er det frustrerende at det ikke er mer automatikk i at sportslige prestasjoner gir invitasjoner til de største rittene?

– Nei. Vi som er litt sykkelinteresserte vet hvordan dette fungerer og hvordan det alltid har fungert - arrangører foretrekker nasjonale lag foran internasjonale. Så jeg prøver ikke å la meg frustrere av det.