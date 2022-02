Saken burde handlet om at det tar syv år å bli trodd

I helga ble influenserne Martine Halvorsen og Kristiane Aateigen begge kritisert for å reklamere ulovlig for legemidler på sine plattformer i en artikkel på TV 2.

Dette på bakgrunn av at de begge har oppfordret sine følgere til å benytte seg av tjenesten maja.no, som er en nettbasert helsetjeneste hvor man kan få skrevet ut resepter på ulike medikamenter.

Martine Røsten Aune. Foto: Privat

Medikamentene får man eventuelt resept på etter å ha gjennomført en digital konsultasjon hvor man fyller ut et skjema med spørsmål.

Kritikken er som følger; både Halvorsen og Aateigen blir beskyldt for å oppfordre til bruk av reseptbelagte medikamenter gjennom poster på sosiale medier, som reklamerer for netthelsetjenesten.

Å reklamere for reseptbelagte midler er ifølge Legemiddelverket imot norsk lov.

Det er flott at reseptbelagte legemidler er strengt regulert, at annonsering og reklame for slike legemidler følges med på, og at det settes høyere krav til oppfølgning av pasienter.

Men det journalistene som har skrevet denne saken glemmer å spørre seg om her, er hvorfor disse netthelsetjenestene har blitt så populære i utgangspunktet?

For hvis disse strenge kravene til oppfølgning og utredning av pasientene ble fulgt også i praksis, hadde kanskje ikke et så stort antall unge jenter rømt til digitale tjenester?

Pushe p-piller

Fremfor å granske årsakssammenheng til denne forandringen, får selvfølgelig influenserne skylda.

Det jeg tolker som et forsøk på å hjelpe unge jenter til selvhjelp, blir nærmest omtalt som å pushe p-piller på unge jenter.

Men hvem er det egentlig som pusher p-piller på unge jenter?

Ved gjentatte anledninger hører vi historier hvor leger presser p-piller på unge jenter som en slags kompensasjon for manglende behandling, eller som en måte å normalisere for eksempel smertefulle menstruasjoner.

Selv om de er lisensiert til å gjøre det, og sitter på den årelange og prestisjetunge utdanningen som skal gi dem innsikt i hvordan menneskekroppen fungerer- så ser det ut som kvinnekroppen til tider har uteblitt fra pensumboken.

For når kvinner forteller fastlegen om bivirkninger fra alle disse hormonpreparatene, som kvalme, hodepine, depresjon, angst, søvnproblemer, humørsvingninger eller at de ikke føler seg som seg selv på dette preparatet, blir de ofte møtt med bagatellisering av nettopp det faktum at p-piller er et legemiddel.

Bagatellisering

Er det blitt en samfunnsnorm at unge jenter skal gå på p-piller koste hva det koste vil?

Eller hva med det faktum at når kvinner utrykker sterke smerter blir det ofte møtt med mistro, eller en bagatellisering som blant annet er en av årsakene til at det i gjennomsnitt tar syv år å bli diagnostisert med kvinnesykdommen endometriose.

Den har 1 av 10 av oss, som vil si over 260.000 kvinner i Norge.

Hvordan det er vanlig å bruke så lang tid på å stille rett diagnose når en sykdom er så utbredt forstår jeg rett og slett ikke.

Etter historiene vi har sett i media siste tiden med kvinner som ikke blir trodd, hvor smertefulle symptomer blir bagatellisert og den enkeltes psyke blir tatt opp som en mulig katalysator for smertene vedkommende «påstår» å føle, hver gang man prøver å uttrykke at noe er galt, så er det kanskje ikke så rart om unge jenter skyr møte med legen og heller velger å kjøre konsultasjonen sin digitalt?

Du kan mene hva du vil om maja.no og influensere som reklamerer for slike tjenester, men uansett hvilken side du mener har rett gjenstår faktisk en eneste sannhet.

Slike private aktører får kun mulighet til å blomstre og vokse fordi den offentlige helsetjenesten feiler gang på gang.

Det er et marked for disse tjenestene fordi kvinner som meg må vente i over syv år på å bli trodd, få hjelp, en diagnose og rett behandling.

Og det er det denne saken burde ha handlet om.

