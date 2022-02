Barneskoleelev ble tidenes yngste eliteseriespiller

– Det var litt skummelt, innrømmer hun overfor TV 2.

Vi møter henne i klasserommet på Øyra barneskole i Volda. Omringet av venninnene i klasse 7B forteller hun om den litt spesielle helga hun har lagt bak seg.

Fire dager etter sin 13-årsdag ble hun tidenes yngste spiller i Mizunoligaen.

– Det er noe å være stolt av, sier hun med et smil.

Måper etter debuten

På kontoret til Norges Volleyballforbund er de mektig imponert. Som Sunnmørsposten først meldte, måtte KFUM Volda søke om dispensasjon fra regelverket for å benytte spilleren mot Randaberg og TVN.

Hun svarte med å storspille i begge kampene – og var sentral i søndagens 3-1-seier mot TVN – som kan vise seg å bli svært viktig i kampen om å beholde plassen i divisjonen.

Mamma Maria spiller også på KFUM Volda.

– Jeg ser at hun scoret 18 poeng i en av kampene. Det er voksent. Det er tall som kun de beste spillerne får, sier den tidligere sandvolleyballproffen Iver Horrem – som nå jobber i administrasjonen til volleyballforbundet.

Todorova ble født i Bulgaria, men kom til Volda i 2014 med sine foreldre. Pappa Vladislav har trent bygdas volleyball-lag fra 2. divisjon til eliteserien. Og mamma Maria er fortsatt en viktig brikke ute på parketten.

– Edna startet å trene med damelaget som seksåring da vi flyttet hit, og har volleyball som en del av sitt DNA. Jeg var aldri redd for å slippe henne til nå. Jeg ønsket å bruke henne allerede i fjor, men da fikk vi ikke lov av forbundet. Jeg er veldig takknemlig for at de ga oss dispensasjon fra regelverket. Denne gang var det min datter som fikk det, men jeg håper at dette vil åpne veien for andre gutter og jenter når de er klare for å prøve seg på det øverste nivået, sier Vladislav.

– Du synes ikke at hun er for ung?

– Edna er ung, hun er bare et barn. Men hun har vokst opp i hallen og har vært med oss siden hun var baby. Som trener deler jeg ikke inn i gammel eller ung. For meg er alle spillere. Om hun har denne drømmen, så er vi der for å støtte henne. Det samme gjør lokalsamfunnet her i Volda. Jeg er veldig stolt av henne, svarer pappaen.

Volleyball i DNA-et

Med både en mor og far som har reist verden rundt i volleyballens tjeneste, var det ingen overraskelse at datteren også skulle ende opp i denne idretten.

– Vi er en sportsfamilie og Edna har et talent. Men den viktigste grunnen til at hun har nådd så langt, er hennes karakter. Hun jobber hardt for å oppnå sine mål, sier Vladislav.

-Han er litt streng. Men på en bra måte, sier Edna om pappa og trener Vladislav.

Todorova forteller at det går i volleyball omtrent døgnet rundt.

– Det meste handler om skole, volleyball og venner. Jeg blir aldri lei av det, men det hender at de jeg går i klasse med får litt nok av at jeg alltid snakker om volleyball, forteller hun mens hun sitter bøyd over mattebøkene.

– Edna kommer til å cruise Europa om noen år. Det var så fortjent at hun fikk sjansen i eliteserien nå, skryter klassevenninnene.

I kontakt med Bulgarias landslag

Todorova er imidlertid en dårlig skjult hemmelighet i volleyballmiljøet. Der har man lenge vært obs på at det fins et stortalent på Sunnmøre.

– Når man har spillere i eliteserien som er 13 år, så kan man enten si at nivået er for lavt og her slipper alle til, eller så kan man snu på det og si at det er en fantastisk prestasjon. Jeg er sikker på at det siste er det riktige. Når du er så ung og får spille på det øverste nivået, så sier det litt om hvilken kapasitet og hvilket topplokk du besitter. Én ting er at man må være høy og sterk nok, men skal du spille i eliteserien, så må du ha mental styrke også. For som fersking på laget så vil motstanderen serve på deg, forteller Iver Horrem.

Det sto hun godt imot.

– Jeg var bittelitt stresset i starten, men da vi kom skikkelig i gang og jeg begynte å slappe av, så gikk det bedre, forteller hun.

Det bulgarske landslaget har allerede forhørt seg angående fremtidig landslagsspill.

– Hva drømmer du om?

– Jeg håper å kunne leve av volleyball og bli en av de beste.

– Men vil du spille for det norske eller bulgarske landslaget?

– Det er et godt spørsmål. I Bulgaria har de et litt høyere nivå, men det er i Norge jeg lever og jeg kjenner mer folk her. Jeg vet ikke, det spørs hvem som vil ha meg, svarer hun.

Edna og pappaen snakker bulgarsk seg imellom. Hun har kun bodd i sitt hjemland i kortere perioder, men hver lørdag får hun undervisning fra Bulgaria via PC-en. Ifølge Vladislav har forbundet der nede vist interesse.

– Det må være hennes valg. Vi som foreldre skal ikke pushe, hvis dette skulle bli aktuelt. Men de har allerede vært i kontakt med oss fra Bulgaria.