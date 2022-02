Finne rasende på Lotta Udnes Weng: – Hun sa «fuck you» til meg

Det ble svært dramatisk på kvinnenes OL-sprint. I det fjerde kvartfinaleheatet røk Lotta Udnes Weng og finske Jasmi Josemuu ut, da de kom på henholdsvis en femte- og sjetteplass.

At Josemuu røk ut mener finnen er den norske sprinterens feil. Den finske sprinteren brakk nemlig staven da Udnes Weng skulle passere henne.

– Jeg fikk en god start. Skiene var gode og jeg ville gå på innsiden i en nedoverbakke, men da kom den norske jentene bak meg og brakk staven min, sier Josemuu til TV 2.

– Føler du hun ødela for deg?

– Ja, dessverre. Jeg prøvde å gjøre mitt beste, men noen ødela trinsen min. Det er sprint, og alt kan skje, men det føles veldig vondt at det skjedde for meg.

Udnes Weng sier finnen var rasende etter målgang.

– Hun sa «fuck you» til meg i målområdet, men jeg tar den. Jeg prøvde å beklage, men ja, den unnskyldningen gikk ikke helt inn. Jeg skal prøve på nytt, sier Udnes Weng til TV 2, og slakter seg selv:

– Jeg har en tendens til å gjøre dumme avgjørelser når jeg føler at formen ikke er på topp. Da bare går jeg inn i dumme situasjoner. Det er uryddig av meg, og jeg er litt idiot der jeg går. Jeg tar den på min kappe.

RASENDE: Jasmi Joensuu var helt knust etter målgang i kvartfinalen på kvinnenes OL-sprint. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Føles ikke bra i det hele tatt

Josemuu, som krysset målstreken i tårer, var preget også i intervjusonen etter nedturen.

– Det er det største rennet i livet mitt. Det føles ikke bra i det hele tatt. Jeg håper at jeg får gått en nytt renn her og jeg år et smil på fjeset mitt igjen, sier hun til TV 2, før hun poengterer at Udnes Weng la seg flat umiddelbart etter målgang.

– Ja, hun beklaget på målstreken. Det føles så kjipt, så jeg trenger litt tid, sier finnen.

– Kommer du til å tilgi henne?

– Selvfølgelig, det er bare ski og det finnes viktigere ting i livet, men det gjør vondt.

Udnes Weng håper duoen kan bli venner igjen.

– Jeg føler vi er litt venner samtidig som vi er konkurrenter, men jeg synes hun er en bli jente, og jeg håper hun kan tilgi meg, avslutter hun.

Selve sprinten ble en fiasko for Norge. Ingen norske sprintere kom seg til finalen. Jonna Sundling var totalt overelgen og tok gull, foran Maja Dahlqvist og Jessica Diggins, som ble nummer to og tre.