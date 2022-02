Fikk OL-nekt : – Vi burde fått deltatt

I OL i Beijing konkurreres det i 15 ulike idretter. Av disse 15 skiller kombinert seg ut som eneste idrett der kun mennene får lov å konkurrere.

For det norske kombinertlandslaget betyr dette at herrene for øyeblikket er i Beijing og fokuserer på konkurranser, mens kvinnene er hjemme på norsk jord for å trene mot neste verdenscuprenn.

At herrene får delta mens kvinnene ikke får lov, synes sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg, er for dårlig:

– Kombinert er OLs siste mannsbastion. Det er egentlig utrolig at kvinnene fortsatt ikke slipper til, sier hun og forlanger en endring:

– Om fire år bør kvinnene få delta på lik linje med herrene, alt annet vil være en fallitterklæring for ambisjonene om like muligheter uavhengig av kjønn.

KLAR TALE: Sportskommentator Mina Finstad Berg ser ingen grunn til at kombinertkvinnene ikke skal få delta i OL. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi burde fått deltatt

Forskjellsbehandlingen Finstad Berg sikter til skulle trener for kombinertkvinnene, Thomas Kjelbotn, helst vært foruten:

– Også kombinertkvinnene burde fått deltatt i OL, konkluderer landslagstreneren og begrunner:

– Sportslig sett er dette kvinner som hadde skapt et bra produkt og en god konkurranse, så jeg synes at kvinnene også burde fått deltatt i OL.

Det er kombinertutøver Gyda Westvold Hansen (19) enig i. Hun ble tidenes første verdensmester i kvinnekombinert i fjor.

– Vi tenker litt på det, for vi skulle gjerne vært med. Men det handler om å snu ting til det positive og bruke minst mulig energi på det negative.

Det positive Westvold Hansen sikter til er at kvinnekombinert har fått et stort løft de siste årene: Vinteren 2020 fikk de egen verdenscup, riktignok bare med ett løp. Året etter ble tidenes første VM arrangert for kvinner i kombinert, og i mesterskapets eneste løp tapetserte Norge pallen med gull til Westvold Hansen, samt sølv og bronse til søstrene Mari Leinan Lund og Marte Leinan Lund. Foran årets sesong ble også antall verdenscuprenn hevet fra ett til ti.

HISTORISK: Gyda Westvold Hansen var førstemann til å krysse målstreken da hun skrev seg inn i historiebøkene som tidenes første VM-vinner i kombinert for kvinner. Foto: Terje Pedersen

Krysser fingrene for 2026

– Vi har hatt en vanvittig utvikling de siste årene, så vi må bare stå på og gjøre en god jobb slik at vi kan overbevise dem som bestemmer at vi bør få være med i neste OL i 2026, sier utøveren fra Dalsbygda som ser optimistisk fremover:

– Jeg tror kombinert for kvinner kommer på programmet i 2026. Det hadde isåfall vært veldig, veldig stort. Som idrettsutøver er OL det største man kan være med på, og det er gjennom de største mesterskapene som OL og VM at man husker mange øyeblikk fra barndommen.

Mens Westvold Hansen må smøre seg med tålmodighet når det kommer til OL-deltagelse, har hun satt seg et annet, konkret mål:

Og om tidenes første VM-vinner for kvinner i kombinert skulle få stille på startstreken i neste OL, tror hennes trener det kan gå skikkelig bra:

– Hvis kombinert for kvinner kommer på OL-programmet, så har Gyda store muligheter for å være en fremtidig olympisk mester, spår han.

Trener Kjelbotn tror også at en innføring av kombinert for kvinner på OL-programmet vil kunne ta idretten til nye høyder:

– Vi ser at nivået internasjonalt bare blir høyere og høyere for hvert år som går. Jeg tror at hvis kombinert for kvinner innføres på OL-programmet, så vil det kunne hjelpe utøverne med å kunne sette seg langsiktige målsertninger og slikt.

Om kombinert for kvinner blir OL-gren i 2026 skal avgjøres den kommende våren.