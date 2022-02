To nykommere i Algarve-troppen: – Har vært interessant for oss

Tirsdag offentliggjorde Norges Fotballforbund 24-mannstroppen som skal representere Norge i Algarve Cup kommende uke.

Der var det to splitter nye navn på listen: Stabæk-keeper Sunniva Skoglund og Lazio-spiller Johanne Fridlund.

– Johanne er jo en spiller som re-startet karrieren sin i Kolbotn for et års tid siden. Ut fra hennes bakgrunn så vet vi at hun var veldig god da hun var yngre og det har vi sett siden hun kom tilbake til Kolbotn, så hun har egentlig vært interessant for oss siden da, sier landslagssjef Martin Sjögren til TV 2.

– Med den spillertypen hun er, særlig offensivt, så følte vi at det var verdt å se litt ekstra på henne nå. Vi har tatt ut 24 spillere, én mer enn normalt, til denne samlingen litt med tanke på å få kikket på og kartlagt noen spillere vi ikke har sett så mye tidligere, sier den svenske Norge-sjefen.

Også 19-årige Sunniva Skoglund er A-landslagsdebutant.

Stabæk-keeper Sunniva Skoglund i Toppserien-kampen mot Rosenborg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Vi ønsker å se på litt flere keepere og da ble det en god mulighet til å ta med Sunniva denne gangen. Hun skal få kjenne litt på miljøet og så ser vi hvordan det går. Hun er en spennende keeper, sier Sjögren om Stabæks 19-åring.

– Rugile (Rulyte, RBK Kvinner) er skadet og ikke tilgjengelig, mens Guro (Pettersen, VIF) får stå over denne gangen.

Landslagskaptein Maren Mjelde er ikke med i troppen.

– Hun er i full rehabilitering hos Chelsea og ikke tilgjengelig for spill i hverken klubb eller for landslag, sier Sjögren.

Mjelde var med på forrige samling i slutten av november til VM-kvalifiseringskampene mot Armenia og Albania, men spilte ingen av kampene.

– Hun trente litt med laget, mens mest rehabilitering da. Så har Chelsea valgt å legge litt om på opptreningen og hun har et stykke igjen til å være kampklar. Men det går fremover og hun er positiv. Forhåpentligvis blir hun klar og får nok kamptrening i god tid til mesterskapet til sommeren, avslutter landslagssjefen.

Norge møter Italia (16. februar) og Portugal (20. februar) i de to innledende kampene i Algarve Cup.

Turneringen avsluttes med en finaledag 23. februar der de to best rangerte lagene møtes til en ren finale, mens lag nummer tre, fire og fem skal møte hverandre innbyrdes i 45-minutters oppgjør.

Det er i underkant av fem måneder til fotball-EM sparkes i gang for Norge med første kamp mot Østerrike 7. juli.

– Hvor viktig er troppen til Algarve nå for den du skal ta ut til EM?

– Det er jo bare å se på troppene fra det siste året. Stammen av de som er med nå, vil nok være med i mesterskapet, sier Sjögren.

– Men EM-troppen kommer nok ikke til å se helt lik ut som Algarve-troppen- Mange av samme navnene er med, men helt lik vil den nok ikke være.