Gjorde comeback mandag – nå vil Andrine Hegerberg spille seg til EM

Bare en uke etter at hun ble offentliggjort som ny Häcken-spiller, startet Andrine Hegerberg i 10-errollen i Damallsvenskans treningskamp mot Brann denne uken.

– Jeg følte meg pigg, kneet kjentes bra og formen er fin, sier Hegerberg til TV 2.

– Det var godt å få en bekreftelse på at man holder i 45 minutter og føler at man kunne spilt videre, forteller 28-åringen, som så 2. omgang fra sidelinjen der Brann snudde til 2-1-seier.

Det er over et år siden Hegerberg sist var på fotballbanen.

8. januar 2021 røk korsbåndet på trening med Roma. Én operasjon og hundrevis av opptreningstimer senere var det godt å få gjennomført comebacket.

– Jeg var ikke sånn gammeldags nervøs. Jeg føler jeg har kommet godt inn i gruppa, så det jeg følte ikke på noe særlig press. Det var mest glede i det, sier hun.

28-åringen spilte i en offensiv midtbanerolle i comebacket og fikk testet skuddfoten, dog uten nettkjenning. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Sikter seg mot Norges EM-tropp

Til tross for at hun har vært skadet det siste året og klubbløs siden sommeren, har det ikke manglet på tilbud når 28-åringen skulle velge seg ny klubb.

Beilere fra Norge, Sverige og flere nasjoner var på banen for å sikre seg Hegerberg.

Til slutt sto valget mellom to klubber, som etter det TV 2 erfarer var Eskilstuna og Häcken.

– Jeg var ganske bekvem med situasjonen til tross for et veldig langt skadeopphold. Det var en del utenlandske klubber som kom med tilbud, men vi valgte å peile oss inn mot Sverige, sier Hegerberg.

Valget falt på Gøteborg-klubben, som kuriøst nok var klubben hennes søster Ada gjorde sitt comeback mot tidligere i høst. Da satt Andrine og foreldrene på tribunen på Bravida Arena:

Årsaken til at valget falt på Sverige, var antallet kamper hun kunne få mulighet til å spille frem mot sommeren. Häcken går i gang med cupspill allerede i slutten av februar før Damallsvenskan begynner i mars.

Hegerberg sikter seg nemlig inn på å spille seg inn i Norges EM-tropp.

– Det er fremdeles et hårete mål for meg, men jeg tenker at hvis jeg presterer godt nok i Häcken og får nok minutter her, så er det ikke umulig, sier 28-åringen.

– Men jeg tror ikke jeg skal ha for stort fokus på det. Jeg må fokusere på å gjøre jobben her, få minutter og komme meg ordentlig i kampform igjen.

Sjögren fulgte comebacket

Comebacket med 45 minutter mot Brann er i hvert fall overstått – med Norges landslagssjef Martin Sjögren på sidelinjen under oppgjøret i Marbella.

– Først og fremst var det en veldig god kamp med høy intensitet. Jeg synes det var kult å se og bra for alle de spillerne som er aktuelle for oss å spille den kamoen – enten det er Andrine i Häcken eller de andre i Brann, sier Martin Sjögren til TV 2.

Landslagssjef Martin Sjögren (t.v) og hans assistent Anders Jacobsson er på plass i Marbella. Her følger de Malmös trening tirsdag 8. februar. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Landslagssjefen likte godt det han så av Hegerberg i hennes comeback.

– Andrine så pigg ut og det syntes ikke særlig godt at hun har vært ute av spill så lenge. Det var 45 positive minutter og jeg synes hun så bra ut fysisk sett, sier svensken.

– Så ble det vel ikke helt den rytmen i kampen som var optimal for Andrine i en 10-errolle når det ble så høy intensitet i kampen, men fysisk sett så hun pigg ut og innsatsen var definitivt der.

Hegerberg beskriver selv oppgjøret som litt «tut og kjør».

– Ja, det var litt klassisk første treningskamp. På trening har vi fått til mye bra kombinasjonsspill, som vi kanskje ikke helt fikk ut i selve kampen, sier hun.

Rent fysisk opplever 28-åringen at hun er godt tilbake – kanskje bedre enn noen gang.

– Testene vi har tatt viser at fysikken min er bedre enn den var før. Jeg føler at jeg kommer tilbake som en veldig robust spiller. Samtidig så kjenner jeg at det skal bli godt med litt mer pre-season for å prikke inn formen, avslutter Hegerberg.