Rammet av «long covid»: – Det var den verste perioden i mitt liv

Etter snart to år med covid-19, takler folk viruset på forskjellige måter. Noen føler ikke på noen symptomer mens de er smittet, mens andre må legges inn på sykehus.

Fotballdommer og småbarnsfar Bekim Istrefi var én av de som måtte legges inn med oksygenbehandling da han var koronasmittet i fjor.

– Det var veldig tøft, og det var den verste perioden i mitt liv. Den første dagen hadde jeg smerter i hele kroppen, og fikk pusteproblemer. Jeg ble kjørt rett på sykehuset, og livet mitt ble reddet – takket være de som jobbet der, forteller han til God morgen Norge.

Han jublet da han ble skrevet ut, men lite visste han hva som skulle skje videre.

– Da jeg kom ut, tenkte jeg at jeg kunne fortsette med å leve det normale livet som jeg hadde før jeg ble smittet med covid-19. Da jeg kom hjem, skulle jeg klemme min tre år gamle sønn, men så klarte jeg ikke å løfte han. Jeg skjønte raskt at noe ikke stemte med kroppen min, forteller Istrefi.

Senfølger

Noen av de som har blitt smittet av covid-19, opplever å få plager som varer i mer enn fire uker. Dette kalles «post-covid», eller «long covid».

Istrefi var en av dem. Dette gjorde at han møtte på vanskeligheter i hverdagen, både psykisk og fysisk.

MISTET HUKOMMELSEN: Istrefi forteller at senfølgene påvirket han både psykisk og fysisk. Foto: Helsedirektoratet

– Den fysiske delen var det første jeg kjente på kroppen, og det var også veldig vanskelig psykisk. Jeg mistet hukommelsen, og jeg klarte ikke svare på SMS eller e-poster. Det gikk kun i korte svar som «ja», «nei», og «ok». Det var utrolig vanskelig, sier Istrefi.

Han kontaktet umiddelbart fastlegen, og ble henvist til LHL-sykehuset på Gardermoen. Der måtte han gjennomgå et rehabiliteringsprogram som varte i fire uker. Det var en positiv og nyttig opplevelse, og han forteller at det var flere leger og fysioterapeuter som hjalp han med å komme seg på bena igjen.

Dette er senfølgene etter covid-19: Noen som har blitt smittet av koronaviruset og fått covid-19, opplever plager som varer i mer enn 4 uker. Dette kalles senfølger, tidligere omtalt som «post-covid» eller «long covid». De fleste som blir syke av covid-19, blir friske etter noen uker uten å trenge behandling. For noen tar det lengre tid å komme helt tilbake til normal hverdag. Om plagene varer i mer enn fire uker, kan det være senfølger etter covid-19. Hvor milde eller alvorlige plagene er, og hvor lenge de varer, varierer fra person til person. De vanligste plagene etter covid-19 er: å være uvanlig slapp og sliten

konsentrasjonsproblemer

hukommelsesproblemer

problemer med å sove

hodepine

tungpustethet eller smerter i brystet

leddsmerter

svimmelhet

nedsatt lukt- og smakssans Kilde: Helsenorge

Til tross for at han ble innlagt i fjor sommer, føler han fortsatt på senfølger etter smitten. Den kommende høsten opplevde Istrefi å gå fra full sykemelding til 60 prosent, og var opptatt av å sette kortsiktige mål.

– For meg var det viktig å legge mål, og jobbe hardt med disse. Da jeg kom hjem fra sykehuset fulgte jeg rådene jeg fikk så grundig som mulig, og fikk beskjed om å ta kontakt med Frisklivssentralen. De kunne hjelpe meg med plagene jeg hadde, forteller han.

– Vi kan håpe på at det blir færre

Direktør i Helsdirektoratet, Bjørn Guldvog, forteller at vi ikke kan fastslå hvor mange som opplever det samme som Istrefi.

– Vi vet det ikke med sikkerhet, men i Norden ser vi at det rammer hver tiende person. Litt flere kvinner enn menn, og færre barn. Men vi vet ikke hvordan dette utvikler seg med vaksinering og omikron, som er litt mildere enn de andre variantene. Da kan vi håpe på at det blir færre eller litt mildere forløp av disse senfølgene, forteller direktøren.

RAMMER HVER TIENDE: Guldvog forteller at senfølgene rammer cirka hver tiende person, og flere kvinner enn menn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Til tross for at de ikke vet konkret hvor mange som opplever å få disse, ser de fortsatt at det er mange som får store og langvarige plager.

Dette kan gå utover livskvaliteten deres, og Guldvog forteller at dette er en av de største oppgavene til helsetjenesten nå.

– Dette er en av de virkelig store oppgavene for helsetjenesten i tiden som kommer, og blir også en viktig oppfølging i de første årene etter pandemien. Det vil være mange mennesker som sliter med senfølger etter smitten, og forhåpentligvis vil det være færre siden vi er så godt vaksinerte.

– Omikron gir et mildere forløp, og da kan vi håpe på mildere senfølger. Men vi har kun hatt denne varianten i noen måneder, og vi vet ikke i realiteten hvordan dette blir fremover i tid, sier han.

Uvaksinerte er mest utsatt

Det er flere faktorer som kan spille inn, når det kommer til disse senfølgene. Guldvog forteller at de første virusvariantene ga de kraftigste reaksjonene for uvaksinerte.

Dette skyldes sannsynligvis at det er betennelsesreaksjoner som blir stående og etterlatt, eller at man får små immunologiske forandringer. Dette gjør at det blir varige småskader i organsystemet, som i de minste blodårene og nerveender.

– Det gode budskapet er jo at det er mulig å gi god individuell rettet behandling, som gjør at mange kan få forbedringer etter hvert. Istrefi er jo et godt eksempel på at selv en frisk og ung mann kan få alvorlige senfølger, og at det vil ta lang tid før man blir bra igjen. Men vi har grunn til å tro at de aller fleste vil komme godt ut av dette, sier Guldvog.

Han påpeker at vaksinen svekker disse senvirkningene, og at en britisk studie viser at senfølger etter vaksinen er litt under halvparten så vanlig.

– Vaksinene fungerer også for å dempe alvorligheten av sykdommen, og det vil også spille inn på forekomsten av senfølgene som kommer senere. Det forekommer i langt mindre grad hos barn. Men i de landene hvor det har vært mye smitte blant barn, så har vi sett at det også har vært senfølger blant dem.

Ta kontakt med fastlegen

For de som ikke blir tatt seriøst av arbeidsgiver på grunn av vedvarende senfølger etter fire til seks uker, råder Guldvog til å ta kontakt med fastlegen.



Han forteller også at det finnes hjelp i de aller fleste kommuner og hos spesialisttjenesten, for de som er rammet hardt.

For Istrefi, som nå fortsatt er sykemeldt, er det én ting som har vært spesielt viktig for han under denne kampen.

– For meg så var det veldig viktig å få støtte fra familie og venner, og ikke minst arbeidsgiveren min. Dette har gitt meg krefter og energi til å krige videre i den tøffe tiden, og selvfølgelig at jeg bygger opp kroppen min igjen, sakte men sikkert. Mitt neste mål er å komme ut på fotballbanen igjen, avslutter han.