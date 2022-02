Overgangsguru: – Real Madrid jobber virkelig for det

Vinterens overgangsvindu er stengt, men ryktene om framtiden til Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland vil neppe avta av den grunn fram mot sommerens overgangsvindu.

En av dem som følger tett med på situasjonen til fotballens nye superstjerner, er den italienske overgangseksperten Fabrizio Romano. Han er overbevist om at mye vil handle om Mbappé og Braut Haaland inn mot sommeren.

– Real Madrid jobber allerede med Kylian Mbappé. De har vært i kontakt med hans folk og ser på muligheten for å hente han. Men PSG vil fighte til slutten av mai, ingenting er signert. Men han er helt klart en av stjernene å se opp for, sier Fabrizo Romano til TV 2 (se videointervju i vinduet over).

– Hvordan vil det påvirke situasjonen til Erling Braut Haaland?

– Ja, det er jo litt spesielt at begge er i markedet i samme overgangsvinduet. Det er jo nye Messi/Ronaldo. Men jeg må nevne Real Madrid også for Erling Braut Haaland. Også der har klubben vært i kontakt med folk i nærheten av Erling Braut Haaland. De vil prøve å signere han også, jeg vet ikke om begge spillerne vil akseptere det, men Real Madrid jobber virkelig for det, sier Romano.

ØNSKET: Kylian Mbappé har vært sterkt koblet til Real Madrid i lengre tid. Kontrakten med PSG går ut i sommer. Foto: DENIS CHARLET

Han mener Real Madrid og PSG er de eneste alternativene for Mbappé, men at flere klubber er med i kampen om nordmannen.

– For Mbappé er allerede prosessen i gang, mens for Erling må man avvente litt for å se an, sier Romano.

I midten av januar åpnet imidlertid Braut Haaland opp om at prosessen snart må starte i et intervju med Viasat.

– Klubben begynner å legge mye press på meg, og det må jeg bare godta. Nå sier det seg selv at det er på tide å få i gang ting. Det betyr at ting må skje. Nå har de mast en god stund, fortalte hovedpersonen selv.

Forventer ellevill sommer

Overgangsekspert Romano mener fotballfansen som liker «silly season» bør ha store forventninger til sommerens overgangsvindu.

– Det kommer til å bli galskap. Det er mange toppklubber som skal ha inn en toppspiss, og det er mange potensielle spillere som er på «free transfer». Overgangssommeren i fjor var fantastisk, men i år kommer det til å bli galskap, mener Romano.

Han spår for eksempel at Manchester United-profil Paul Pogba kan bli en av sagaene fram mot sommeren. Franskmannens kontrakt med United går ut til sommeren.

– Pogba er et spørsmålstegn. Han har fortsatt ikke bestemt seg for om han ønsker å bli værende. Jeg tror en ny manager i United vil bli en nøkkelbrikke, sier Romano.

Han spår et hektisk overgangsvindu for Manchester United.

– Jeg tror de kommer til å gjøre mye med en ny manager inn. Jeg tror også City vil gjøre en del, de jakter jo en spiss. Arsenal kommer også til å gjøre noe stort. De signerte ingen nå, men forbereder seg heller til sommeren. De skal ha inn en midtbanespiller og en toppspiss og kommer til å være i markedet for å bruke mye penger, sier Romano.

Han nevner dessuten at Real Madrid, Barcelona og AC Milan som klubber som kommer til å få en hektisk overgangssommer i videointervjuet over.