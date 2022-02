Brennhett boligmarked for førstegangskjøpere: – Helt vilt

Forrige uke publiserte Eiendom Norge sin månedlige boligprisstatistikk. I januar steg boligprisene med hele 4,8 prosent. Dette er den sterkeste i boligprisstatistikkens historie.

Den sterke prisoppgangen skyldes færre boliger, ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Dette gjelder spesielt boligene i Oslo. Vanligvis ligger det i overkant av 1000 bruktboliger ute, per nå er det rett over 800.

Enda vanskeligere utgangspunkt er det om du er førstegangskjøper og vil kjøpe deg en mindre leilighet.

Tre hovedgrunner

I hovedstaden er det nemlig kun i underkant av 30 boliger under 40 kvadratmeter til salgs. De fleste av disse leilighetene har en prisantydning på omkring tre millioner kroner.

Det er stor etterspørsel etter denne typen leiligheter, ifølge Lauridsen.

– Det er tre hovedgrunner til det. For det første består hele 48 prosent av husstandene i Oslo av én person. Det gjør at mange etterspør små leiligheter. For det andre har disse ofte en lav totalpris selv om de har en høy kvadratmeterpris. For mange betyr dette at småleilighetene er det eneste de har råd til, sier han.

STIGER: Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge kan fortelle at etterspørselen etter småleiligheter stiger. Foto: Torstein Bøe / NTB

– For det tredje forbyr Oslo kommune bygging av leiligheter på 35 kvadratmeter eller mindre i den såkalte leilighetsnormen. Antallet småleiligheter er derfor konstant, mens etterspørselen stiger. Det gir prispress, sier han.

For førstegangskjøpere er småleiligheter ofte inngangen til boligmarkedet fordi de har den laveste totalprisen.

– Men kombinasjonen av historisk høye priser og streng utlånsregulering gjør at det er krevende å komme inn på boligmarkedet nå hvis man ikke har mye egenkapital eller tilgang på «foreldrebank», sier Lauridsen.

Prispress

På Gaustad i Oslo gikk en ettromsleilighet på 26 kvadratmeter denne uken for 3 150 000 kroner. Det er eiendomsmegler Sisilie Berg i Privatmegleren Ullevål som sto for salget. Hun merker også at det er stor etterspørsel etter de mindre leilighetene.

PRESS: Sisilie Berg i Privatmegleren Ullevål merker presset på de mindre leilighetene. Foto: Trine Naas / TV 2

– Det er få boliger til salgs generelt nå, og det gir jo et prispress. I tillegg bygges det for lite av de mindre leilighetene. Det bygges ikke ettromsleiligheter på den måten lenger, etterspørselen blir derfor stor, sier hun til TV 2.

Hun skjønner derfor at det blir vanskelig for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.

– Det er mange som er med i mange budrunder før de får napp, og det er mange som må ha hjelp fra foreldre, sier hun.

Må velge bort

Sarah Jøranlid og Ola Kvarberg er på utkikk etter å kjøpe en mindre leilighet i Oslo. De har eid en leilighet i Stavanger, og mener prisforskjellen er drastisk.

– I Stavanger betalte vi under to millioner kroner for en leilighet på 40 kvadratmeter. Her i Oslo må man over tre millioner for å få en leilighet for halvparten av kvadratmeterne. Det er jo helt vilt, sier Jøranlid.

SAMBOERE: Sarah Jøranlid er student og hadde ikke hatt sjans til å kjøpe leilighet i Oslo uten samboer Ola Kvarberg. Foto: Trine Naas / TV 2

– Det er et tøft boligmarked i Oslo. Mange av de små leilighetene går høyt over prisantydning. Jeg føler man må velge bort noe hvis man skal bo i Oslo, enten størrelse, beliggenhet eller balkong, fortsetter hun.

– Umulig

En annen på visning i Oslo er Ana Textor. Hun flyttet til Norge for nesten ett år siden, og har vært på leting etter leilighet i flere måneder. Hun synes boligprisene i hovedstaden er veldig høye.

– Jeg vil gjerne bo sentrumsnært, men det er helt ville priser. Selv de med en helt normal inntekt sliter med å få kjøpt seg noe alene.

POPULÆRT: Det er stor etterspørsel etter de mindre leilighetene i Oslo. Ana Textor har vært på leting i flere måneder Foto: Trine Naas / TV 2

Textor har tidligere vært med i en budrunde på en leilighet på 26 kvadratmeter. Denne gikk 300.000 over prisantydning, og ble solgt for 3,3 millioner.

– Det føles helt umulig å få kjøpt bolig. Jeg vet ikke hva løsningen kan være. Man må kanskje flytte litt ut av byen for å få råd, sier hun.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge har et tips til de som vil komme seg inn på boligmarkedet:

– Det kan være lurt å ikke være så kresen når det gjelder beliggenhet og standard. Hvis man kjøper noe som er slitent kan man pusse opp selv. En litt mindre sentral beliggenhet kan gi lavere pris.