Byggrynsalat med appelsin og kylling - og appelsin formkake til dessert

Nederst i artikkelen finner du oppskriften på formkaken. Den er inspirert av et matkurs i Hellas og bakes med gresk yoghurt eller lettrømme.

Byggrynsalat med appelsin og kylling

Tips: I denne salaten kan kyllingen erstattes med laks eller annen fast fisk (kokt eller stekt), rensede reker eller med hermetiske/kokte kikerter.

Dette trenger du:

1-2 stk kyllingfilet

2 dl byggryn, 5 dl vann til koking + 1 ts alt

1-2 kokte gulrøtter

2-3 vårløk

½ - 1 ts finhakket rød chili

⅕ ts frisk revet ingefær

1-2 appelsiner

Olje til steking

Slik gjør du:

Skyll byggryn i rennende kaldt vann (bruk en sikt). Ha byggryn, vann og salt i en kjele. Kok i 30-40 minutter til byggrynene møre. Er det vann igjen i kasserollen, hell av vannet med ved hjelp av en sikt.

Kok gulrøtter i strimler knapt møre.

Ønsker du å lage salaten med kylling, skjær kyllingfiletene i tynne strimler og stek i olje. Dryss med salt og pepper, eventuelt annet krydder du ønsker. Røre- stek i 4-5 minutter sammen med finsnittet vårløk og eventuelt finhakket chili, til kylling strimlene er gjennom stekt. Tilsett lettkokte gulrøtter rør om og smak til med salt, pepper og eventuelt finrevet frisk ingefær.

Ønsker du å lage salaten uten kjøtt. Stek god avrente kikerter i panne med litt olje. Dryss med litt røkt paprikapulver og tilsett lettkokte gulrøtter, vårløk, chili og krydder som beskrevet lenger opp i oppskriften.

Skjær skallet av appelsin, slik at de hvite hinnene fjernes. Skjær ut fileter/båter mellom hinnene. Press saft fra det som er igjen i appelsin over den stekte kyllingen, eventuelt kikertene. Drypp over ekstra Virgin olivenolje og vend inn appelsinfiltene. Smak til med salt, pepper og frisk koriander eller andre friske urter. Server med kokte byggryn.

Appelsin formkake

APPELSIN FORMKAKE: En smakfull kake inspirert fra Hellas. Foto: Wenche Andersen

Smør en brødform på ca. 1 l med olje. Dekk eventuelt bunnen med en strimmel bakepapir som dekker opp på kortsiden av formen.

Dette trenger du:

3 egg

1 dl rapsolje eller annen nøytral olje (på matkurset ble det brukt en mild olivenolje, dvs med lite smak)

3 dl gresk/tykk yoghurt eller lett rømme

150 g sukker

½ ts salt

2 ss finrevet skall av appelsin (kun det oransje skallet, det hvite under skallet har en litt bitter smak. Skrubb appelsin godt under rennende kaldt vann, tørk av før du river appelsinskallet)

½ dl presset saft av appelsin

250 g hvetemel

2 ts bakepulver

1 ts vaniljesukker eller frø fra vaniljestang

Eventuelt melis til dryss rett før servering

Lake til dynking etter steking:

Ca. ½ dl presset saft fra appelsin, smakt til med 1 ½ - 2 dl melis (avhengig av hvor søte appelsinene er)

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 175 grader. Visp sammen egg, olje, yoghurt, sukker og salt. Tilsett finrevet skall og saft fra appelsin. Bland sammen hvetemel, bakepulver og vaniljefrø/sukker. Sikt inn i deigen og vend lett om med en slikkepott til en glatt deig. Fyll røren i formen og stek på nederste rille i ca. 50 minutter. Sjekk med en kakestikke etter 45 minutter.

Mens kaken stekes lag laken til dynking. Visp lett sammen presset saften fra appelsin og melis i en kasserolle. Varm lett opp, ikke koke, til melisen har løst seg opp.

Ta den stekte kaken ut av stekeovnen. Stikk små hull i kaken med en grillpinne i tre mens kaken fremdeles i er formen. Bruk en skje og fordel laken over kaken litt etter litt. Kaken kan virke klissete, men sett den kaldt/kjøleskap i minst 5-6 timer/natten over. Da har laken trukket inn i kaken og kaken har satt seg og er klar til å tas ut av formen. Oppbevar kaken i formen i kjøleskapet. Den holder seg godt og blir bare bedre etter 2-3 dager. Holdbar i kjøleskapet 8-10 dager. Tåler godt å fryses.