Gull-Klæbo hylles av Northug: – Det var rått

Sjekk alle resultatene fra sprinten i vårt OL-livesenter

Johannes Høsflot Klæbo (25) spurtet inn til gull på herrenes sprint tirsdag. Dermed gjorde han som i OL for fire år siden.

I OL for fire år siden tok Klæbo gullet foran Federico Pellegrino. Da gikk sprinten i klassisk stil. Nok en gang vant nordmannen foran italienske Pellegrino. Aleksander Terentjev tok bronsen.

– Lå på 90 prosent

TV 2-ekspert Petter Northug synes Klæbo hadde meget god kontroll, men innrømmer at han var spent før oppløpet.

– Han fikk det som han ønsket, selv om han kanskje aller helst ville ha andreposisjon ned mot stadion. Men Klæbo forsvarte posisjonen fra toppen og inn på stadion perfekt. Pellegrino hadde litt å gi på oppløpet, så jeg var litt spent på om Klæbo hadde det han vanligvis har i lavlandet når ting er som normalt. Men det var rått å se når han gikk ut på oppløpet. Han var bestemt, sier Northug.

– Det var ikke et ekstremt Klæbo-rykk?

– Nei, det var ikke sånn vi var vant med å se Klæbo på sitt råeste. Det var en bestemt Johannes. En som ville ha gullmedalje. Vi har sett Klæbo leke seg mer i sprinter før. Han lå på 90 prosent ut av svingen på oppløpet, så han hadde god kontroll, sier Northug.

Den abdiserte skikongen er spesielt imponert over Klæbos prestasjon etter den vanskelige oppladningen til OL.

– For oss som ikke er i Klæbos hode er det vanskelig å forstå hvor mye endringene i planer for precamp og hjemreise har ødelagt fokuset inn mot første øvelse. Å få dette gullet betyr alt i verden for Klæbo. Nå kan han senke skuldrene frem mot de neste øvelsene, sier Northug.

Northug skal sette verdensrekord ned Holmenkollen

Fikk tidlig overtak

– For en mann, han er en helt utrolig mann. Det er en stor idrettsmann vi er vitne til her i dag. Det er rett og slett bare rått, sa Discovery-ekspert Trond Nystad etter Klæbos gull.

– Han leverte gull på bestilling, og det er ikke enkelt. Det er helt vilt det han gjør, poengterte skiprofilen Martin Johnsrud Sundby i studio.

I finalen fikk sølvinner Pellegrino og gullvinner Klæbo med seg Aleksander Terentjev, Joni Mäki, Oskar Svensson og Artem Maltsev. Klæbo gikk rett i tet fra start og sikret seg et tidlig overtak.

Han gikk taktisk klokt, og ventet med taktomslaget før oppløpssiden. Etter en monsterspurt vant han foran Pellegrino, akkurat som for fire år siden.

Det ble en solid oppreisning for den norske langrennsstjernen etter 40.-plassen i skiathlon, som åpnet OL.

Skuffende laginnsats

Klæbo var det eneste norske innsalget i sprintfinalen etter at både Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes røk i semifinalen. Sistnevnte stivnet helt i semifinalen. Pål Golberg røk i kvartfinalen etter å ha brukket staven. Det russiske håpet Sergej Ustjugov røk også ut i semifinalen.

– Vi er ikke der vi skal være i dagens sprint, og det er litt skuffende, sa Martin Johnsrud Sundby i Discovery-studio etter at Klæbo ble det eneste innslaget med norsk pass i finalen.

— Det var kjipt. Jeg havner baki der... Da blir det bare rot, sier Valnes til TV 2.

– Jeg fikk liksom en dårlig utgang i første bakken. Jeg fikk en bra start, men plutselig var jeg bakerst og da strakk det seg ut, og ja...

Valnes mener han er godt forberedt og er klar for en lagsprint.

– Det har jeg ikke tenkt på. Jeg er klar hvis det trengs. Formen er bra.

– Taktisk og våken

Klæbo tok seg kontrollert til semifinale i heat blant andre med russeren Sergej Ustjugov. Han tok seieren enkelt foran russeren i kvartfinaleheatet.

– Han gikk en fantastisk dobbeldans, roste skiprofilen Martin Johnsrud Sundby i Discovery-studio.

I semifinalen gikk Klæbo i det hvasse førsteheatet med blant andre Ustjugov, Federico Pellegrino og Lucas Chanavat. Men Klæbo tok seg til finalen etter å ha blitt nummer to foran etter fotofinish bak Pellegrino.

– Han var taktisk særdeles klok og våken. Han hadde sikkert mer kontroll enn folk trodde, konkluderte Discovery-ekspert Trond Nystad.

Norske håp røk i semifinalen

Klæbo er regjerende OL-mester i sprint. For fire år siden gikk den i klassisk stil, og han vant foran Pellegrino og Aleksander Bolsjunov.

Bolsjunov, mesteren i skiathlon som åpnet Beijing-lekene for langrennsherrene, deltok ikke i tirsdagens sprint.

Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes gikk mot blant andre Joni Mäki og Aleksandr Terentjev i det andre heatet.

Dessverre for Norge røk begge de norske ut. Taugbøl ble nummer fem og Valnes nummer seks, etter at sistnevnte stivnet helt.

Knakk staven

Håvard Solås Taugbøl tok seg også til semifinale etter å ha blitt nummer to i sitt heat etter fotofinish. Pål Golberg og Erik Valnes gikk i det fjerde kvartfinaleheatet.

Like før oppløpssiden knakk Golberg staven, og røk dermed ut. Kineseren Qiang Wang som forårsaket stavknekket ble disket i etterkant. Erik Valnes tok seg kontrollert til semifinale etter å ha vunnet heatet.

– Jeg kjenner på meg hva han (Wang) er i ferd med å gjøre, men jeg gidder ikke å flytte meg. Sånt regner jeg med at folk har lært seg ikke å gjøre, sa Golberg til Discovery om Wangs manøver.

– Det er kjedelig, jeg stod på start her for å kjempe i toppen. Jeg gidder ikke la noe sånt påvirke de neste timene, sa en skuffet Golberg etter å ha røket i kvarten.