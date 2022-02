Ny teknologi gjør at Kåre og andre hytteeiere sparer strøm

De første varmtvannsberederne som automatisk kan skrus av når belastningen i strømnettet blir for høy, testes nå i stor skala. Teknologien gjør at nettselskapene kan utsette dyr utbygging av strømnettet.

– Det fungerer, sier hytteeier Kåre Aunan når varmtvannet strømmer ut i kjøkkenvasken på hytta.

Han er en av nær 50 hytteeiere i et hyttefelt på Sjusjøen som helt gratis har fått installert en ny høyteknologisk varmtvannsbereder.

– I første omgang nå, så har jeg mulighet til å sette berederen i en type feriemodus når jeg drar. Da bruker den mindre strøm. Jeg sparer jo strøm på det, sier Aunan.

Nær overbelastning

Men hovedhensikten med de nye berederne er at de kan gi mer stabil spenning på strømnettet i hyttefeltet, rett og slett ved å skru seg av når strømnettet nærmer seg overbelastning.

– Med den hytteutbyggingen som har vært på Sjusjøen, så har vi også fått høy belastning på strømnettet, sier administrerende direktør i nettselskapet Elvia, Trond Skjellerud.

OVERBELASTET: Adm. dir. Trond Skjellerud i Elvia håper smart-tankene vil stabilisere strømnettet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi bruker jo strøm til mer og mer. Og elbiler, induksjonsovner og så videre sørger for at forbruket og toppene blir større. Fredagskvelden er jo en typisk topp når alle kommer samtidig og skal sette i gang både oppvarming og lading.

Skrur av berederne

Med stort strømforbruk synker spenningen. Når spenningen går under minimumsverdien på 207 volt, er det snakk om overbelastning i nettet.

Med storskalaforsøket, som består i å automatisk skru av de 50 varmtvannsberederne når det går mot en slik forbrukstopp, vil man unngå slik overbelastning.

SPENNINGSFALL: Den blå linjen viser hvordan spenningen sank i kraftnettet på Sjusjøen sist lørdag. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Og da reduserer du behovet for nye investeringer, og ikke minst så reduserer du kostnadene for kundene, sier Skjellerud.

Det er OZO som står for utviklingen av de nye berederne. Elvia har med seg Enova med pengestøtte, og Sintef for å se hvilken nytteverdi prosjektet gir.

TEKNOLOGI: Kim Arild Tandberg i OZO lover varmt vann til tross for strømstyringen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Kim Arild Tandberg, som er salgssjef i OZO Energy, forsikrer at kundene skal slippe å få kaldt vann i dusjen som følge av at berederne skrur seg av.

– Det ligger inne en buffer, et minimumsnivå som uansett slår inn hvis man nærmer seg grensen for for lite varmt vann, sier Tandberg.

Enova-støtte til private

Nå kan også privatkunder få opptil 5000 kroner i støtte om de går til anskaffelse av en smart bereder. Enova ønsker med det å oppfordre alle som går med planer om å skifte ut varmtvannsberederen til å velge smart styringsteknologi.

Strømtoppene i elektrisitetsnettet sammenfaller som oftest med pristoppene på strøm for de som har spotpris-avtale. Derfor vil også kundene spare penger når berederne i stedet bruker strøm på andre tider av døgnet.

– Vi ser at noen familier kan spare 5-10 kroner dagen ved å varme opp vannet når det er gunstigst, sier Tandberg i OZO.

Ryker ut om den feiler

Hytteeier Aunan er så langt fornøyd med å ha fått en flunkende ny varmtvannstank på hytta.

– Jeg må ha varmtvann når jeg trenger det. Så lenge jeg har det, er den prisstyringen en bonus på toppen, sier Aunan, og understreker likevel:

– Hvis jeg ikke har varmtvann når jeg trenger det, da ryker den ut.