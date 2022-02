Bø skjøt seg vekk fra medalje for andre OL på rad: – Ekstra surt

Tarjei Bø leverte en sterk prestasjon på normaldistansen tirsdag, men da det gjaldt som mest, sviktet stryningen.

Etter fulle hus på de tre første skytingene, skjøt Bø for en individuell OL-medalje på siste skyting. Etter 19 av 19 treff, gjensto kun ett skudd, som kunne sikret en kruttsterk OL-medalje.

Der ble det en skjebnesvanger bom. Det kostet Bø OL-medalje.

– Det er et bra løp. Jeg har en dårlig dag i løypen, men på skytebanen et perfekt løp veldig lenge. Jeg har aldri følt meg så rolig på skytebanen, jeg hadde veldig god kontroll. Jeg var veldig bestemt, og til og med på siste serien er veldig bra. Jeg ble faktisk ikke tatt av nervene som i forrige OL. Jeg var veldig rolig, jeg følte jeg gjorde det jeg skulle, men jeg ble nok litt for ivrig på det siste skuddet, sier Bø til TV 2.

Bø ble til slutt nummer åtte, mens lillebror Johannes Thingnes Bø sikret norsk bronsemedalje.

– Jeg føler med ham. han var det ene skuddet fra et perfekt løpsopplegg og en OL-medalje. Det er trist. Jeg føler veldig med ham i dag, sier Thingnes Bø om storebroren.

BITTERT: Her kjører Tarjei Bø fra siste skyting, der det ble bom på siste skudd. Foto: Kirsty Wigglesworth

Sviktet også for fire år siden

Som i Pyeongchang i 2018, sviktet Bø på siste skyting på normaldistansen i OL. Da førte to bom førte til at OL-medalje glapp.

Bø mener imidlertid at han ikke ble preget av stundens alvor på siste skyting tirsdag, som han ble for fire år siden.

– Nei, det var egentlig ikke det. Det var det som skjedde i forrige OL, at jeg fikk litt høye skuldre. Da følte jeg at jeg skjøt for noe stort. I dag var jeg bestemt på å være upåvirket, og å være bestemt og upåvirket på skytingen, og ikke prøve å skulle «safe» inn noe. Jeg klarte det bra, så da er det ekstra surt at den ikke går inn. Jeg synes jeg hadde fortjent stang inn der, sier en tydelig skuffet Bø.

På spørsmål hvordan følelsen er nå, kontra den for fire år siden, sier den 33 år gamle stryningen:

– Jeg var nok mer skuffet da, for da følte jeg at jeg ble tatt av stundens alvor og at jeg ikke klarte å mestre essensen i toppidrett, å prestere når det gjelder. I dag, selv om jeg bommer, så føler jeg det er en helt annen type bom som er litt mer teknisk. Jeg får litt for stor bevegelse i børsa og skjøt litt for fort på siste skuddet. Da er det litt lettere å nesten godta. Det var ikke det at jeg følte at jeg var en feiging i stundens alvor.

BOM: To bom på siste skyting kostet Bø individuell OL-medalje for fire år siden. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT

Svak langrennsform

Enda det kun ble én bom, endte Bø som nummer åtte på normaldistansen. Både vinneren Quintin Fillot-Maillet, Johannes Thingnes Bø og Benedikt Doll, som bommet to ganger kom foran han, i tillegg til tre andre løpere med ett tilleggsminutt.

Bø er overrasket over egen langrennstid. Han sier han skal snakke med smøreteamet om skiene.

– Det var altfor dårlig. Jeg har litt spørsmål, og jeg skjønner det ikke helt. Jeg følte ikke at jeg hadde en rå dag, og jeg forventet at jeg skulle gå dårligere enn Johannes, for eksempel, i den høyden og den løypen her, sier Bø, og legger til:

– Jeg synes jeg tapte masse i nedoverbakkene, fra toppen og ned til skyting hver gang. Det var nok mest meg selv, men jeg får høre om ikke det var noe med utstyret også. Jeg klarer ikke tenke så masse på det nå. Jeg er litt skuffet over bommen.

Vetle Sjåstad Christiansen, som leverte bra i sporet, mener han hadde veldig gode ski, og kommer med et humoristisk råd til Bø.

– Jeg hadde fantastiske ski, og var en av de som tok veldig inn på Tarjei i dette partiet. Nå er det vel kanskje Newtons lover som slår inn der, for jeg er en relativ mye større kar enn det Tarjei er, så det spørs om han må spise litt mer til frokost hvis han skal klare å ta meg i hockey nedover her, humrer han til TV 2.