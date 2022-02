Tirsdag ble det kjent at KrF-politikeren går av som nestleder i partiet etter å ha fått tilbud om jobb i NHO.

– Jeg har vært aktiv i partipolitikken hele mitt voksne liv og hatt de fleste roller man kan ha i KrF. Jeg har fått være med på mye og opplever at dette er riktig tidspunkt for meg å gå videre til nye utfordringer, skriver Noresjø i en pressemelding.

NY JOBB: Ingelin Noresjø går av som nestleder i KrF etter å ha fått tilbud om jobb i NHO, hvor hun starter i mars. Her fra lanseringen av KrFs partiprogram i 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

I mars starter hun som prosjektleder for Grønt Landtransportprogram i NHO, et stilling som ikke kan kombineres med partipolitiske tillitsverv.

Det er også grunnen til at hun nå går av.

Gjennom tiden hennes i partiet har Noresjø vært både tillitsvalgt, folkevalgt og ansatt. Hun har også hatt sentrale posisjoner i og for partiet som blant annet fylkesråd og statssekretær, og som nestleder for partiet.



– Jeg har samarbeidet tett med Ingelin gjennom mange år, senest som en del av partiledelsen. Jeg setter stor pris på henne både som menneske og kollega, og skulle gjerne hatt henne med videre, sier KrF-leder Olaug Bollestad om avgangen.

GODT SAMARBEID: Partileder Olaug Bollestad (KrF) hyller Noresjø for innsatsen i partiet, og sier hun har forståelse for hennes avgjørelse om å nå gå av. Foto: Javad Parsa / NTB

Hun sier videre at hun har stor forståelse for Noresjøs avgjørelse.

– Jeg har respekt for at hun ønsker nye utfordringer og at det ikke alltid lar seg kombinere med sentrale partiverv, sier Bollestad.

– Jeg vil takke Noresjø for innsatsen for partiet så langt, og ønske henne lykke til med viktige oppgaver som hun nå går inn i, legger KrF-lederen til.