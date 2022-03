Varsler dyrere sommerpils – dette er grunnen

Høye energipriser er blant årsakene til at du trolig må punge ut mer for ølet til sommeren.

Mange nordmenn gleder seg nok til å nyte en kald utepils under en stekende sommersol. Hvis det gjelder deg, er ikke følgende melding en gladnyhet.

Nå vil øl-drikkingen mest sannsynlig bli en mer kostbar affære enn tidligere. Ølet blir nemlig dyrere, opplyser Roger Karlsen, administrerende direktør i Mack Ølbryggeri. Årsaken er sammensatt.

– Det handler om at verdensmarkedet er i ubalanse med tanke på at energiprisene har gått i taket. Det gir ringvirkninger. Vi frykter også at råvaresituasjonen kan bli prekær nå med tanke på krigen i Ukraina. De er store produsenter av for eksempel korn, sier Karlsen.

Etterslep fra koronapandemien

Selv handler ikke Mack direkte med Ukraina eller Russland, men Karlsen forteller at begge landene er store aktører i verdensmarkedet, noe som betyr at det blir en ytterligere ubalanse når de ikke kan levere varer.

– Etterspørselen er til stede, så når tilbudet faller, vil prisene stige i markedet, sier han.

I tillegg forklarer Karlsen at etterslepet fra koronapandemien fortsatt ikke har klart å rette seg opp, og at spesielt produksjonen av emballasje er dyrere enn tidligere.

– Dette gir negative effekter som kommer til å påvirke hele verdikjeden. Til slutt vil dette påvirke konsumentprisene. Det er ingen som kan leve med så økte kostnader, da er man nødt til å sette opp prisene sine så man kan opprettholde produksjonen og salget.

PRISØKNING: Roger Karlsen, administrerende direktør i Mack, forteller at de er nødt til å sette opp prisen på ølet. Foto: Mack Ølbryggeri

Det var Nord24 som først omtalte prisene til Mack.

Kan bli dyrere før sommeren

Karlsen opplyser om at ølet først vil bli dyrere nærmere sommeren.

– Når det gjelder dagligvaren har de et bestemt vindu for når prisene kan økes, noe som ikke er før til sommeren. Men så får man se hvor prekær situasjonen er, og om man vil oppleve en prisøkning før det.

Forbrukere vil derfor merke det senest til sommeren, men godt mulig før det også.

Hvor mye mer du må forvente å betale for halvliteren er enda usikkert. Karlsen foreller at de jobber med å følge utviklingen, og at det vil bli klarere hvor mye økning det er snakk om når de har mer statistikk.

Økningen vil gjelde alle produktene, alt fra vann til øl og cider. Hvor lenge økningen vil vare, er også usikkert.

– Det vi har lært, er at man ikke kan forutse hva som skjer fremover. Det er noen bølger rundt hver sving, og hva som er den neste bølgen og hva den kan utløse, vet vi ikke. Denne utviklingen kom før krigen i Ukraina, men den har selvfølgelig ikke hjulpet på. Krigen har bidratt til en ekstraordinær prisutvikling, sier han.

DYRERE: Man må belage seg på høyere ølpriser til sommeren. Foto: Aage Aune / TV 2

Aluminium-problem vil dukke opp igjen

Det er ikke bare Mack som skjenner på de økte kostnadene. Ringnes merker det også, men vil fortsette å produsere og levere som normalt til tross for økte råvarepriser.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at nesten alle råvarer har gått opp i pris, men av konkurransemessige forhold kan jeg ikke kommentere om det har noen betydning for prisene, sier kommunikasjonssjef Nicolay Brusgaard i Ringnes.

I likhet med flere andre norske bryggerier importerer Ringnes malt, som er en av de viktigste ingrediensene i øl, fra utlandet. Nå vil importen bli dyrere.

I fjor sommer hadde Ringnes og andre bryggerier i tillegg utfordringer med å få tak i aluminium.

– Da var det manko på aluminiumsbokser. Det er nok et problem vi vil møte igjen under høysesongen som står foran oss, sier Brusgaard.

Håper det ikke blir langvarig

Hansa Borg Bryggerier ser også at kostnadene har nådd nye høyder den siste tiden.

– Vi ser det tydelig gjennom økte råvarepriser, energi- og strømpriser. Logistikken og import av korn og malt blir dyrere, sier også Stine Kildedal Johannessen, leder for kommunikasjon og bærekraft i Hansa Borg.

USIKKERT: Stine Kildedal Johannessen i Hansa Borg håper de økte prisene ikke vil være langvarige. Foto: Hansa Borg

Trenden viser økte priser spesielt innenfor strøm og aluminium, ifølge Johannessen.

– Takket være god planlegging har vi ikke hatt problemer med å sikre oss nok aluminium. De økte prisene rammer ikke bare øl-produsenter, men også alle andre som produserer og distribuerer en vare, presiserer hun.

Johannessen sier det er for tidlig å gå inn på hva dette vil bety for forbrukerne.

– Det er for tidlig for oss å si eksakt hva dette vil bety for prisene fremover. Det er veldig viktig for oss å produsere på en god og effektiv måte, og sikre at det ikke får for store konsekvenser. Vi får håpe at de økte prisene ikke blir langvarige.

Sammensatt årsak

Hege Ramseng er kommunikasjonssjef i Bryggeri- og Drikkevareforeningen. Hun forteller at de som forening ikke kan uttale seg om fremtidige priser, men på et generelt nivå kan hun si at det er flere grunne til at ølet blir dyrere.

– Råvareprisene har økt markant, kombinert med høye strømpriser og drivstoffpriser. Dette til sammen gjør at både mat og drikke blir dyrere, bekrefter hun.