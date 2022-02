Støtter dronningens uvanlige ønske

Prins William har gitt sin velsignelse til at hertuginne Camilla en dag kan bli dronning til tross for deres tidligere anstrengte forhold.

Forrige uke kom dronning Elizabeth med sjokk-kunngjøringen om at svigerdatteren hertuginne Camilla vil bli tildelt dronningtittel når hennes sønn Charles en dag blir konge.

Den historiske avgjørelsen ble kjent under markeringen av dronningens 70 år på den britiske tronen, det så kalte platinajubileet, lørdag.

Tirsdag stile også prins William, som overtar tronen etter sin far, seg bak dronningens uvanlige ønske, melder Daily Mail.

SPILLER PÅ LAG: Prins William sies å støtte dronning Elizabeth i hennes ønske om at svigerdatteren hertuginne Camilla skal få dronningtittel når sønnen Charles blir konge. Foto: John Stillwell / AFP / NTB

Ifølge avisen var ikke William inkludert i diskusjonene rundt stemorens dronningtittel, men «har respekt» for bestemorens valg og logikken bak.

FÅR DRONNINGTITTEL: Hertuginne Camilla får tittelen "Queen consort" når prins Charles en gang blir konge i Storbritannia. Foto: Jacob King / AFP / NTB

Anstrengt forhold

I flere år etter at Camilla giftet seg med Williams far prins Charles i 2005, slet de to med et anstrengt forhold.

VANSKELIG FORHOLD: Prins William hadde tidligere et anstrengt forhold til sin stemor hertuginne Camilla. Her fra Remembrance Day i 2005, noen måneder etter Camilla og Charles giftet seg. Foto: Lefteris Pitarakis / AP / NTB

Charles og Camilla hadde nemlig et forhold mens han enda var gift med Williams mor prinsesse Diana på 90-tallet.

Kun to år før hun døde i en tragisk bilulykke i Paris i 1997 stilte Diana til et omstridt skandaleintervju med BBC, hvor hun sa de berømte ordene: «We are three in this marriage».

Støtter bestemor

Uttalelsen var en referanse til ektemannen Charles' affære med Camilla bak hennes rygg.

Derfor var det ekstra vanskelig for William og Harry å godta farens nye ekteskap i begynnelsen, og de to hadde i flere år etter Dianas død et vanskelig forhold med sin far.

GIR SIN VELSIGNELSE: Prins William støtter beslutningen om at stemoren hertuginne Camilla får dronningtittel når Charles blir konge. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

Men i dag skal William ha et greit forhold til sin stemor, selv om de to ikke har et spesielt nært forhold.

Ifølge en kilde ved Buckingham Palace forstår prins William Camillas viktige rolle både i farens liv og for fremtiden til det britiske monarkiet.

Williams lillebror, prins Harry, har enda ikke uttalt seg om dronningens spesielle valg.