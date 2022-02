Rand Gauthier stjal verdens mest kjente pornofilm – slik gjorde han det

I 1996 ble verden gjort oppmerksom på en ny type film. Den hjemmelagde pornofilmen til Pamela Anderson (54) og Tommy Lee (59), som på denne tiden var gift, var lekket på internett. Dette ble en av de mest omtalte skandalene på 90-tallet.

Historien bak blir nå fortalt i Disney+-serien «Pam and Tommy».

Etter at serien om stjerneparet kom i februar, har interessen for mannen som stjal og solgte den hjemmelagde pornofilmen vokst.

– Jeg gjorde karrieren hans, det er det som skjedde, fortalte Gauthier i et eksklusivt intervju med magasinet Rolling Stones i 2015.

Anderson og Lee giftet seg på en strand i Cancun i Mexico etter kun fire dager som kjærester. De var Hollywoods nye «it-par».

Alle var interessert i livene deres, og elsket det de gjorde, med unntak av én mann: Rand Gauthier.

Ønsket å hevne seg på Tommy Lee

Gauthier var i 1995 en av flere håndverkere som var ansatt for å pusse opp huset til Lee og Anderson i Malibu, California. En dag fikk Gauthier og resten av teamet sparken uten forvarsel.

I intervjuet fra 2015 med Rolling Stone forteller Gauthier at han på dette tidspunktet allerede var lei av Hollywood-kjendiser og deres urimelige krav, og var forberedt på å ikke få pengene Lee skyldte ham for oppussingen i huset. Lee skyldte nemlig 20 000 dollar, som på det tidspunktet tilsvarte cirka 130 000 norske kroner, hevdet elektrikeren.

Da Gauthier dro tilbake til Lees eiendom i Malibu for å hendte redskapene han hadde lagt igjen, skal Lee ha truet han med en pistol mot hodet og ba han «komme seg til helvete vekk» fra eiendommen hans.

– Jeg hadde aldri blitt truet med pistol før. Det fucket med hodet mitt, sa Gauthier i intervjuet med Rolling Stone.

Det var da han bestemte seg for å ta hevn. Han skulle stjele safen som han visste befant seg i garasjen til stjerneparet. I den viste det seg å være noe mer verdifullt enn penger og smykker – nemlig en hjemmelaget pornofilm.

Kledde seg ut som en hund

I serien «Pam & Tommy» får vi se den utspekulerte og uortodokse måten Gauthier ranet det verdenskjente paret. Gauthier kledde seg nemlig ut som parets hund, med en hvit pels på ryggen og krabbet på fire ben forbi overvåkningskameraene før han deaktiverte dem.

Utkledningsscenen det mange som stusser over, men ifølge filmens hovedrolle og produsent, Seth Rogan, var det slik ranet foregikk.

– Siden jeg er involvert, så tror folk at scenen var oppdiktet, forteller Rogan til New York Times.

Ifølge Gauthier, entret han huset og gikk opp til soverommet til Anderson og Lee, før han gikk ned i garasjen, og tok med seg safen på en tralle ned til bilen sin.

«Ka-ching»

Gauthier fraktet safen til et hemmelig sted, og etter flere forsøk fikk han endelig åpnet den. Den inneholdt blant annet smykker, en Rolex-klokke, og den hvite bikinien Anderson hadde brukt da paret giftet seg på stranden i Cancun.

Det var likevel noe helt annet som vekket Gauthiers interesse. Plutselig hadde han sexfilmen til Anderson og Lee i hendene – og skjønte at det var her pengene lå.

Gauthier hadde selv jobbet som pornoskuespiller, og kjente folk i industrien. Han tok med seg tapen til et pornofilm-studio i Hollywood, og viste det til eieren av studioet.

– Vi puttet filmen i VHS-spilleren, og selvfølgelig – ka-ching. Dollartegnet viste seg foran øynene våre. Samtidig som vi visste at dette er den type ting som folk blir drept over, fortalte Gauthier i Rolling Stones-intervjuet.

Tjente inn 77 millioner dollar

Anderson og Lee, som ikke hadde tenkt mye på den hjemmelagde sexfilmen etter at de filmet den, ble i 1996 gjort oppmerksom på at filmen sirkulerte på internett. Dette ble begynnelsen på det offentlige marerittet.

Sexfilmen tjente inn 77 millioner dollar på mindre enn tolv måneder over salg på internett og andre salgsmetoder. Summen er dog ikke inkludert salg utenom distribusjonen Gauthier satte i gang.

Selv om motivasjonen til Gauthier var å ødelegge Lees liv, var effekten det stikk motsatte. Sexfilmen ble Lees Hollywoow-arv, og han ble kjent verden rundt for å ha en av rock and roll's største peniser.

– Jeg har ikke tjent en eneste dollar

Anderson hadde ikke en like positiv opplevelse. I 2015 snakket hun ut om sexfilmen i et intervju med talkshow-verten Andy Cohen, og kunne fortelle at hun ikke hadde tjent en eneste dollar.

– Jeg har ikke tjent en eneste dollar. Min private eiendom ble stjålet. Vi måtte gjøre en avtale for å få distribusjonen stoppet, fortalte hun åpenhjertig nesten 15 år etterpå.

Hun kunne også fortelle at hun aldri har sett sexfilmen, til tross for at hun og Lee ble anklaget for å ha lekket den selv.

Trakk seg fra rettssaken

Anderson var gravid med parets andre barn, Dylan Lee, da hun ble gjort oppmerksom på sexfilmen. Hun beskriver at det var en svært stressende tid, og at hun til slutt valgte å trekke seg fra rettssaken om rettighetene til sexfilmen.

– Jeg ville ikke være en del av rettssaken lenger. Jeg ville ikke bli stilt en masse spørsmål fra alle disse kåte og rare mannlige advokatene. Jeg ville ikke snakke om vaginaen min og offentlig sex lenger, fortalte hun i talkshow-intervjuet.

Gauthier selv, som ikke endte opp med å tjene særlig på filmen, beskrev filmen som «søt».

– De var forelsket og de hadde det bare gøy med hverandre, og jeg syns det var fantastisk. Jeg er sjalu. Jeg hadde aldri noe slikt selv, fortalte han til Rolling Stones.