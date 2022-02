Ekspert reagerer på Berge-alternativ: – Høres helt håpløst ut

– Dialogen er god. Vi ønsker veldig at han skal fortsette. Det er vår plan A. Jeg opplever Christian som både motivert og interessert. Vi er veldig tydelige på vårt ønske.

Det sier generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud. Han med flere jobber for en løsning som gjør at Christian Berge fortsetter som norsk landslagssjef.

Berge har kontrakt ut 2025, men i høst ble det kjent at Kolstad ønsker trønderen som hovedtrener.

Landslagsspillere som Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Vetle Eck Aga, Magnus Gullerud og Gøran Johannessen har alle signert for den hardt satsende klubben.

Da TV 2 pratet med Berge om prosjektet i oktober, var Berge tydelig overfor forbundet på at han ønsker å være mer «på gulvet».

– Jeg har siden 2017 spurt om det å han en rolle i en klubb i tillegg til å være landslagssjef. Jeg har vært åpen om at det har vært et ønske hele veien. Jeg ønsker mer tid på gulvet. Vi spurte forbundsstyret om det var mulig å få det til, men det forslaget klubbet styret ned, sa Berge da.

Men det å ha en landslagssjef som også er hovedtrener i en klubb, har vært uaktuelt for styret i håndballforbundet.

– Er det ingen sjanse for at at dere kan finne en løsning slik at han kan trene både Kolstad og det norske herrelandslaget?

– Nei, det opplever jeg ikke som en mulighet. Det har vært grundig diskutert også på styremøtet, sier Langerud.

Men det jobbes nå med en alternativ plan som skal gi Berge mer aktiv tid som trener i tillegg til jobben som landslagssjef.

– Det er et stort handlingsrom mellom å være en hovedtrener i klubb og fortsatt kunne være en aktiv trener som er mer «på gulvet». Vi jobber med å finne ulike løsninger slik at han kan være en mer aktiv trener. En løsning kan for eksempel være å rotere på ulike klubber.

Erik Langerud, Generalsekretær norges håndball forbund Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Men Langerud understreker at løsningen ikke er ferdig formet. Det er planlagt flere møter med Berge utover uka.

Håndballforbundet har styremøte 18. februar og har gitt beskjed om at de ønsker svar før den tid.

TV 2-Svele reagerer på alternativet

En løsning hvor Berge skal rullere på ulike klubber har TV 2s håndballekspert Bent Svele liten tro på.

– For meg høres det helt håpløst ut. Om han for eksempel skal være i Nærbø på tirsdag, Trondheim på onsdag og i Drammen på fredag. Jeg skjønner ikke helt hva gevinsten skal være i det. Og hvordan skal trenerne og klubbene ta ham imot? Jeg ser at det kan være et pluss at han kommer mer ut på gulvet, men det kan ikke bli annet enn kaos av å løpe rundt frem og tilbake på den måten. Det er en løsning jeg skjønner lite av, sier Svele.

Han tror en Berge som fast klubbtrener og landslagstrener vil gagne norsk håndball.

Håndballekspert, Bent Svele mener Berge bør få trene landslaget samtidig som han trener et klubblag. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

– Hvis det gjør han til en bedre landslagstrener å trene Kolstad eller en annen klubb som trener i tillegg til landslaget, så synes jeg han skal få muligheten til det. Det fungerer i mange andre land. I Danmark har du for eksempel Jesper Jensen som trener Esbjerg og kvinnelandslaget. Jeg kjøper altså ikke argumentet til forbundet om at en landslagstrener i Norge også har ansvar for alle junior- og seniorlagene på sin kjede. Da får de heller ansette en sportssjef slik at landslagssjefen bare kan være trener.

Kan ta flere år

I Kolstad venter man på en avklaring i dialogen mellom Berge og håndballforbundet. Etter det TV 2 kjenner til kan det også være en løsning at Berge tar et eller to nye år med landslaget før han slutter seg til trønderklubben.

– Christian er en veldig dyktig trener som vi gjerne vil ha med i trenerteamet til Kolstad, men akkurat nå ligger ballen hos Christian og NHF. De må finne ut av om de skal fortsette med dagens ordning, eller om Christian skal få oppfylt ønsket sitt om å trene klubb også. Vi har det ikke travelt med tanke på Christian, men hvis han blir aktuell for Kolstad allerede til sommeren, så vil det være topp for oss, sier daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen.

Daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen ønsker å sikre seg Berge som trener. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han forstår lite av at ikke Berge får lov til å trene et klubblag og herrelandslaget.

–Vi prater med flere aktører i andre land som ikke skjønner hva vi i Norge holder på med. Det er en kjent sak at landslagstrenere i håndball også trener klubb. Løsningen forbundet nå jobber med kan helt sikkert gi Christian mer tid på gulvet i treningssammenheng, men han vil ikke få kampledelse og treningen med å ta viktige kampavgjørende beslutninger i kampens hete, argumenterer Sivertsen.

Han fortsetter:

– Det er derfor landslagstrenere i håndball ofte ønsker å gjøre begge deler. Sammenligner man med fotballen, har en håndballtrener mye større påvirkningsmuligheter enn for eksempel en fotballtrener, med tanke på at man har ubegrenset antall bytter og hele 6 timeouter i løpet av en kamp der han har mulighet til å endre kampbildet.

Bent Svele mener årsaken til at forbundsstyret ikke vil gå med på en delt trenerløsning kommer som følge av motstanden ute i eliteklubbene.

– Det er nok der skoen trykker. Jeg tror håndballforbundet kunne levd med en annen løsning. Men mantraet har hele tiden vært at alt som kommer sentralt fra skal komme alle til gode. En landslagstrener i en klubb forfordeler. Det handler om likhetsprinsippet, men dersom Berge tror han bli bedre ved å være trener hver dag, er det et argument som burde veie tungt, mener Svele.

Christian Berge tok over det norske landslaget i 2014. Først midlertidig før han sikret seg jobben permanent fra sommeren samme året.

48-åringen har ledet håndballgutta til VM-sølv i 2017 og 2019 og en EM-bronse i 2020, men resultatene har uteblitt de tre siste mesterskapene.

Skuffelsen var stor da Norge tapte mot Sverige i sluttsekundene og endte på den sure femteplassen i årets EM.

Før og under årets mesterskap fikk Berge mange spørsmål om hans tid som landslagssjef var over. Foto: Annika Byrde

